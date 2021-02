De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2021 • 00:04

Carta destacada de la semana

Hace un año

Qué loco, ¿no? Hace un año, en febrero de 2020, ¿quién iba a imaginar lo que hoy estamos viviendo? Se hablaba ya de un virus, pero todo sonaba lejano, foráneo, remoto, algo que ni nos rozaría. ¿Quién hubiera supuesto que viviríamos encerrados durante meses, estudiando y trabajando desde nuestras casas? Palabras como "protocolo", "distanciamiento", "pandemia", "home office", "vacuna", "tapaboca", "máscara", "cuarentena", "alcohol en gel", "alfombra sanitizante" no formaban parte de nuestro vocabulario cotidiano. ¿Quién pensó que deberíamos cancelar viajes programados, reuniones sociales, festejos? ¿Que no nos podríamos tocar, ni abrazar, ni besar como siempre hacíamos? ¿Que ya no compartiríamos el mate, ese ritual tan argentino? ¿Quién vislumbró acaso calles y playas pobladas de hombres, mujeres y niños con barbijo? Todo muy Ray Bradbury, muy ciencia ficción, nada parecido a lo ya vivido.

En un año todo cambió drásticamente en todo el mundo. Un antes y un después. Ya no volveremos a esa realidad prepandemia. Será otra y deberemos adaptarnos al nuevo estado de cosas. Ese es el desafío planetario. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. De lo contrario, esta dura advertencia habrá servido para nada.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Coraje

Juan Bautista Alberdi, padre de nuestra Constitución, lo dijo muy claro: "La Constitución, la libertad, la autoridad no están escritas. Se realizan. No se decretan. Se crean. Se hacen por educación. No se hacen en el Congreso. Se hacen en la casa, en el hogar. No viven en el papel, viven en el hombre".

Leyendo esas simples y claras palabras, el diagnóstico está a la vista, pues es preciso saber lo que se quiere, y cuando se quiere, hay que tener el valor de decirlo; y cuando se dice es menester tener el coraje de realizarlo. Y hace más de 150 años Alberdi ya lo expresó, pero hoy, año 2021, advertimos que ningún compatriota lo entendió y ni tiene el coraje, la inteligencia ni el patriotismo como para realizarlo.

José Alejandro Castro

pcastro26@yahoo.com.ar

Insfrán y Merkel

Excelente el paralelo establecido por el senador Mayans entre el gobernador formoseño Gildo Insfrán y la canciller alemana Angela Merkel. Hace años Aníbal Fernández nos mostraba cómo Alemania nos superaba en su índice de pobreza.

Con estadistas así no es difícil explicar el rumbo que sigue la Argentina.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Lavarse las manos

Evidentemente, el señor Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, no parece tener claro cuál es el trabajo de un funcionario público, que su sueldo se abona con los impuestos de los ciudadanos que trabajan, por su respuesta en referencia a que el público sea el responsable de controlar y denunciar a los supermercados que no cumplen con la regla estricta de calidad y precio de los cortes de carne a precios populares. Le recuerdo que él y otros funcionarios cobran para hacer ellos el trabajo, y no para lavarse las manos responsabilizando al ciudadano de las tareas de control. No hablen tanto y trabajen.

Alejandro M. Orloff

aleorloff@yahoo.com.ar

Adaptar las leyes

Según la Constitución y el Código Civil argentinos, la vida de las personas de existencia visible comienza en el momento de la concepción en el seno materno. La nueva ley del aborto permite eliminar a las personas por nacer antes de las catorce semanas de gestación, de manera que la Constitución y el Código Civil deberían ser reformados para leer "la vida de las personas de existencia visible comienza a las catorce semanas desde la concepción en el seno materno".

Juan Ángel Peña

DNI 0.574.505

Presencialidad

Con lágrimas leí el artículo de Rafael Velasco, superior provincial de los jesuitas de la Argentina y Uruguay. ¡Hagan algo los que pueden con los muchos Alan que tenemos! Por favor, no den vuelta la cara, probemos con la presencialidad en la escuela en lugar de la tristísima "ausencialidad". Cómo dice el padre Velasco, para la gran mayoría de las familias de clases populares el gran ordenador de la vida familiar es la escuela.

