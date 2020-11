De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 00:14

Héroe y villano

La noticia resonó el mediodía del miércoles: Diego Armando Maradona había muerto. Definido por casi todo el mundo como el mejor jugador de fútbol de toda la historia. Adentro de la cancha regaló la belleza del máximo talento de un hombre con la pelota, su genialidad brilló transformándolo en una leyenda. Diego fue héroe y villano a la vez. Nació en un hogar de origen muy humilde y se abrió paso con su talento hasta llegar a ser uno de los jugadores más importantes de la historia. Por otro lado, su vida desordenada, mezclada con drogas y alcohol, fue una montaña rusa. Él representó en una sola persona lo mejor y lo peor de los argentinos: la garra, la creatividad y el talento para vencer dificultades; por otro lado, la decadencia de una vida desordenada. Diego simbolizó la picardía argentina del gol con la mano a los ingleses y la belleza del hombre y su creatividad con la pelota. Luces y sombras de un ser nacional, representadas en una sola persona.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Diego, poesía y prosa

La historia del fútbol cuenta con grandísimos futbolistas. De los que yo recuerdo: Cruyff, Romario, Ronaldo, Messi. Todos ellos pertenecientes a la categoría de la prosa más elevada del futbol. El caso de Diego es distinto y superior: él perteneció a la poesía del fútbol; fue un poeta del fútbol, que no desdeñaba la prosa cuando hacía falta. Pero lo más punzante, efectivo y lo que más brilla es la poesía, y en eso Diego fue el mayor poeta del fútbol de la historia. Fue el Dante del fútbol, y también en su Divina comedia habitó el infierno, el purgatorio y el paraíso. Como Dante, también Diego es inmortal. Los cabalistas tal vez me den la razón: los dos nombres empiezan con D, los dos tienen cinco letras, y los dos apellidos, ocho letras vivas. Tenemos Diego para rato.

Gustavo Bercoff

gustavobercoff@hotmail.com

Encuesta

Frente al aluvión de unanimidad reflejado por los medios y las redes (donde hay voces discrepantes) agradecería que alguna empresa de encuestas realizara a nivel nacional la siguiente pregunta: a usted la muerte de Diego Armando Maradona le afectó a) mucho, b) un poco, c) nada.

Diego Bigongiari

DNI 11.986.062

Nación vs. Ciudad

El gobierno nacional culpa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por los disturbios ocurridos durante el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada. Yo diría que la culpa es del gobierno nacional por hacer semejante acto en ese lugar y no en una cancha de fútbol. Son tan lamentables las decisiones que toman últimamente que se quieren sacar de encima las culpas endilgándoselas siempre a Rodríguez Larreta, quien cumple mucho mejor las tareas de gobierno. En todo caso, deberían haber utilizado la Policía Federal como custodia, ya que el acto lo organizó el gobierno nacional sabiendo que la cantidad de asistentes no iba a poder entrar nunca en tan pocas horas.

Jorge A. Anigati

DNI 0.571.943

Alegoría premonitoria

La ineficiencia demostrada por el gobierno kirchnerista en la organización del homenaje póstumo a Maradona, fue de tal magnitud, como lo demuestran las imágenes que publican los medios de difusión, que nos obliga a pensar si el caos generado no es una alegoría premonitoria de lo que ocurrirá en la vacunación masiva de más de siete millones de adultos mayores, con alto riesgo de contagio de Covid-19.

Lucio Cornejo

DNI 8.171.030

El Covid no es cuento

Me quiere, no me quiere: el pueblo se pregunta cuál es la respuesta a esta incógnita. Me cuido, no me cuido: ellos no se cuidan y no nos cuidan. ¡Ojo! que si siguen así, se van a quedar en la próxima elección, sin votantes. El Covid no es un verso para mantener a la población asustada y adormecida; es una realidad en todo nuestro planeta y mata. Viendo el ejemplo que da el Gobierno muchos piensan que es cuento.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Distanciamiento

Luego de escuchar al presidente de la Argentina anunciando la nueva etapa del distanciamiento, me pregunto: "Este señor vive en otro país". Las palabras coherencia y respeto no están obviamente en su gestión. Lamentable y preocupante. Los ignorantes siempre tiran la piedra afuera de su cancha.

