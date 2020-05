De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020

Mal ejemplo

Contemplé con estupor el mal ejemplo público dado por la vicepresidenta de la Nación al no utilizar barbijo protector en la última reunión del Senado de la Nación, cuando el resto de los presentes sí lo hicieron. Por su alta investidura, aunque sea para dar el ejemplo, debió utilizarlo, máxime cuando su imagen apareció en todas las pantallas de televisión de la Argentina.

Pedro R. Cossio

DNI 4.266.136

Cuadro en Olivos

Detrás del despacho del señor Presidente en Olivos se acostumbra tener un cuadro del general San Martín o la bandera patria, como bien explica Pablo Sirvén en la columna Catalejo, de la última página. Que el Presidente haya cambiado dicho cuadro por uno partidario ahonda la grieta y no corresponde. Así nunca podremos ser un país unido y pujante .

Ana Lucrecia de las Carreras

analudelascarreras@yahoo.com.ar

Alberdi

Es lamentable el triste espectáculo que vienen ofreciendo, y que probablemente seguirán ofreciendo, estos diputados y senadores nacionales. Juan Bautista Alberdi reposa en el panteón de los grandes próceres. Tal vez su momento de mayor agitación haya sido el de su célebre polémica con Sarmiento. Desde entonces descansa. Menos mal que el largo tiempo transcurrido desde que concibió esa gran obra de arquitectura jurídica que fue la Constitución nacional le ahorra tener que contemplar cómo se comportan los actuales legisladores y quienes hoy presiden las cámaras.

Jorge Armando Maldonado

DNI 8.340.667

Cloacas y agua

Mi hija vive en un barrio modesto de Remedios de Escalada, partido de Lanús, conocido como barrio ferroviario porque ahí los ingleses instalaron y subsisten los talleres que servían al ferrocarril. Todavía funcionan y casi todas las familias que habitan el barrio trabajan en ese sector. Pese a su modestia, el barrio cuenta con cloacas y agua corriente desde su creación. Fue una exigencia de sus primeros pobladores, trabajadores ingleses, especialmente maquinistas y obreros. Lo consideraban, ya en aquella época, un servicio esencial. Estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Poco después el país comenzó una caída libre que no tiene, en principio, visos de detenerse, sino, por el contrario, de profundizarse, consecuencia de una dirigencia corrupta e inútil y que está aprovechando la pandemia para consagrar su impunidad. Ahora la gente se encuentra preocupada por esas carencias porque el coronavirus la acecha. La pandemia ha servido para que se adviertan muchas de nuestras falencias, pero cuando el coronavirus se olvide votaremos a los mismos que durante 80 años nos tuvieron sin cloacas ni agua corriente. Ningún político va a "malgastar" los dineros públicos en obras que no salen a la superficie. Sus prioridades, al parecer, no son las nuestras.

Romeo di Piero

romeodipiero@hotmail.com

El aborto

La historia es matemática. Hace poco tiempo nuestro gobernante decidió presentar al Congreso la despenalización del aborto. Entonces me pregunté: ¿tenemos un estadista "iluminado"?, ¿o sigue las órdenes del poder financiero internacional? (ver Aborto ya. La orden del poder financiero, Pablo Yurman, 2019). Más preguntas: ¿qué pensaba Perón del aborto, con su doctrina justicialista?, ¿qué vio nuestro gobernante en los debates y la votación del Congreso en 2018, cuando el aborto fue rechazado?

Aún más, quisiera saber cuántos políticos y funcionarios públicos han presenciado un aborto, en forma directa o indirecta. Por ejemplo, filmaciones en video. O cuántos se tomaron el tiempo para entrevistarse con las reales víctimas: las mujeres que, realizado un aborto, llevan adelante una vida terrible, con crisis de angustia, pesadillas con niños llorando ensangrentados. Hay testimonios. La solución de "descartar" a la persona no es una opción válida; y lo más doloroso es que no hay retorno, la vida que se destruyó no volverá. Hoy es hora de oponernos en forma decidida a esta iniciativa anticonstitucional. La Asamblea Constituyente definió por algo justamente el respeto por la vida humana desde la concepción. Los ciudadanos, cuando nos hemos organizado, hemos tenido una fuerza incontenible.

La historia es resultado del ejercicio de principios y valores. en esto, es matemática.

Diputados y senadores: saquen cuentas, rindan cuentas.

Ignacio Harriague

DNI 13.380.783

Discapacidad

Me llamo Ariel Jonatan Steiner. Tengo 28 años. Soy discapacitado físico-mental de nacimiento, con 80% de discapacidad certificada. Esta nota la escriben mis padres, que están desesperados. No hablo, no escribo, uso pañales y no camino. Fui operado de subluxación de ambas caderas y además tengo prótesis en la pierna derecha. Todo ello por la falta de movilidad, que también me ocasiona trastornos intestinales, para los que estoy medicado. Tengo colchón antiescaras y silla de ruedas. Desde hace más de seis meses la obra social Osplad, que por ley debe pagar a mis dos cuidadores semanales, mi kinesióloga y mi escuela, no les paga. Ante ellos hemos realizado reclamos por distintas vías y también intervinieron la Defensoría de Menores e Incapacitados y otros entes oficiales, sin respuesta alguna. La respuesta no oficial de la obra social es que la Superintendencia de Salud Social no gira los fondos a la cuenta Discapacidad. Mis padres ya están algo grandes y no pueden hacer el esfuerzo de acostarme o levantarme de la silla de ruedas, con lo cual si se van los cuidadores -como casi seguro pasará- quedaré más inmovilizado aún en mi cama ortopédica y además mis padres perderán su trabajo en plena cuarentena y pandemia. No tengo hermanos en el país que me ayuden y si me dejan en cama para siempre perderé las pocas funciones que tengo y tendré problemas respiratorios. No les pido dinero ni nada de eso, solo que alguien escuche este pedido, para que algún corazón estatal se apiade en algún lado. Gracias en nombre de mi familia. El coronavirus nos afecta a todos, pero no es el único problema de los argentinos. Mi caso es el de miles de argentinos no visibilizados.

Natalio Steiner

DNI 13.134.277

En la red

Facebook

Coronavirus: "Nos contagiamos dengue mientras estábamos en cuarentena"

"Ojo, hay miles de enfermos de dengue y también mata, es horrible", Jorge Gamas

"Si no fumigan. Piensan únicamente en el coronavirus y el dengue sigue avanzando", Mirta Maresca

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS