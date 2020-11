De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 02:47

Gracias, Diego

Sinceramente nunca pensé en agradecerte algo que no tenga que ver con el fútbol, pero hoy siento que debo hacerlo. Gracias, Diego, por mostrarnos lo que somos, por desnudar el gobierno que tenemos. Por dejarnos en claro que tenemos un país que cuando nuestros abuelos agonizan y no tienen acceso a una ambulancia, vos tuviste 11 paradas en tu casa por horas. En un país donde la policía no dejó circular a una nena con cáncer y su padre la tuvo que alzar en brazos 5 kilómetros, mientras vos tuviste cientos de policías haciendo una caravana para llevarte a la Casa Rosada. Un país donde miles de personas no pudieron despedir ni velar a un ser querido, pero vos tuviste una despedida multitudinaria y descontrolada. Sí, es el mismo país donde este presidente nos tuvo encerrados 9 meses e hizo quebrar miles de empresas, donde muchos quedaron varados sin poder llegar a su hogar y donde tantos otros murieron en soledad, porque había una pandemia mortal. Gracias, Diego, por permitir que se muestre a flor de piel estas dos argentinas: una para famosos y políticos, donde todo vale, y otra para los ciudadanos comunes, que tenemos que cumplir las reglas de aquellos que no las cumplen. A vos que te gustaba sacarle la careta a todo, Diego, hoy les sacaste la careta a la cuarentena y al gobierno que apoyabas. Que descanses en paz y nuevamente gracias.

Alejandro M. Orloff

aleorloff@yahoo.com.ar

Sin magia ni alegría

Diego siempre me emocionó. Me emocionó como jugador haciendo genialidades con la pelota. Y me emocionó verlo afuera de la cancha, siempre al límite, siempre sufriendo la utilización por parte del poder, siempre buscando la respuesta en la droga y el alcohol. Dos formas de emoción, pero emociones al fin. Esas dos emociones se encontraron una vez en la cancha, y fue el gol con la mano. Eso me cuesta resolverlo, pero lo perdoné. Una verdadera pena que la despedida de Diego haya sido como el desorden de su vida fuera de la cancha, y no con la magia y alegría que desparramó en las canchas del mundo.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Ciego apoyo

Un hecho inesperado, como ha sido la muerte de Maradona, nos ayuda a explicar una de las posibles causas de los reiterados fracasos del país: desorden político y económico, fracaso ante la pandemia, grieta que se profundiza, corrupción incomparable, etcétera. En efecto: asombra la fanática lamentación y endiosamiento del futbolista muerto, de cuyas habilidades conocidas no cabe más que el aplauso, pero el resto que compone su ser, lleno de faltas, debilidades, vicios y provocaciones, ¿eso no merece condena y severa crítica? ¿Basta para el sentimiento popular ser exitoso jugador para tener licencia moral para todos los errores posibles? Esto explica por qué son tantos los que ante la evidencia y contundencia de los robos y saqueos al patrimonio nacional miran hacia otro lado, los ignoran, algunos los niegan, pero la ceguera los lleva a seguir aplaudiendo y votando a los culpables, que, como el jugador fallecido, no han dejado falta por cometer, pero peor aún porque aquel al menos era excelente en lo suyo y daba alegría al público. En cambio, ¿cuál es su mérito para justificar este ciego apoyo? ¡Qué ejemplo para los jóvenes!

Eduardo Vaccaro

elsilencio60@gmail.com

Privilegios

No creo que Diego Maradona hubiese querido ser el responsable de un contagio masivo de la población. Tampoco, espero, hubiese querido que muchos no fuéramos iguales como personas. Muchos no pudimos despedir a nuestros muertos desde el 20 de marzo.

Mónica Camaño

DNI 12.639.442

¿Quién paga los daños?

Quiero pensar, señor Presidente, que todos los costos generados por el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada (limpieza de pintadas, botellas rotas, reposición de plantas, horas extras de los agentes de seguridad, etcétera) serán cubiertos por el gobierno nacional y no serán trasladados al gobierno de la ciudad, ya que fue usted quien autorizó dicho evento. Veamos cuán ecuánime es a la hora de pagar la cuenta.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

No murió Dios

En la Casa Rosada, debe trabajar, repito, trabajar, el presidente de la Nacion Argentina. Hasta el día de hoy, solo se han velado los restos de siete presidentes en ese espacio, comenzando por Bartolomé Mitre en 1906 hasta el doctor Kirchner en 2010. Días atrás, un papá cruzó a pie a su hija porque no le permitían el paso. La pandemia existe, es un hecho. No es un recreo para seguir vagueando y pidiendo ayuda al Estado. Los hospitales y médicos no dan abasto. El velatorio de "Dios" saldrá caro, no en dinero, sino en almas. Todos lo saben, sobre todo quienes tienen el deber público de evitar este tipo de situaciones absolutamente innecesarias. No murió Dios. Murió una persona, humana, con nombre y apellido, hijos, padre, madre, nietos, amigos pocos, que solo quiso ayuda y vivió como pudo. Pero si algo quiero dejar en claro con esta carta es rogar a los tantos comunicadores que confunden de manera sistemática al pueblo que aclaren que los humanos no son dioses, por eso mueren y viven como todos.

