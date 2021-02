De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2021 • 00:00

En referencia a las declaraciones sobre un nuevo aumento a las retenciones al campo, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, ha dicho: "No descarto nada, no tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos" (para defender la mesa de las familias).

Herramientas sobran, señora, lo que falta son ideas nuevas que protejan el trabajo y la producción y no los penalicen con más impuestos. Las viejas ideas que usted propone, las populistas, han logrado hacer de la Argentina un país subdesarrollado, sumido en la pobreza y el desempleo. Le sugiero una formidable herramienta: achicar el gasto del Estado elefantiásico y de esa elite inmune y protegida que son los políticos y la Justicia. Tal vez así podamos empezar a ver un cambio favorable.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Lecciones

El Gobierno festejó el triunfo de Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos de noviembre pasado, pero debería ir tomando nota sobre la actitud de la nueva administración norteamericana sobre el tema de los derechos humanos. En la primera comunicación telefónica con el señor Putin, el presidente Biden le reclamó la liberación del líder opositor Navalny y luego se lo exigió formalmente. No parece un buen comienzo para la relación con Estados Unidos que nuestro jefe de Gabinete haya manifestado, refiriéndose nada menos que a Amnistía Internacional, que "nadie va a venir a darnos lecciones sobre derechos humanos", mientras se defiende a gobernadores que actúan como señores feudales, tratamos de gran amigo al exmiembro de la KGB devenido presidente vitalicio, y funcionarios argentinos en organismos internacionales siguen defendiendo a los tiranos del Caribe.

Eduardo Zaretzky

coneduar@hotmail.com

Reglas del juego

Se lee y se escucha hablar hasta el cansancio (y esto es aplicable a cualquier actividad) sobre la permanencia o cambio de las "reglas del juego". No hay actividad que escape a esta calificación. Pregunta: ¿qué reglas de juego están en juego? Son reglas, pero no de juego, y lo remarco, sin ingenuidad. Otro tema interesante es el uso del "nosotros". Hay quienes siempre utilizan el plural. Para los hechos debería decirse "se está haciendo", y para los discursos, si corresponde, el pronombre, "es mi responsabilidad".

Las palabras dicen mucho.

Gustavo Ovide

DNI 8.296.456

Cámara Federal

Es demasiado obvio que el primer tribunal al que quisieron "poner en orden" sea la Cámara Federal que tiene que juzgar a la vicepresidenta de la Nación, y encima con jueces a todas luces "amigos". Quien se trague este sapo o es parte o está realmente ignorando la situación.

Matías José Braconi

DNI 16.225.433

Recuperación

Santiago Cafiero (jefe de Gabinete) dijo recientemente que "la recuperación del salario tiene que ser lo principal". Entendiendo que el Presidente opina igual, alguien debería explicarles entonces que la prioridad de su gestión debería enfocarse en la recuperación de las empresas, sin las cuales no hay trabajo y, por ende, no hay salarios.

Gastón Maiztegui

gmaiztegui@gmail.com

Ficha limpia

Con relación a la carta del lector Ricardo Olaviaga del jueves pasado, en la que destaca la reciente reforma a la ley de partidos políticos en Mendoza, por la que no podrán ser candidatos las personas condenadas penalmente, incluso sin sentencia firme, y propone que esta ley se generalice a otros distritos electorales, es oportuno recordar lo siguiente. En la Legislatura porteña el proyecto de ley ficha limpia ya fue tratado el 26 de noviembre pasado, por iniciativa del bloque oficialista y no logró sumar los 40 votos necesarios para poder modificarse el Código Electoral porteño. Esta reforma hubiera impedido que personas condenadas por causas de corrupción, delitos contra la administración pública y contra la integridad sexual, pudieran presentarse a elecciones. Los 38 votos a favor fueron de las bancadas de Pro, Socialismo, Confianza Pública, Coalición Cívica (CC) y UCR-Evolución, que conforman el interbloque de Vamos Juntos, mientras que, en contra, sumaron 20 votos, de los bloques del Frente de Todos y el Frente de Izquierda. Al tratar de imaginar el motivo por el que estos legisladores pudieron oponerse a este ejemplificador proyecto, es difícil encontrar otro más que el de poder presentar candidatos con antecedentes penales para seguir delinquiendo, lo que implica confirmar toda una vocación por la corrupción.

Ricardo E. Frías

DNI 4.362.046

Pandemonio

La gestión del Gobierno respecto del Covid-19 convirtió la pandemia (enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Diccionario RAE, 2021) en un pandemonio (lugar en que hay mucho ruido y confusión. Diccionario RAE, 2021).