María Laura Vidal Bazterrica

DNI 12.543.896

Procurador general

La figura del procurador general en nuestro sistema judicial es clave para llevar adelante las diferentes causas judiciales. Si el kirchnerismo logra colocar uno que le conviene, bajemos las persianas y vayámonos porque este grupo político va a hacer en la Argentina a partir de ese momento lo que quiera. ¿Dónde está la oposición en el Congreso? Y no me refiero a Cambiemos, sino a las otras fuerzas políticas como los diputados de Lavagna, quien permitió la elección de Fernández al sacarle un porcentaje de votos que potencialmente podrían haber ido para el gobierno anterior Esto se está llevando a cabo en la penumbra, aprovechando incluso la muerte de un futbolista ídolo de muchos.

Mauricio Balumelli

DNI 13.013.837

Ramos Padilla

Aprovechando el pandemónium organizado por el gobierno nacional en el velatorio de Maradona, el presidente Fernández nos aplicó una puñalada trapera, nombrando al cuestionadísimo juez Ramos Padilla a cargo del juzgado más importante de la provincia de Buenos Aires, el Nº 1 de La Plata.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Comienzo de la vida

En la polémica sobre el aborto podrán las partes discutir sobre la responsabilidad total o relativa del Estado en materia de salud, educación, cultura, y, en este caso, una reprochable culpabilidad del Estado en los casos de abortos de mujeres adolescentes, en su mayoría que acaban con la vida de los hijos de sus entrañas sin tener conciencia del significado y trascendencia del acto cometido. Este es el núcleo del problema y parece que en este punto las dos partes son coincidentes. No coinciden, en cambio, en lo que atañe al comienzo de la vida humana. Aquella que sostiene el inicio de la vida desde la concepción en el seno materno respalda su afirmación en una realidad científicamente comprobada, aunque se quiera desvirtuar recurriendo a meros subterfugios sin justificación, comprobación que también debería ser científica. La vida y la persona humana preceden a la ley y a los propios Estados. No parece serio decir que a partir de la semana 14 empieza a ser persona y un día antes no lo es. El cuerpo humano madura como tal porque ya es un cuerpo humano desde su origen. Como bien dijo el profesor Angelo Serra: "El embrión da origen a un nuevo ser que no existía hasta entonces, ni se repetirá jamás. Madura en su dimensión biológica, humana y personal en el ámbito de la misma identidad, de la misma esencia humana personal". No puede afirmarse que un hombre, cualquiera que fuera su edad, es más persona que un niño de un año o un embrión de diez días. El ser humano es persona desde el embrión y no es que llega a ser persona. Consecuencia de lo expresado es que la interrupción de un embarazo equivale a la muerte de un ser humano, de una persona. Y la culpabilidad penal ante un aborto dependerá del discernimiento, de la significación que del hecho tenga su autora, a lo que habrá de añadirse, en su caso, la responsabilidad del Estado por la falta de cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Rómulo S. Naón

DNI 4.300.730

Referéndum

Coincido cuando la vicepresidenta dice que "hay funcionarios que no funcionan". Y me animo a agregar que también "hay representantes que no representan". Es por ello que para ciertos temas sensibles, como en el caso del aborto, urge convocar a un referéndum para conocer qué piensa en realidad toda la ciudadanía.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Nuevo DNI

He visto en la prensa el nuevo DNI. "Estamos saldando una deuda con nuestra propia historia y nuestra propia identidad", ha declarado el Gobierno a través de uno de sus funcionarios. Sin embargo, hay otra deuda que sigue sin saldarse: la inclusión del apellido materno. Y el movimiento feminista, ¿no dice nada al respecto? Al final, ¿todo se reduce al cambio de una vocal en nuestro idioma, que acaba por deformarlo? Creo que ya es tiempo de reivindicar el derecho de la madre de ser incluida en el documento.

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