Georgina Valladares

DNI 21.484.988

Caldo de cultivo

Los responsables de haber organizado el velorio de Diego Maradona en la Casa de Gobierno -más allá de la incoherencia de haberlo hecho pese a las restricciones y los protocolos existentes para todos los ciudadanos argentinos que se han visto privados de despedir dignamente a sus familiares muy cercanos y amigos entrañables, durante todo este año 2020- realmente no pensaron en el desborde y la barbarie que se instalaría en las calles. ¿Acaso no hubo esta vez "consejeros" de todo tipo cerca del Gobierno para desalentar esta situación? ¿Y ahora se asombran? ¿Ahora no pueden contener las masas? ¿No vieron el "caldo de cultivo" que ya desde hace meses está instalado en la ciudad, a la espera de algo, alguien que haga desbordar las angustias, el cansancio y el malestar general que se palpa? ¿No entienden que en las calles se mezcla todo y se aprovecha para liberar las tensiones acumuladas? Lamentable imagen, que como el fallecimiento del Diego, dará la vuelta al mundo. Previsible.

María D'Onofrio

DNI 6.689.845

Aumento de casos

Maradona fue el príncipe de Maquiavelo, temido por sus contrincantes pero nunca odiado. Bello y virtuoso. Todos lo admiraban aunque nadie quería estar en su lugar. Manejaba la número5 como si fuera un violín, todo un artista. Sin embargo, me gustaría acercar una reflexión acerca del excepcional y merecido evento de su despedida. El hecho casi ejemplar quedará en la memoria de todos los argentinos, pero cómo tomar la decisión de que el día después sigamos encerrados y resignarnos al hecho realmente trágico de que los estudiantes no asistieron a la escuela durante la eterna cuarentena.¿Cómo puede alguien insistir en que no nos reunamos en Navidad, que esperemos la vacuna en casa después de lo que se vio en las calles de todo el mundo con el beneplácito de todos los ciudadanos? ¿Qué pasó con el virus el 26 de noviembre? Miles de personas abrazadas, transpiradas y a los gritos, todo estuvo permitido. El fallecimiento repentino del Diego no permitió planificación, pero tal vez fue la muestra de que el "quedate en casa" es exagerado. Mañana podríamos abrir los ojos, y, en vez de asustarnos, chequear si realmente aumentan los casos entre todos aquellos que quisieron simplemente despedir a su ídolo.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Pedido de perdón

Quisiera saber si ante la multitud que vimos ayer para despedir a Diego Maradona, sin mantener el más mínimo distanciamiento y muchos sin barbijos, el señor jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pedirá perdón a los trabajadores de la salud, como lo hizo luego de la marcha del 17 de octubre pasado.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Cinismo

En un claro intento de sacar rédito político de la situación, el presidente de la Nación convirtió a la Casa Rosada en una sala velatoria. Un presidente que admitió públicamente que no le gusta tener planes, era obvio que lo que aspiró a ser un negocio político se convirtió en una barbarie a la que el peronismo nos tiene acostumbrados. El contraste entre ocho meses de encierro y lo sucedido ayer confirma claramente que estamos ante un gobierno absolutamente incompetente, pero por sobre todas las cosas lleno de cinismo.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.154.007

Suspensión de agenda

Condolido por la muerte de Maradona el presidente Alberto Fernández suspendió su agenda oficial de tareas. Diariamente y hace más de seis meses, el Covid-19 mata un promedio superior de doscientos ciudadanos argentinos, pero eso no hizo ni hace que ese mismo presidente suspenda sus reuniones, almuerzos o agasajos a lo largo, ancho y fronteras del país, con políticos, amigos o sindicalistas. En todas las fotos de esos eventos no muestra ningún signo de estar apesadumbrado o preocupado. Ahora, y como si fuera dueño de casa, se apresuró a ofrecer la Casa de Gobierno para realizar el velatorio, convirtiendo en carnaval pagano lo que debió ser un duelo popular. Es otra lamentable muestra del país que somos y otra confirmación de que adonde va la barca va bachicha.

Patricio MacManey

DNI 5.597.906

Clases presenciales

Con estupor presenciamos un velorio multitudinario, sin protocolo, sin cuidado ni distancia social de ningún tipo, organizado por el mismo gobierno que nos cerró las escuelas por ocho meses y amenaza con no volver a abrirlas. Después de lo vivido ayer, ¿cuál es el argumento ahora para no volver a clases?

María Barzi

DNI16.345.575

En la Red

Alberto Fernández: "Me parece que hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad"

Facebook

"Entonces, lo hubieran velado en La Matanza, donde la policía es de ustedes" - Cristhian Roth

"Le dicen 'represión' a lo que el sentido común le llamaría 'poner en orden'" - Imanol García Juárez

"Qué raro, lavándose las manos, sin responsabilizarse de las cosas que hacen" - Sofi Mercado

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

Conforme a los criterios de Más información