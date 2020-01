De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020

Julio Sosa

Durante el programa Lo que el día se llevó, que se emite por el canal LN+ a partir de las 22 horas, el periodista Marcelo Stiletano formula un comentario en el que expresa su disgusto por el estilo y la forma de cantar del cantor de tangos Julio Sosa, poniendo el acento en el exagerado énfasis, según su opinión, que le imponía a su estilo y aclarando cuál sería la forma correcta de cantar. Quizá sea conveniente y oportuno aclarar que este artista, quien entre otras orquestas fue acompañado por las de Francini-Pontier, Pontier y finalmente la de Leopoldo Federico (1960-1964), consiguió un éxito pocas visto en la historia de la música popular argentina. La dupla Sosa-Federico logró que el tango resurgiera de un momento de gran decadencia que vivía por entonces. Su trágica muerte el 26/11/1964 convocó a cerca de doscientas mil personas que interrumpieron el tránsito desde el Luna Park hasta el cementerio de la Chacarita, fenómeno pocas veces observado tratándose de un artista popular. Sus discos batieron récords de ventas durante ese período y hasta varios años después de su muerte. Pienso que más allá de las opiniones y gustos personales, siempre es conveniente tener en cuenta la llegada del artista al público. Antón Chéjov decía: "El arte admite para mí dos opciones: me gusta o no me gusta".

En mi carácter de biógrafo de Julio Sosa y de Leopoldo Federico, junto a Esther Echenbaum de Nisinman, puedo decir que las referencias que proporcionaron los artistas que vivieron esa época recuerdan un fenómeno artístico-cultural inigualable.

Jorge Eduardo Dimov

Ruidos molestos

No se entiende con qué criterio han convertido los alrededores del cementerio de la Recoleta, que deberían ser un lugar de recogimiento y respeto, en un segundo Barrio River. Esto es así porque varias veces al año instalan recitales a un volumen que hace no tan solo imposible dormir, sino también temblar las paredes y ventanas de manera abrumadora. ¿Por qué debemos ser sometidos a esta tortura? Es un despropósito, tal vez generado en la insensibilidad del jefe de gobierno. Para peor, no son los Rolling ni Paul McCartney, ni una orquesta sinfónica, que las hay y excelentes, sino bandas que uno no se explica de dónde salen, ni por qué son tan dañinas para el oído y el buen gusto. Por favor, señor Rodríguez Larreta, no sepulte sus ambiciones políticas en la sordera que les está produciendo a quienes, en su mayoría, lo votaron.

Álvaro Zavalía

Tarjeta alimentaria

Hoy basta con vociferar emergencia por hambre y presentar como generalizados algunos casos particulares graves para que los políticos reclamen la urgente asistencia masiva del Estado. Se alegó que el precio de la leche motivaba su decreciente consumo. En ese caso, el Gobierno debería haber solucionado este problema porque, curiosamente, los tambos que sobreviven se quejan de su bajísima rentabilidad. ¿No se animaron a tocar intereses de amigos? La insinuación de que la desnutrición y baja estatura de niños del conurbano fueron el resultado de los cuatro años de Macri es una falsedad, porque aumentó la asistencia social heredada de Cristina. Hubo décadas de gobiernos peronistas que no supieron crear trabajo excepto en la burocracia estatal, y disimularon esta incapacidad con asistencialismo fácil, convirtiendo, de hecho, al trabajo en una opción. Si uno no quiere trabajar, el Gobierno le evita las consecuencias, ¡genial!

Se habla de 500.000 tarjetas alimentarias en el conurbano y otras tantas para el interior del país. Los beneficiarios directos de esta dádiva le aseguran al Partido Justicialista de tres a cuatro millones de votos cautivos, y con ello una triunfal reelección. Si quiere aventar la sospecha de que este plan es solo una movida electoralista, el PJ debería probar que la pobreza es un tema que lo desvela, pero con una dirigencia nacional millonaria que vive en Puerto Madero o Palermo, y con gobernadores con mansiones que chocan con la pobreza generalizada de sus provincias, es difícil de creer. ¿Cuándo el PJ se quejó de la pobreza extrema en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán.? ¿Pidió explicaciones a esos gobernadores?

Respecto de las tarjetas, ¿por qué el Gobierno no aprovechó la estructura de la AUH para evitar crear otra distinta? Además, ¿no hubiera sido mejor que las escuelas, los hospitales y las salas médicas fueran los responsables de los casos concretos de hambre en los que el Estado debería intervenir? No dudamos de estos profesionales, pero sí de los políticos cuando de la noche a la mañana deciden que hay hambre generalizada en todo el país a pesar de los comedores, merenderos y la acción de las escuelas y de las muchas ONG. ¿Era una necesidad política? Nunca es honesto clientelizar políticamente al pueblo con dinero del contribuyente, y menos cuando el motivo es tan cuestionable.

Humberto Guglielmin

Arte a la basura

Volviendo de San Carlos de Bariloche, camino al aeropuerto, súbitamente me encuentro con un cuadro de Florencio Molina Campos, en plena Patagonia. No podía creer lo que veía. El apeadero donde se espera el ómnibus que lo lleva a la estación aérea era un rectángulo de cemento, con 4 chapas, techo y 3 paredes, obvio sin puerta, y sin lugar donde sentarse; una humilde caja de cartón, por supuesto sin tapa, hacía de basurero. En ese lugar con vientos huracanados y con nieve en invierno, los humanos deben esperar el transporte que en 15 minutos nos lleve a destino, donde un cartel reza Aeropuerto Internacional de Bariloche. Cuando lo vi, tuve un ataque de risa, por no llorar.

Me pregunté en ese momento, y lo vuelvo a hacer ahora, si alguna vez tendremos políticos acordes con su investidura.

No hubo un gobernador de Río Negro y/o intendente de Bariloche que vea ese apeadero. Por supuesto que ellos van en sus autos, la mayoría de alta gama, y no necesitan esperar el ómnibus entre chapas. Eso es para el pueblo, y a ellos qué les importa.

Lidia Assorati

