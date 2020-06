De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 00:00

Bloque de Lavagna

Señor Roberto Lavagna, de sus legisladores dependerá en buena medida que sigamos viviendo en libertad, sin expropiaciones, sin caer en un sistema de gobierno chavista. ¿Lo harán? ¡Qué responsabilidad tienen! Nuestra esperanza la tenemos puesta en usted. Desde ya gracias si salva a la Argentina de que no sea otra Venezuela.

Inés Raffo de Cocca

DNI 3.734.548

Iglesia y economía

En este tiempo en que el derecho a la propiedad privada está en peligro, con un Estado intentando ocupar espacios que no le corresponden, ruego a la Iglesia Católica argentina que señale a la dirigencia y a la sociedad algunos principios de la Doctrina Social de la Iglesia. En tal sentido, quisiera recordar las encíclicas. Quizás la más clara al respecto sea Centesimus annus. Allí, Juan Pablo II afirma: ". el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades". Y agrega: "La actividad económica no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos".

Manuel Alvarado Ledesma

malvaradoledesma@gmail.com

Atropello

La intervención de Vicentin significa un atropello institucional y un grave retroceso a los peores antecedentes del peronismo kirchnerista. Se violan así, además de la propiedad privada, la independencia de los poderes y la misma ley concursal. Tan irregular medida debe revocarse de inmediato, porque exhibe, además, ante los acreedores del país, una solvencia inexistente, al tiempo que se invoca precisamente nuestra insolvencia para renegociar la deuda externa.

Ricardo R. Balestra

Presidente Convención Metropolitana Partido Demócrata

DNI 4.414.586

Sociedades

Es inconveniente, como bien se sostiene en el editorial de LA NACION del 12 del actual, que se suspenda la ley 27.349, con la que el Congreso en 2017 tornó posibles las sociedades incluso unipersonales con un trámite de creación simplificado, sin papeleo escrito. El otro sistema -el único que quedaría vigente- no evita el lavado de dinero y aunque obligue a que todo se haga por escrito, con papeles, igual sabemos que los que tienen malas artes a veces llevan los libros con sus constancias atrasadas o se pierden misteriosamente cuando no conviene lo que está escrito. Esto no es posible si los registros están digitalizados, como se exige en el régimen legal que se pretende echar por tierra.

José María Orgeira

jmo@orgeira.com.ar

ALPI

En su artículo del último sábado, la historiadora Luciana Sabina menciona a la Liga Argentina contra la Tuberculosis como ejemplo de institución surgida como consecuencia de una enfermedad. Otro caso es el de ALPI, la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil, fundada en 1943 por el doctor Marcelo J. Fitte con el objetivo de unificar esfuerzos en el tratamiento de la poliomielitis, tras el brote epidémico registrado el año anterior. La asociación tuvo un papel central en la atención y rehabilitación de las más de cinco mil víctimas de la última gran epidemia de polio, en 1956. Al mismo tiempo, organizó campañas nacionales de vacunación, que llevaron a la erradicación de la enfermedad en nuestro país en 1984.

Hoy ALPI se dedica al tratamiento y a la rehabilitación de todo tipo de discapacidades motoras, tanto de origen neurológico como mecánico.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Racismo

El racismo existe desde tiempos inmemorables, en todo el mundo, todo el tiempo. El 25 de mayo pasado murió (fue asesinado estaría mejor dicho) George Floyd, afroamericano de 43 años, en la ciudad de Minneapolis. Fue retenido contra el suelo por un par de policías durante casi nueve dolorosos minutos. "No puedo respirar", fueron sus últimas palabras, que quedaron registradas en un video que no tardó en hacerse viral. El hecho provocó manifestaciones e incendios por doquier en los EE.UU., y que se promoviera un movimiento contra de la injusticia racial en las redes: #BlackLivesMatter. Discriminar a personas por su color de piel es tan absurdo como hacerlo por el color de sus ojos. Tenemos que ser conscientes de que situaciones de discriminación suceden constantemente, y no hace falta irnos de nuestro entorno para comprenderlo. El cambio empieza en cada uno.

Fátima Segura

eba.fsegura983@apdes.edu.ar

Motociclista solidario

Hace unos días me llegó por WhatsApp una foto de un motociclista en la que se lo veía regalando las zapatillas que llevaba puestas a un cartonero, en plena calle. Parece que una persona que pasaba por ese lugar tomó unas fotos sin que él se diera cuenta. Este gran gesto se viralizó tanto por las redes sociales que llegó a ser tratado en un noticiero de TV. En el reportaje, la periodista contaba que el motociclista se había vuelto a su casa en medias ya que le había regalado sus zapatillas, que eran nuevas. Cuando le preguntaron cuántos pares de zapatillas tenía, él contestó que las que llevaba puestas eran el único par que le quedaba.

Esto nos hace pensar que siempre debemos mirar a nuestros costados, ya que puede haber alguien a quien podamos ayudar y que nos necesita. A este gran hombre no le sobraba nada. De todos modos, mostró su generosidad de gran manera, dándonos a todos una excelente lección de solidaridad.

Sofía Spini

eba.sspini747@apdes.edu.ar

En la Red

Facebook

"Dejen de pasar gente, cierren las fronteras y controlen las provincias. Se quejan de la pandemia y son flexibles los controles" - Horacio Miranda

"Por favor, estamos en el horno" - Alicia Conde

