De los lectores: cartas & mails

Chau, Diego

Alguna vez el día tenía que llegar. El día de tu muerte. El único día de tu vida en que fuiste "humano". ¡Chau, Diego! Siempre recordaremos que vos sos la patria. QEPD.

Adrián Armando Klas

aklas@fibertel.com.ar

Descansá en paz

Como argentina agradecida por las infinitas alegrías que nos supo dar y porque su partida es una herida muy sensible en el mundo del fútbol, propongo que pongamos nuestra bandera en cada ventana, en cada balcón de nuestra infinita patria. Todos unidos despidiendo a Diego. Nos une la tristeza, pero también el reconocimiento. Diego amado por tanto y por tantos, descansá en paz y que la mano de Dios te reciba. Diego... siempre Diego.

Ernestina María Miller

DNI 6.199.441

Abigail

Luego de más de 10 años en el poder santiagueño, el matrimonio Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala de Zamora acaba de demostrar el fracaso de su gestión sanitaria: que Abigail Jiménez haya sido trasladada a la provincia de Buenos Aires para ser tratada en un hospital privado desnuda la falta de coordinación en políticas de salud provinciales y nacionales. Mi pregunta es: ¿semejante demostración de desmanejo no es motivo de destitución o de pedido de renuncia? Que un gobernador provincial asuma que una niña argentina no puede ser atendida por el Estado nacional ni en su provincia ni en ningún otro hospital público merece un pronunciamiento del Ministerio de Salud de la Nación y del presidente de todos los argentinos.

César Monicat

DNI 16.844.933

Tierras incendiadas

El proyecto de ley sobre la limitación del uso de tierras incendiadas por 30 o 60 años sin discriminar si esto sucedió accidental o intencionalmente va a provocar una migración laboral de los que rompen silobolsas a convertirse en incendiarios de campos.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Amparo ya

No queremos el 82% móvil que vetó Cristina presidenta. Ni el 20% prometido por Alberto en campaña. Ni $5000 de regalo de fin de año. Ni 5% en diciembre de 2020. Ni ajuste semestral por recaudación y salarios. Solo queremos y exigimos volver a la ley de movilidad y ajuste por inflación trimestral de la plaza de las piedras y los morteros. Simplemente empatar la inflación que el propio Gobierno genera. Sin regalos. Tan solo un derecho. Es solamente nuestro último deseo. Así como la AUH no era de Lilita, la movilidad jubilatoria no es de Mauricio. Son derechos de todos, incluidos los que se llaman Frente de Todos o Instituto Patria. La Corte Suprema puede y debe hacerlo con un amparo. Un DNU no puede derogar una ley que defendió el primer y último derecho humano. La vida en paz y la muerte digna. Reflexionen y asuman su responsabilidad "honorables" legisladores y ministros de la Corte Suprema.

Fernando Brom

fernandobrom@gmail.com

Establecer el orden

Es hora de que la humanidad decida que se deben terminar los abusos, la corrupción y la violencia. Para eso, se debe terminar la irracionalidad y debe emerger el coraje para hacer cambios drásticos. Hay países vergonzosos como Venezuela, que provocó la diáspora de 6 millones de personas, manejado por un infradotado que generó miseria y violencia en el país más rico de Latinoamérica. La vergüenza en el noroeste de nuestro país, con patanes ladrones que se eternizan en el poder a través del clientelismo y cometen toda clase de abusos. Tengamos el coraje de Singapur, que demostró que un país caótico puede vivir en orden y transparencia. Coraje y honestidad deben aflorar de la Argentina. Basta de mentira y corrupción. En algún momento habrá una fuerza internacional para terminar con los asesinos: Maduro, Ortega y otros. Más Lacalle Pou y menos bolivarianos.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.296.466

Ley del aborto

Otra vez mandan al Congreso el proyecto de ley del aborto. ¡Qué reiterativos y mentirosos que son! Reiterativos, porque ese proyecto ya fue rechazado hace dos años e insisten en volver y volver sobre el asunto, a pedido de ciertas minorías que llegan incluso a decir que están esperando la ley para abortar. Mentirosos, porque el proyecto llega impulsado por un presidente que se dice católico, o al menos así se lo vio en el Vaticano recibiendo la eucaristía, y que dice mantener un buen diálogo con el Papa. Mentiroso, además, porque el Presidente sabe perfectamente que el proyecto es anticonstitucional y atenta contra los pactos a los que ha adherido nuestra Constitución a partir de las reformas de 1994, aunque haya legisladores, también mentirosos, que lo desconozcan. De tan pesados y mentirosos que son, uno tiende a pensar que o nos toman el pelo en la cara o lanzan una cortina de humo para tener a la población alejada de los problemas reales de la gestión ante el rotundo fracaso de la política sanitaria, económica y social. Espero que el papa Francisco, recordando su tierra natal, levante específicamente su voz contra quienes proponen este nuevo proyecto tedioso y mentiroso en la Argentina.

Jesús M. Silveyra

DNI 11.045.065

Juicios de Núremberg

El excelente artículo de la admirable jurista Inés Weinberg acerca de los aspectos técnicos y la trascendencia jurídica de los juicios de Núremberg (sábado 21 de noviembre) debería ser de lectura obligatoria para quienes dudan todavía acerca de la necesidad de aplicar el derecho (y no la violencia o la sed de venganza) en los conflictos humanos, por abismales que sean. Los aspectos técnicos de los juicios de Núremberg, a su vez, palidecen ante la crónica azorada de la única argentina que los presenció: Victoria Ocampo. "Lo que se dice en esa sala podrán comunicármelo los diarios [...] pero nunca podrán transmitirme lo que mis propios ojos recogen...": la repugnancia ante lo indefendible, la moral falsa e insostenible de los criminales nazis, el falso honor. La visión de dos argentinas, Weinberg y Ocampo, en momentos distintos, sirve para que tomemos conciencia del largo camino por recorrer para que la humanidad merezca ese nombre.

Juan Javier Negri

DNI 8.536.656

En la Red

Facebook

El Gobierno lanzó un nuevo DNI

"Qué gran logro. Se van solucionando los problemas del país" - Jorge Legui

"Cada vez que hay un gobierno kirchnerista cambian el documento porque es una forma de recaudar" - Carlos Huertas Díaz

"Hay gente que no tiene un peso, que se quedó sin laburo y no puede pagar lo que va a costar ese DNI" - Mabel Camio