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Antártida Argentina

El 22 de febrero de 1904, flameaba por primera vez la bandera argentina en la Antártida. Un hito muy poco conocido por nosotros. Por su ubicación en el calendario no ocupa la importancia que debiera en las conmemoraciones escolares y por lo tanto no crecemos con ese legítimo orgullo. "No se defiende lo que no se ama, no se ama lo que no se conoce". Esta aseveración, atribuida entre otros a Leonardo da Vinci, es válida para este caso. Reflexionemos. Hay un olvido que remediar, un amor que recrear. Más de cien años de la Argentina en la Antártida. Civiles y militares en condiciones extremas y difíciles trabajando, investigando, pero por sobre todo, cuidando nuestro patrimonio. Al escucharlos transmiten un sentimiento de pertenencia y comunidad como no hay otro. Allí no existen grietas. Todos trabajan por el bien común, incluso el nuestro, que estamos tan lejos. Una forma sencilla para comenzar a amar a nuestra Antártida es la web www.marambio.aq, una fundación destinada para poner en valor la presencia pasada y presente de miles de argentinos. Pasemos por alto un rato los vergonzosos egoísmos y conductas de los gobernantes de turno y refresquemos el alma con la celeste y blanca ondeando sobre los maravillosos y lejanos paisajes helados. Allí un pedazo de nuestro suelo les dice a sus visitantes: " Cuando llegaste apenas me conocías, cuando te vayas me llevarás por siempre contigo".

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

San Martín

Ante diversos hechos delictivos ocurridos en el Monumento al General San Martín, ubicado en la plaza homónima, al que se le han robado en los últimos días diversas partes que lo componen, y tratándose de piezas irreemplazables que fueron realizadas por artistas extranjeros de gran renombre, pido al gobierno de la ciudad que tome las medidas necesarias para la protección del monumento. Se trata de una obra que enaltece y honra la figura del padre de la Patria, emblema máximo de nuestra argentinidad.

Gonzalo Pereyra de Olazábal

DNI 4.391.925

El ferrocarril

El sistema de transporte ferroviario fue revolucionario para el desarrollo del sistema capitalista y de la humanidad toda. En la Argentina, como sucedió en los Estados Unidos, el ferrocarril permitió la creación de cientos de pueblos que afianzaron el desarrollo económico, el poblamiento, el transporte de materias primas y de producción hacia los grandes centros de consumo y los puertos. El sistema de rutas siempre fue complementario y pensado para automóviles. En la Argentina, en la década del 90 los neoperonistas cerraron líneas enteras de ferrocarril, lo cual llevó a la desaparición de pueblos y al uso intensivo de caminos y rutas, con un alto costo de mantenimiento. Esto complicó la logística para el campo y la industria. Posteriormente, el gobierno nac&pop de los primeros años del siglo XXI, para obtener el apoyo del sindicato de camioneros, favoreció el desarrollo del camión como transporte de mercaderías, con el consiguiente deterioro de rutas y autopistas, y un mayor costo por logística y mantenimiento. Se privilegiaron los intereses políticos y no los intereses estratégicos de la República.

El ferrocarril fomenta los vínculos sociales, une pueblos y familias, y es un medio de transporte esencial en el mundo, menos en la Argentina.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Nanotecnología

La columna de Guillermina Gentile sobre nanotecnología fecha en 1959 el inicio de ese concepto. La autora se refiere a una conferencia dictada ese año en el Instituto Tecnológico de California por el físico Richard Feynman. En esa conferencia, que llevaba el casi porteño título de "Hay mucho lugar en el fondo", Feynman menciona la posibilidad de construir máquinas microscópicas manipulando átomos individuales. Para estimular el desarrollo de la nanotecnología, Feynman ofreció dos premios de 1000 dólares cada uno (una suma muy importante esa época) a quien pudiera reducir a tamaño microscópico un motor eléctrico y una página de texto. Mientras el primer objetivo fue alcanzado en 1960 por el ingeniero William McLellan, que recibió su premio, Feynman retiró inmediatamente su segunda oferta ya que, explicaba: "Mientras tanto me casé y me compré una casa".

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la red

Santiago Cafiero, sobre los cortes de carne con grasa: "Enójense con el

supermercado, hagan la denuncia".

FACEBOOK

" ¿Y ustedes qué hacen? Porque a mi humilde entender el control le corresponde al Gobierno"-Claudia Berra

"Nunca se hacen cargo de nada, total ellos pueden comprar carne de primera, siempre culpando a los demás"- Claudia Sennhauser

"Como siempre, lavándose las manos"- Patricia Manestar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

