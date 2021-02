De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2021 • 00:55

Acuerdo docente

Leí en la nacion del sábado pasado que el gobierno de la ciudad se reunió con los 17 gremios docentes para avanzar sobre el protocolo de regreso a las aulas. ¡17 gremios! Si ya entre dos personas es difícil ponerse de acuerdo, con 17 habría que llamar al papa Francisco para que decrete el milagro.

Gustavo Garavilla

Feudalismos

Lo que está sucediendo en Formosa, y a propósito del impedimento a la nacion a acceder allí para informar, no solo nos recuerda que esta provincia se rige al estilo feudal desde hace un cuarto de siglo, sino también algo aún peor: que es un estado policial en toda la regla. Tanto es así que no son los trabajadores sanitarios o sociales quienes coordinan las acciones referidas a la pandemia de Covid-19, sino que es la policía provincial la que encierra en pésimas condiciones por largos períodos, en edificios seleccionados, a personas que tienen o pueden haber contraído la enfermedad. Además, las autoridades locales niegan esta actitud y cuentan con el apoyo del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que viaja hasta allá y al regresar afirma que todo está bien. Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desafía a la oposición al decir que nadie tiene derecho a criticar al gobierno actual en lo que respecta a los derechos humanos. Afortunadamente, el gobernador Gildo Insfrán, especialista en mantener al reflector apuntado fuera de Formosa, está fracasando estrepitosamente esta vez, con la atención nacional e internacional centrada en su provincia. Si la presión se incrementa y se mantiene a lo largo del tiempo, es probable que este sea el inicio del fin del feudalismo, no solo en Formosa, sino también, por reacción en cadena, en otros lugares, como San Luis y Santiago del Estero.

Todos aquellos que valoramos la libertad y una república democrática debemos brindar todo nuestro apoyo a quienes están en el frente en esta batalla contra el feudalismo.

Harry Ingham

Vacuna e identidad

El gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó un sitio web para permitir el registro de las personas que tienen intenciones de ser vacunadas contra el Covid-19. Solicita datos generales de identificación: nombre, domicilio, grupo poblacional, teléfono. Todos datos dentro de la lógica necesaria para el trámite en curso, hasta que uno se topa con la pregunta "identidad autopercibida". Las opciones de respuesta son varón, mujer, varón trans, mujer trans, mujer trans o travesti, u otra. Mi pregunta es: ¿qué relevancia tiene este dato a efectos de solicitar o acceder a la vacuna contra el Covid-19? Claramente ninguna. Solo autopercibo una estigmatización de determinados grupos de personas que tienen el mismo derecho y prioridad a acceder a la vacuna.

Carolina Rawson

Presencialidad

La Conferencia Episcopal Argentina dijo: "La presencialidad es el modelo más adecuado para educar", consideración con la que todos estamos de acuerdo. Sabemos, además, las dificultades que implica lograrla. Pregunto entonces: ¿no sería razonable que, sin distinción de qué religión se trate, pongan a disposición sus estructuras edilicias, ya que todas cuentan con amplios espacios, bancos, buena ventilación, micrófonos y excelente ubicación? Esto sin dejar de considerar que en general es mayor el tiempo que esas estructuras edilicias permanecen cerradas que abiertas a sus feligreses.

Guillermo Carbi Haubold

Carrera sin nombre

El sábado pasado vi por la TV Pública una carrera de caballos desde el Hipódromo de San Isidro. Me llamó la atención que no mencionaran en ningún momento la denominación de la prueba, pese a que se trataba de un Grupo 1. Pasó la carrera y tanto la conductora que estaba en el hipódromo como el conductor en el estudio jamás aludieron a la carrera como "gran premio fulano de tal". Era evidente que tenían la orden de no nombrarlo. Era el Gran Premio Miguel Alfredo Martínez de Hoz, Grupo 1 de la escala. Me recordó a un intendente de San Miguel, que lo primero que hizo al asumir fue cambiarle el nombre a la calle Cnel. Martínez de Hoz (héroe de la Guerra del Paraguay) por el de Concejal Tribulato, un gremialista municipal.

Es lamentable cómo se hace política hasta en lo más pequeño.

Héctor José Izaguirre

Almirante Brown

Muchas veces he visto en partidos nacionales e internacionales a jugadores que portan mensajes por la paz mundial, por la defensa de las riquezas naturales y otros de similar trascendencia. Hoy quiero destacar algo singular, que no recuerdo haber notado antes en nuestros clubes. La comisión directiva del club Almirante Brown, campeón de la Primera B-Metropolitana, ha dispuesto que su guardavallas tenga en su casaca, en la parte frontal, la figura del padre de la patria en el mar, Guillermo Brown, y como fondo de esa imagen la del buque que le dio su merecida gloria, la fragata Hércules.

La evocación del mayor prócer naval, quizá poco conocido para algunos, en un ámbito deportivo amplio y popular, me obliga a resaltarla como argentino y felicitar a los integrantes de la comisión directiva de Almirante Brown por esta patriótica iniciativa.

Ricardo A. Echagüe

Pista

Lamentablemente, cada vez con más frecuencia veo a los colectivos de la línea 132 utilizar la calle Paraguay, en CABA, como pista de carreras. Me he quejado varias veces al sitio correspondiente de la ciudad a través de la aplicación 147 y no he tenido respuesta.

¿Esperamos alguna muerte para que se ponga freno a estas conductas?

Rosa Pace

