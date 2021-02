De los lectores: cartas & e-mails

Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2021 • 00:00

Retorno a las aulas

El 17 de febrero será una fiesta para todos los argentinos: con un protocolo especial, los niños volverán a la escuela y finalmente se encontrarán con maestros y compañeros. Alberto Fernández no lo mencionó en su conferencia de la Cepal; en cambio, dijo que el futuro exitoso de los países estará en el conocimiento, algo amplio y ambiguo que no es nuevo si se recuerda que en el siglo XVII el filósofo Francis Bacon afirmó que saber y poder es lo mismo. El Presidente también evocó al gran Sarmiento y a su empeño para llegar a una educación equitativa, pero lejos de este objetivo en nuestro país en 2020 no se educó a la mayoría. Mientras tanto, el pacto de confianza entre docentes y padres se viene deteriorando, y si bien los históricos reclamos de los educadores son válidos y podrían continuar de manera pacífica y constante, igualmente creo que es necesario que no decaiga el esfuerzo de todos por alcanzar la meta impulsada desde el Ministerio de Educación de la CABA y lograr la presencialidad segura y mayoritaria. La ciudadanía entera podría apoyar esta esperanzadora resolución y el 11 de septiembre de 2021 realizar un merecido homenaje a los docentes, reivindicando una de las más arduas y nobles profesiones.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Confusión

Es grave la confusión que manifiesta el Presidente al referirse a los productores de carne y a las exportaciones, porque pone en evidencia su desconocimiento sobre el tema. La utilización de la primera persona ("necesito que ellos [los productores] exporten porque necesito dólares que entren") nos transmite un error conceptual, él es el Presidente, no el propietario. Como explicación de nuestro presente es un ejemplo más que nos remite a la frase de Ortega y Gasset: "Ser optimista equivale a no estar enterado de la realidad".

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

La partida de LAN

Sentí una gran tristeza al leer que LAN concluía el proceso para retirarse de la Argentina. Cuando varias aerolíneas operaban en nuestro país se abarataron los pasajes y una cantidad de gente que nunca había viajado en avión pudo concretar ese sueño. También se había vendido Aerolíneas Argentinas, con lo cual los ciudadanos no debíamos hacernos cargo de lo enormes costos que representa sostenerla. Y tomé conciencia de todo lo bueno que se había concretado en años anteriores, principalmente en los 90, y que se tiró por la borda. Volvimos a tener impuestos altísimos para cubrir las ineficiencias del Estado y cada vez le agregamos más actividades, pese a que hemos constatado su torpeza en el manejo de empresas. Me da mucha tristeza ver cómo seguimos en la senda que nos lleva a la pobreza.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Números

Ya que tanto insisten los políticos populistas en que si se aumentan las retenciones a la exportación disminuye la inflación, ¿por qué no nos demuestran con números cuánto aumentaría la inflación si eliminaran las retenciones? Veo difícil que se animen a hacer esa cuenta, ya que desnudaría la verdad de lo que a mi juicio es un robo sin sustento.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Transporte por tren

Muy interesante la carta "El ferrocarril", de Esteban Tortarolo, pero respetuosamente discrepo sobre el diagnóstico. Es verdad que el ferrocarril creó miles de poblados y ciudades, pero estas se formaron al amparo de la "ley del vapor", que por estándares obligaba a instalar una manga de carga de agua cada 10/15 km, que a su vez generaba un apeadero, luego un villorrio y más tarde, un pueblo/ciudad. Así fue hasta que a inicios de los 50 apareció la máquina diésel, que no necesitaba parar por agua. Conjuntamente los gremios ferroviarios de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad implementaron múltiples huelgas salvajes, llamadas con el eufemismo del "trabajo a reglamento". Por esta causa, de 1951 a 1955 el ferrocarril perdió el 95% de su capacidad de carga de productos perecederos. La desconfianza hizo que los productores de perecederos -en especial, lácteos, ganado y hortalizas- buscaran otros medios de transporte. Nadie hizo más exitoso el transporte por carretera que los gremios ferroviarios. Menem no destruyó los ferrocarriles; tan solo se limitó a firmar el certificado de defunción por una enfermedad mal diagnosticada 40 años atrás. Mal diagnóstico es igual a mal resultado. Lo cierto es que en su momento no entendimos los cambios tecnológicos para reorganizar la logística del transporte ferroviario, tampoco el daño que producían los sindicatos. En los Estados Unidos lo entendieron y fomentaron centros de carga y almacenamiento cada 30 kilómetros, que concentraban la carga de los poblados cercanos. También comprendieron que había que sostener el sistema de cargas a toda costa y desalentar el de pasajeros en favor del transporte aéreo.

Finalmente, y con respecto al gobierno nac&pop al que el lector se refiere, solo puedo agregar que esta gente parece no saber, no querer, y por lo tanto no poder entender de qué va la cosa.

Vicente Lema

archilema@gmail.com

Conciencia

El Gobierno se declara campeón en materia de derechos humanos y sostiene que sobre ese tema nadie nos puede venir a enseñar nada. Sin embargo, en materia de objeción de conciencia parece que no son tan ínclitos defensores, pues no se da a los médicos el derecho a invocar esa cláusula para no cometer ese asesinato que es el aborto, y se los encuadra penalmente. La objeción de conciencia, ¿no es también un derecho humano? Todas las auténticas democracias dan a los ciudadanos el derecho a ser objetores de conciencia, incluso ante la obligación de ser convocados para la defensa nacional.

Entonces. me parece que algo huele mal, y no en Dinamarca.

Jorge Carlos Ales

jorge.ales20@gmail.com

En la red

Facebook

Covid: detectaron en la Argentina dos variantes procedentes de Brasil

"Dejen de echarles la culpa a países vecinos por las cosas que ustedes no hacen bien"- Telma Olga Ardit

"Fronteras cerradas para residentes argentinos y abiertas para turistas de otros países"- Mónica Avelina Contreras Bravo

"Obvio, si todo el mundo está viajando a Brasil y no hay ningún control de nada"- Claudio Dassieu Blanchet

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma , domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS