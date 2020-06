De los lectores: cartas & mails

Para todos; Por los chicos; Libre circulación; Palacio de Justicia; Libre circulación; Palacio de Justicia; Trump; Esquinas y canciones

Para todos

Tengo 41 años, vivo con mis tres hijos y mi marido. Ambos trabajamos en relación de dependencia. Puedo cumplir y cumplo la cuarentena. Sin embargo, la cumplí con más ganas al principio, cuando las autoridades explicitaban los motivos (preparar adecuadamente el sistema de salud para evitar su colapso, el cuidado de las poblaciones de riesgo, etcétera). Luego la cuarentena empezó a extenderse, vamos en vías de tener la más larga del mundo, y yo por lo menos no vislumbro un plan de salida, ni un presidente que lidere la crisis estando a la altura de las circunstancias. Pedir que se termine la cuarentena no me convierte en una asesina. Otra vez el peligro de agudizar la grieta, otra vez "ellos contra nosotros", nunca todos los argentinos unidos. Ojalá me equivoque y el doctor Fernández se convierta en el servidor público que necesitamos y lidere a grandes y chicos, trabajadores del Estado y privados, peronistas y no peronistas. En definitiva, que gobierne para todos.

Magdalena Castro Nevares

DNI 26.952.642

Por los chicos

Se estima que hacia fines de 2020, se sumarán otros 700.000 niños a los siete millones de chicos pobres que tiene nuestro país. Tan preocupante dato me lo dio Luis Guzmán Castellanos, de la Asociación Civil Por Los Chicos, tras una mesa redonda de la ONU, sobre los efectos devastadores de la pandemia en barrios vulnerables. Por Los Chicos (www.porloschicos.com) es una reconocida ONG, sin filiación política ni religiosa alguna. Brinda padrinazgo a comedores infantiles desde la crisis de 2001. Ofrece meriendas y estimulación temprana a través del juego a más de 3500 chicos. A raíz del confinamiento impuesto por la pandemia, la demanda de ayuda aumentó exponencialmente. Aun bajo la situación sanitaria imperante, el equipo joven de Por Los Chicos lleva personalmente desde barbijos hasta comida. Esto significa que, entre 50 y 100 pesos, se cubrirían sus necesidades. Como abuela, de solo pensar que un niño se vaya a dormir con hambre y frío, se me estruja el corazón. Esta pandemia convoca al mundo a ser más solidario. Por eso invitamos a colaborar a quienes así lo deseen. Muchas gracias.

Antonina Becciu

antoninabe@gmail.com

Libre circulación

Se nos ha impuesto la necesidad de pedir permiso para el más elemental derecho de todo ciudadano: circular libremente. Pero hay un permiso que se ha omitido y que quita legitimidad a la imposición de los permisos que deben requerir quienes tienen que circular. La libre circulación es una garantía consagrada en la Constitución y suspender esa garantía requiere de la previa autorización del Congreso, cuerpo que sin justificativo para casos de emergencia no sesiona. Nos queda recurrir a la Justicia, que inexplicablemente, como bien señala el doctor Horacio Lynch en su carta del miércoles pasado, tampoco ejerce las funciones que la Constitución le ha impuesto. So pretexto de preservar la salud de la ciudadanía, se está lesionando gravemente la salud de la república. La república enferma también causa daño a la salud de la ciudadanía.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Palacio de Justicia

Cualquier persona que tenga el placer de visitar la ciudad de Bruselas, Bélgica, podrá advertir una construcción singular. El Palacio de Justicia es el edificio de mayores dimensiones de todo el país. Es mayor aún que la Basílica de San Pedro en Roma.

Construido a fines del 1800, es tal vez el edificio construido en piedra más grande del mundo. Consulté a un ciudadano belga que me acompañaba cuál había sido el fundamento para tamaño edificio. La escueta respuesta fue: "Para nosotros, los belgas, la Justicia es el poder del Estado más importante".

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Trump

Los estadounidenses fueron testigos el 1º de junio de un presidente que se declaró como la "ley y el orden", pero olvidó que existe un sistema constitucional. Mientras, no muy lejos de la Casa Blanca, la Guardia Nacional se enfrentaba con manifestantes que protestaban pacíficamente y eran dispersados por balas de goma y gases, para despejarle el camino a Trump desde el Rose Garden hasta la iglesia de San Juan. Una vez allí, alguien le entregó una Biblia, que sostuvo y mostró usándola tan solo como un accesorio para un momento fotogénico programado y de campaña electoral, sin expresar ninguna oración religiosa. Su figura ante una iglesia cerrada pareció una farsa y contrastaba en momentos en que el país necesita un líder que demuestre solidaridad y compasión. A la foto se le unieron varios miembros del gabinete y de su personal. Personajes que no pueden dar respuestas del porqué un hombre negro como George Floyd murió bajo la agresión de la fuerza policial, filmado trágicamente por distintos medios y dispositivos. El aspecto deshumanizante de esta grotesca mentalidad se está revelando, en pleno siglo XXI, ante nuestros ojos. Mis seres queridos y todo la ciudadanía norteamericana han sido testigos de esas acciones descaradas y arrogantes de un presidente, y que nos hacen retroceder a las imágenes del cronista inca Guaman Poma de Ayala, similares a las de un conquistador colonial. El uso que hizo el presidente de la Biblia exhibe y crea una semejanza de las mismas acciones en la época colonial de América del siglo XV y XVI.

J. Fernando Arana Cosulich

jfac@live.com.ar

Esquinas y canciones

A la lista de "esquinas con forma de canción" que comenta Martín Graziano en su artículo, me gustaría agregar la esquina de Centenera y Tabaré, en el barrio de Nueva Pompeya, mencionada en el tango "Manoblanca". El protagonista del poema, escrito por Homero Manzi y con música de Antonio De Bassi, conduce un carro tirado por una "yunta de ruanos" llamados Manoblanca y Porteñito y quien, presumiblemente, se encontrará esa noche con una dama "en la avenida Centenera y Tabaré".

En 1997 la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró sitio de interés cultural al Museo Manoblanca, ubicado en esta esquina.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

