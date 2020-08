De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 00:58

No mentir

"Para mí, no mentir en política es muy importante. Tengo la tranquilidad de decir que digo en público lo que digo en privado", remarcó el Presidente. Frente a semejante discurso, me pregunto con mucha bronca: ¿por qué Alberto Fernández se empecina en tomarnos el pelo de esta forma a los argentinos? ¿Una persona que ha sostenido hasta hace poco más de un año tantos y tan bien fundamentados juicios críticos sobre su actual compañera de fórmula puede seriamente, sin que su conciencia se lo reclame y a la luz de lo que sostiene ahora sobre aquellos juicios, afirmar lo que acaba de afirmar?

Bernardo M. Clément

DNI 10.390.405

Charla con Macri

Si ser ciudadano de este país sirve de algo, me gustaría por este medio invitar a nuestro presidente, el profesor Fernández, a hacer pública la grabación de su charla telefónica del 19 de marzo último con Mauricio Macri, la cual no dudo de que existe. En caso de negarlo, y proviniendo de una persona que afirma algo a la mañana, lo relativiza a la tarde y lo niega terminantemente a la noche, y que dice a cada uno lo que le gustaría escuchar, no tendré ninguna duda de quién dice la verdad.

Francisco Luis Celeda

DNI 10.833.685

Una simple elección

Cuatro grandes pensadores, de diversas épocas, se han expresado en términos que se pueden aplicar, con precisión de axioma, a nuestro presidente: "La más peligrosa de todas nuestras debilidades es el temor de parecer débil" (J. B. Bossuet). "Un duro puede pasar por blando, pero un blando no puede pasar por duro" (F. Giroud). "En casa mando yo, mi esposa solo toma las decisiones" (W. Allen). "Cuando un hombre tiene miedo, la cólera no está lejos" (Alain). Explican también estas frases por qué el doctor Fernández sigue siendo, después de 35 años, profesor adjunto interino, concepto este que se define como "quien desempeña temporalmente una función o trabajo en sustitución de otra". Debemos optar entre una reputación usurpada y una reputación merecida. La elección es simple.

Rodolfo A. Nougués

DNI 4.100.353

Acuerdo político

No están solos: basta ver muchos canales de noticias y ahí vamos de nuevo. Piedras de un lado y pedradas del otro. Sin diálogo, con poca elaboración democrática. Todos enojados. Solo vale escucharse a sí mismos, repetirlo muchas veces y creer que es la verdad. Llegar al 50% de pobres es aberrante, es de una sociedad donde arrasó el espíritu autodestructivo. Necesitamos ayuda desesperada de políticos generosos para con todos los ciudadanos, no solo para los clientes de cada lado. Parece que importa más ganar batallas egoístas que pensar en la construcción colectiva de una sociedad donde mayoritariamente empujemos para el mismo norte. Y la construcción democrática que supera las diferencias, que encuentra los puntos en común, sobre los que no discutiremos más, así gobierne uno u otro. En mi opinión, si no pueden acordar los dos partidos mayoritarios, seguiremos esperando el futuro.

Joaquín Uriarte

DNI 16.062.187

Advertencia de golpe

Escuché personalmente el programa de TV en el cual el expresidente Duhalde aludía a que no habría futuras elecciones. No sé qué lo ha traído nuevamente a la palestra, pero sí sé que su presencia me trae malos recuerdos. Considero una falta de tino total de su parte hacer un anuncio como este en un contexto como en el que está el país. Si quiere hacerle bien a alguien, no sé si es la forma, si daña la imagen de la política y nos deja mal parados ante el mundo. Esta amenaza de golpe debería recibir la inmediata intervención de un fiscal para que accione contra su persona, porque está poniendo en juego la democracia y las instituciones de la República, con una aclamación amenazadora. Si el 17-A o alguna otra cosa lo tiene inquieto, él fue parte de la degradación del país, no puede hablar. Me resulta dudoso que de un día para otro salga a decir que está buscando el consenso y por otro lado tira una bomba en la que advierte un golpe. Hay mucha hambre, muertos, dolor, pena e insatisfacción como para echar más leña al fuego. No necesitamos que retorne ningún político anacrónico. Necesitamos ideas nuevas y ejemplificadoras para encaminar a este país.

Rodolfo C. Castello

DNI 4.705.820

Democracia en riesgo

He visto azorada las declaraciones que hizo Duhalde ayer, al hablar con gran soltura sobre la posibilidad de que el año que viene no haya elecciones, a causa de un golpe militar. Físicamente, parece que no le pasaran los años, pero ¿estará en su sano juicio? ¿O querrá con sus dichos crear un nuevo caos para justificar futuras acciones del Gobierno? Mi temor no es que los militares actúen contra la democracia, sino que lo haga el mismo poder político que nos gobierna.

María Teresa Ezcurra

DNI 11.265.171

Banda ancha

Como muchos argentinos, en casa no tenemos suficiente velocidad de internet para llevar a cabo actividades laborales y educativas. Ante la creciente demanda de este servicio, algunas empresas estaban planeando extender la banda ancha. Me pregunto qué pasará ahora. Creo que el DNU 690/20 nos perjudica, ya que al regular la actividad desincentiva las inversiones, en un momento en que se necesitan más que nunca.

Dolores Lynch

DNI 20.988.715

Messi

Me intriga saber si antes de promover o dejar ir a Messi las autoridades del FC Barcelona habrán alguna vez leído la respuesta dada por García Márquez cuando le preguntaron si no le parecía exagerado el monto pagado por el mismo club por la contratación de Maradona, casi 40 años atrás. "Caro puede ser o no ser un futbolista -respondió-; pero los mitos no tienen precio". Impedir por acción u omisión que el más grande futbolista de la historia del Barcelona termine -tal como él mismo lo quiso- su legendaria, gloriosa carrera en el club, ocasionando un insuperable dolor a su afición, será algo de lo que nunca terminarán de arrepentirse.

Adrián A. Klas

aklas@fibertel.com.ar

