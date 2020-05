De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020

Coronavirus

Vacunas

Quisiera entender qué camino siguieron las vacunas antigripal y contra la neumonía. Todas las farmacias que consulté dicen haber recibido la mitad o menos de lo que pidieron, agotaron su stock y no tienen idea de si será repuesto. Mi obra social me deriva a vacunatorios que tienen el mismo problema que las farmacias y, además, advierten que, en caso de solucionarse, no darán servicio de vacunación a domicilio, sin importar la fase en que se encuentre la pandemia. Alguien no está explicando algo que hace a la salud pública. Mientras tanto, no tengo modo de proteger mi propia salud.

Carlos Rubione

DNI 13.529.904

Cajeros sin alcohol

He estado este fin de semana recorriendo varios cajeros automáticos. Noté con estupor que ninguno de ellos tenía un dispenser de alcohol. ¿Cómo es posible que no se imponga la obligación de tenerlos en un lugar tan peligroso para la transmisión del Covid-19?

Rosario Ayerza

DNI 14.253.254

Otros riesgos

Resulta irritante y hasta hipócrita la forma en que las autoridades se refieren a la franja etaria como factor de riesgo inminente. ¿No saben acaso que los que transitamos esa etapa de la vida estamos en riesgo no solo por el coronavirus, sino también por decenas de enfermedades que pueden afectarnos como consecuencia lógica de la edad? A los "adultos mayores" también los enferma padecer otros virus de circulación cotidiana desde hace muchos años, como son las injusticias que generan las distintas formas de corrupción, falta de ética, desamparo de sus necesidades básicas en servicios esenciales. ¿A las autoridades no les preocupa que desde hace tantos años muchísimos mayores del famoso conurbano no tengan agua corriente, cloacas ni pavimento, por citar algunos ejemplos básicos?

Por favor, sean honestos y admitan que la preocupación principal no es que se mueran los viejos, sino tratar de que no recaiga negativamente en su prestigio político el costo de esa situación.

Eduardo Horacio Vergara

DNI 8.257.260

En ventanilla

La Anses informa: "La atención por ventanilla queda exclusivamente reservada para el pago de jubilaciones y pensiones". Según la terminación del DNI, usted puede cobrar allí el día que le corresponda. Pero la realidad es otra y difiere de ese comunicado. Cuando una persona mayor quiere que la atiendan por ventanilla este derecho le es denegado. Por eso quisiera preguntarles a la Anses y al Banco Central: ¿por qué en el banco le informan al jubilado que quiere cobrar en caja que vaya al cajero automático y haga la fila junto con las demás personas?

Todos sabemos que los que promediamos los 65 años o más estamos en el grupo de riesgo. Y no es por falta de voluntad de hacer la fila correspondiente, sino que guardar el metro y medio de distancia no nos asegura inmunidad alguna.

Espero que esta arbitrariedad se corrija a la brevedad y que el gremio bancario sea un poco más solidario y trate de entender los difíciles momentos por los que hoy nos toca atravesar.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Invertir en pesos

Decir que hay que invertir en pesos es como si tu perro guardián te robara tus ahorros. Todavía no pudimos inventar nada.

Santiago Robirosa

Santiago Robirosa

General Aramburu

Grande fue mi sorpresa cuando vi a María O'Donnell en el programa de Mirtha Legrand, conducido ahora por su nieta, Juana Viale. Hacía mucho tiempo que estaba esperando que se publicara un libro sobre el general Pedro Eugenio Aramburu. Todo esto me trae un recuerdo que quisiera compartir: la emotiva carta del doctor Eugenio Carlos Aramburu, hijo del militar asesinado, publicada en los 70 en LA NACION. Decía en esa carta: "En nombre de mi madre, de mi hermana y en el mío propio, agradezco profundamente las demostraciones de adhesión que hemos recibido durante nuestra tremenda prueba. Expreso también nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a sus comandantes en jefe, al señor presidente de la república, general Levingston, que nos acompañaron con su emotiva solidaridad. Mi padre fue cobardemente asesinado por su adhesión inquebrantable a los ideales de libertad y democracia. "Si su muerte contribuye a apaciguar la violencia y encauzar el país hacia la normalidad que él tanto anhelaba, su sacrificio no habrá sido estéril. Desde el día en que lo secuestraron no he realizado acto alguno sin interrogarme antes sobre cuál habría sido su consejo. "Estoy persuadido de que lo interpreto al señalar que él desearía que nadie abrigue sentimientos de odio ni de venganza; sí de justicia. "La salud de la república reclama unión entre los argentinos, orden, legalidad y democracia.

"No me corresponde hacer el elogio de mi padre, pero séame permitido rendirle testimonio público de mi gratitud y admiración sin límites. Estoy orgulloso de ser su hijo".

Eve Roth

Eve Roth

Carlovich

Quisiera ofrecer una oración especial por la familia de Tomás Carlovich. He visto durante mi vida a jugadores muy talentosos, pero su personalidad lo distingue claramente de "los famosos". Un hombre que honró a su familia y solo quería el bien y, como él mismo lo expresó, "jugar al fútbol" solamente.

Utilizo una frase que Dante Panzeri usó al referirse a Miguel Loayza: Tomás Carlovich nació y vivió para "hacerle el amor a la pelota". Tengo de sus actuaciones el mejor de los recuerdos. Dios lo tenga en su seno. Hasta siempre Tomás.

Fernando Matich

DNI 6.027.213

En la red

Facebook

Una diputada kirchnerista propuso que el Estado se quede con parte de las empresas en crisis

"¡No pueden ser más perversos, aprovecharse de esta penosa situación!" - Silvia Canella

"De a poquito sale el totalitarismo" - Lidia Gehl

"Se acelera la llegada de Argenzuela, estamos todos invitados a ver la debacle de nuestro hermoso país" - Grace Dure

"Hay que impedirlo, por favor" - José Luis Burna