María C. Iricibar

DNI 4.403.236

Burla

Una vez más se ensaya un acuerdo de precios y salarios para combatir la inflación: se ataca el problema por sus efectos y no por sus causas. Lamentablemente los ciudadanos de la república asistimos periódicamente a estos ensayos que culminan con una merma en la calidad de los servicios y una escasez de productos, pero sin obtener el resultado esperado. La inflación no cesa. Esto ya lo hemos visto no una, sino varias veces a lo largo de la historia argentina. Salvo en los vericuetos para obtener oscuras e inmerecidas impunidades, en los que la astucia está a la vista, no se advierte de parte de quienes tienen la responsabilidad de la conducción de la república capacidad de llevar a cabo acciones que terminen con el flagelo de la inflación, flagelo que perjudica a todos, pero en especial a quienes tienen menos recursos.

Una burla más a la ciudadanía.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Ahorro de las PASO

Hay un loable proyecto que circula por las redes, por el cual se sugiere derogar las elecciones primarias de este año con la única finalidad de crear un fondo exclusivo para salud pública por la pandemia con el producto de lo ahorrado (una cuantiosa suma) en la organización de las PASO. Que, dicho sea de paso, nunca cumplieron su función de la manera en que fueron pensadas y se convirtieron en cambio en una gran encuesta nacional obligatoria. Dicho fondo especial sería controlado y auditado por el Congreso Nacional y demás organismos pertinentes.

Raúl Ivancovich

DNI 4.560.859

Viejo... a los 60

Hace 12 años escribía "Viejo a los 49", ya que no lograba reinsertarme en la profesión naviera ni en nada. No obstante, en rigor de verdad, recibí varias ofertas de trabajo, y la que tomé me dejó 10 años más de respiro, pero llegó a su fin hace un año. A mis 60 y por la actividad inicié el proceso de jubilación, con el fin de pasar a monotributo y seguir trabajando para poder vivir. Los que tenemos la cultura del trabajo no podemos quedarnos quietos y sin un peso, pero ocurre que se produce un vacío gris, ya que hasta que no salga la jubilación no se puede percibir ingresos ni como monotributista ni autónomo. Entonces... ¿hay que ir al mercado informal? ¿Por qué una persona de 60 años es considerada tanto acá como en otros países un gasto de Estado? Tengo aún capacidad para afrontar un trabajo o una actividad remunerada y en estos tiempos de pandemia, como suele escucharse, "hay que reinventarse", pero con las manos atadas, es imposible. Muchos estarán pasando por la misma o peor situación, y es muy difícil mantener un equilibrio de vida. El no poder vislumbrar un futuro es angustiante, pero le pongo fe, porque como decía el rey a los sabios de la corte, "esto también pasará".

Damián Dominello

DNI 13.403.637

Mate en el PAMI

El jueves pasado concurrí a la agencia Nº 8 de PAMI en CABA, y mientras aguardaba a ser atendida, con turno registrado en la web, observé algo que me asombró. Durante los 30 minutos de espera los dos empleados recepcionistas y un personal policial detrás del mostrador conversaron animadamente con tapabocas bajo la nariz, compartiendo alegremente una cebada de mate sin distanciamiento social alguno. Al parecer estos empleados del Estado no recibieron instrucciones sobre la pandemia y los protocolos de seguridad, o bien se consideran excluidos de esas medidas o no son controlados por sus jefes sobre las obligaciones y responsabilidades que les competen en el ejercicio de sus funciones. La imagen institucional que ofrecen a los afiliados del PAMI dista mucho de lo deseable. Un llamado de atención bajo apercibimiento de sus superiores -luego del necesario proceso de formación al personal que atiende al afiliado sobre los cuidados que requiere la pandemia- sería no solo oportuno, sino esencial. Ojalá tomen nota los altos funcionarios del PAMI. El buen funcionamiento institucional depende de todos los empleados del Estado, desde las bases hasta las más altas jerarquías.

Alicia Ferrari

ferraly@fibertel.com.ar

En la red

Policías, personal militar e integrantes del Servicio Penitenciario recibirán 4000 pesos por única vez

Facebook

"Qué miserable ayuda, una vergüenza; es una limosna"- Marcela Morales Castillo

"¿Y qué hacen con esos $4000? Única vez ¡por favor! Reduzcan gastos en la clase política y den un digno sueldo a policías, personal de salud y docentes" Natalia Kuhn

"No alcanza para los barbijos y alcohol que compraron de su bolsillo durante la cuarentena. Todo del propio bolsillo para protegerse y salir a diario a la calle, porque ni vacaciones se tomaron"- Mirta Alicia Ayala

"Un solo policía es mucho más útil que los 35 asesores de un diputado. Esa es la redistribución de ingresos que necesita este país"- Máximo Rizzo

