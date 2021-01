De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 00:04

Doble estándar

En mi carácter de candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina, vengo a denunciar una conducta que me sorprende, me disgusta y que es compartida por gran parte de los socios de la entidad. ¿Cómo se explica que el actual presidente, Daniel Pelegrina, haciendo uso y representación del cargo que ostenta, reclame públicamente un día antes una "consulta vinculante" referida a un tema que acaba de ser resuelto en el Congreso Nacional? ¿Cómo se interpreta que un dirigente gremial agropecuario proponga un mecanismo de este tipo unas horas antes de la inminente definición del tema en el Congreso? Queda claro, para mí al menos, que ha sido un mensaje oportunista y efectista, ya que resulta de imposible aplicación por los tiempos y la falta de consistencia en la propuesta. Cuesta encontrar, en las habituales declaraciones del presidente de la Rural, una defensa tan férrea de los temas acuciantes del campo, como sí lo hizo en esta oportunidad por una cuestión que no está entre los objetivos principales de la entidad. Mucho más llamativo y fuera de toda lógica y ética resulta que, al mismo tiempo que Pelegrina propone una "consulta vinculante", hace caso omiso de la votación que se produjo en el seno de la entidad que él mismo preside. Los socios de la SRA emitieron su voto hace más de 100 días, pero la entidad, amparada en un puñado de resoluciones, se resiste a dar curso a la asamblea anual y renovación de autoridades. Vengo a plantear con firmeza que ya es hora de terminar con el doble discurso o doble estándar, con el que se pide a los demás que hagan lo que uno mismo se resiste a llevar adelante por las razones que fueren. El voto es soberano y nada debe impedir que un socio consagre sus derechos votando y opinando tal como se viene haciendo desde hace 154 años en la SRA. La entidad gremial suele cuestionar al sindicalismo que se perpetúa en el poder, a los intendentes eternos y a los gobernadores que nunca se renuevan, pero cuando se trata de dar curso al derecho genuino del socio, se buscan resquicios de todo tipo para dilatar una asamblea. Señor Pelegrina, en lugar de pedir al gobierno nacional de manera extemporánea "consultas vinculantes", permita que los socios de la entidad acrediten sus votos ya emitidos y habilite el proceso eleccionario tan resistido por quienes hoy conducen la Rural.

Nicolás Pino

DNI 17.232.714

Candidato a presidente por el Movimiento Compromiso Federal

Matar al campo

Resulta increíble que los distintos gobiernos (principalmente peronistas) a lo largo de décadas se empeñen tozudamente en matar a la gallina de los huevos de oro (léase, el campo). Hasta ahora no lo lograron, pero sí lo harán si continúan desplumándola y haciéndole pagar religiosamente todas las fiestas populistas y de paso hostigándola hasta el ridículo. Se desconoce conscientemente que el agro representa más de la mitad de nuestras exportaciones y con la excusa de "defender la mesa de los argentinos y argentinas" se dan el lujo de calificar la soja de "yuyo", cuando sin ese cereal estaríamos aún peor de lo que estamos. ¿Qué inconfesable inquina alimenta ese proceder ruinoso? ¿Revancha? ¿Envidia? ¿Reforma del capitalismo? ¿Reforma agraria? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este sistema ha fracasado estruendosamente en distintas épocas y en distintos países, incluido por supuesto el nuestro. La escasez y el desabastecimiento son los nubarrones que presagian un futuro incierto, ya que lo único seguro en nuestro país es la incertidumbre.

Miguel Ángel Padilla

DNI 4.318.274

Victoria Donda

El repudiable ofrecimiento de la titular del Inadi a su empleada doméstica para poder acceder a un plan se agrava con el gobierno de Alberto Fernández, al pretender decir que no le piden la renuncia porque no hubo un acto de corrupción. Esto significa que, según su criterio, no hay corrupción cuando un funcionario pretende manejar arbitrariamente los fondos públicos y hace las veces de "puntero" de barrio. Esa pérdida de valores los enceguece y ya no logran distinguir lo que está bien de lo que está mal. Teniendo en cuenta que son quienes nos gobiernan, la situación es muy grave.

Mariano Maurette

DNI 14.043.958

Sputnik V

Después del tan comentado transporte de las primeras vacunas me llama la atención que luego del 29 de diciembre no haya más noticias sobre el avance de la vacunación en las diferentes provincias. Tampoco hay novedades sobre el envío de las próximas 300.000 vacunas (segunda dosis) pendientes. Por lo menos, me parece raro.

Klaus Dietze

DNI 92.037.082

Quintas colectivas

Vivo en el partido de San Isidro, que tiene uno de los paseos más lindos del AMBA gracias a las majestuosas tipas que bordean las vías del tren en la calle Eduardo Costa. No contento con amputarlas de vez en cuando fuera de la época de poda, ahora el municipio ha permitido que bajo estas añosas tipas se instalen quintas colectivas para sembrar. Son cajones de madera que nada tienen que ver estéticamente con el lugar. Pero además, el municipio incentivó esta versión sanisidrense de Proyecto Artigas de usurpación del espacio público proveyendo de un enorme tanque de agua de plástico que instaló en medio del paseo de Eduardo Costa. No tengo que explicar el efecto que produce sobre el conjunto cuidadosamente planeado, dicen que desde antes de 1900, y con tanta bondad para las generaciones futuras este conjunto de cajas de madera, plantines y tanque de plástico. ¿Seguirá ahora la instalación de una casilla? ¿No había un lugar más alejado y que no interrumpiera la majestuosidad de las tipas para realizar este proyecto? En San Isidro sobran espacios para un proyecto que sin dudas es loable y valioso de quinta colectiva, pero que no por eso debe realizarse en un espacio tan bien logrado y armonioso como es Eduardo Costa. Solicito a las autoridades que revean esta clara usurpación de espacio público y de maltrato al patrimonio arbóreo, y que otorguen a esta iniciativa otro espacio más adecuado.

María Martini

DNI 22.655.552

