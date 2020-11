De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 00:17

Un ser distinto

Muy triste se fue Diego, el 10. Pobre pibe. Todo lo que hizo fue dar. Desde chiquito le dio al mundo beneficios y felicidad: un fútbol mágico, una máquina de fabricar riqueza en todos los rubros y de ganar dinero a todos los que tuvo cerca. Todos lo usaron hasta gastarlo y ahora con su muerte lo seguirán usando para sacarle hasta la última gota de provecho elogiándolo y criticándolo con el mismo énfasis. Fue el hombre más conocido y famoso del mundo. Un genio argento de pura cepa, lleno de virtudes y decadente, como su país. Se fue un distinto. Lo siento mucho.

Héctor A. del Piano

DNI 4.371.579

El mejor de todos

Se fue el mejor de todos los tiempos. Merecía ser despedido en el estadio que lleva su nombre o en la Bombonera. Creo que hasta hubiera preferido ser velado en la cancha de River. Pero el demagogo de Alberto Fernández decidió velarlo en la Casa Rosada. Pobre Diego.

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Ídolo en su mundo

El lugar para homenajear al 10 era en una cancha, donde se supo ganar su fama. Esto es una de las tantas confusiones que vivimos como argentinos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Excesos

Maradona no fue un ejemplo de nada más que de un futbolista extraordinario; no creo que él haya querido o se haya propuesto ser un ejemplo para nadie, pero sería bueno e importante, fundamentalmente para los jóvenes, que se den cuenta de que los excesos se pagan, y se pagan rápidamente en la vida. Nadie entra y sale de las adicciones sin un precio, y Maradona, si fue ejemplo de algo, es del precio que se paga inexorablemente por esos excesos llamados droga, alcohol, etcétera. Nadie escapa a eso, ni siquiera uno de los futbolistas más excepcionales de todos los tiempos.

Mauricio Balumelli

DNI 14.012.837

Unidad familiar

Es indignante que mientras muchísimos argentinos estamos esperando infructuosamente en el exterior que Migraciones resuelva las solicitudes de excepción presentadas ante los respectivos consulados para poder viajar con nuestros hijos y/o cónyuges extranjeros a la Argentina, de un momento para el otro se autorice el ingreso de la prensa extranjera para cubrir la muerte de Maradona, sin ningún problema. ¿Cuándo va a darles el Gobierno prioridad a los derechos de sus ciudadanos? ¿Cuándo van a resolver las múltiples solicitudes de excepción presentadas ante Migraciones? Pedimos que la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, autorice el ingreso a la Argentina de los hijos y cónyuges de argentinos en el exterior. Tenemos derecho a visitar nuestro país junto a nuestros familiares directos. No nos quiten el derecho a la unidad familiar.

María Florencia Zolezzi

DNI 25.112.280

Velorio con público

Al ver la multitud en la Casa Rosada, me planteo: si hay contagios masivos en los días posteriores, ¿estuvo mal el velorio con acceso del público? Si no hay contagios masivos en los días posteriores, ¿estuvo mal implementada la cuarentena y el no regreso a clases?

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Incoherencias

Despedimos a mi padre en soledad. En un entierro bizarro, que parecía de ciencia ficción. No poder estar acompañados de parejas, amigos e hijos fue muy duro. Por eso me enoja esta decisión del Gobierno de despedir a Maradona de esta manera multitudinaria descontrolada, me parece una falta de respeto a todos los que este año sufrimos la soledad al despedir a nuestros muertos. Entiendo que es un ídolo, y que el pueblo quiere despedirlo. Pero no entiendo lo que varios tuvieron que vivir este año por decisiones del Gobierno. Un padre que no pudo despedir a su hija, otro que no pudo cruzar la frontera provincial con ella. Y así mil historias. Incoherencias de esta pandemia. De este país..

Rosario Padilla

DNI 22.655.520

Por qué lo lloramos

Ha fallecido Maradona, el Diego. Él es la representación de la sociedad argentina. Tal cual. Es toda nuestra rebeldía; nuestra falta de respeto a la ley; es la viveza criolla y ese déjà vu que nos traen las conductas corruptas. Por supuesto que es también nuestra genialidad y nuestras proezas épicas. El Diego siempre fue así: genial y rebelde (como la Argentina) y se ha degradado cada día hasta morir cautivo de su personalidad. Tal como le está sucediendo a la Argentina desde 1810. Es nuestra más pura representación social. Por eso lo lloramos.

Pablo A. Pirovano

DNI 18.027.324

Pan y circo

Maradona, el mejor futbolista del mundo, talento único. No voy a juzgar su vida, pero tampoco voy a justificar nada. Lo que no me banco es el pan y circo de la idolatría hacia él. Lo que no me banco es el uso de esta muerte por parte del Gobierno. Demagogia pura. Habrá velorio donde se presentarán miles y miles de fanáticos. ¿Y la pandemia? ¿Y los contagios? ¿Y la prohibición de los velorios de cada persona fallecida desde marzo? ¿Y todos los muertos que no pudieron despedirse de sus familias o las personas que quisieron viajar y no se lo permitieron? Cambalache, también en el siglo XXI.

Silvana Rouco Oliva

DNI 12.906.782

Prioridades

Me pregunto: ¿cuántas de las personas que fueron a despedir a Diego Maradona en medio de una multitud eran docentes? ¿No era que los docentes no estaban dando clases a nuestros hijos por miedo al contagio de Covid-19? ¿Es más importante despedir a Diego que la educación de miles de chicos?

Facundo Aragón

aragonfa01@gmail.com

