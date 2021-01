De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 00:48

Venezuela

La sorpresiva participación diplomática de la Argentina en la asunción de la nueva Asamblea Legislativa de Venezuela, surgida de ilegítimas elecciones totalmente amañadas por el chavismo, deja meridianamente en claro que el kirchnerismo no es un partido o movimiento político con vocación democrática seria y responsable. Ya lo dice el dicho: un gesto vale más que mil palabras.

Hernán Caballero

Salud privada

Nuestro presidente le aseguró al titular de salud privada su desinterés en modificar el régimen que hoy la rige. Para preocuparse. Ya he escuchado a varios decir que la palabra de nuestro presidente está tan devaluada que la salud privada tendría que empezar a preocuparse. Todos sabemos los calificativos que usó nuestro presidente, en años anteriores, al opinar sobre nuestra actual vicepresidenta y sus actos de gobierno. Calificativos ahora olvidados, negados y reemplazados, luego del acuerdo que le permitió alzarse con la presidencia de nuestro país y hasta por respeto difíciles de repetir. Sencillo: o mintió antes o miente ahora. ¿Cómo hace un presidente para dialogar, hasta con otro jefe de Estado, por ejemplo, si todos saben que le gusta mentir? Y repetidamente.

J. C. Distefano

Justicia de sastre

Señor Presidente: usted es quien debe dar el ejemplo. Respete la división de poderes. No meta mano en la Justicia, por favor. Ese no es el camino. Meter mano no es "hacer mejor justicia". Meter mano es hacer justicia a medida.

Mercedes Moreno Klappenbach

Meter la mano

Ha dicho el Presidente que el Gobierno debería meter mano en la Justicia. Más allá de la manifiesta aberración constitucional, sería importante efectuar además una apreciación pragmática del tema. Si con solo meter mano en la lata nuestros gobernantes han desatado un incontenible proceso de empobrecimiento, resulta evidente que de concretarse los dichos del primer mandatario, en lugar de meter la mano, terminen metiendo la pata.

Miguel Gutiérrez Trápani

Repudio

"Sean más creativos. Discutan mis ideas y proyectos". Con esta típica muletilla K, Victoria Donda pretende tapar su ominosa, abusiva y discriminatoria conducta para con su empleada doméstica. No, Victoria, no nos interesan acá tus supuestas ideas y proyectos. Nos interesa ventilar y repudiar sin atenuantes tus actos que como funcionaria pública llenan de indignación y vergüenza.

Juan Carlos Sorondo

Inadi

Si la señora Donda actuó bien o mal es por cierto relevante, pero me parece que no es lo central. Nadie ha aprovechado para pensar por qué estas estructuras son tan hospitalarias para, por ejemplo, alojar exempleados particulares de los funcionarios. Fue esta vez el Inadi, pero podría haber sido cualquiera. ¿Es razonable mantener semejante estructura? La discriminación debe ser combatida. Pero no hay que caer presa del pensamiento mágico según el cual la creación de una oficina hace desaparecer un problema, y que cuanto más grande sea la oficina más logrará su objetivo. Suele ser exactamente al revés. Es pintoresco ver que políticos y miembros de la farándula amenazan a cada rato con denunciar a alguien ante el Inadi. Parecen ignorar que según la ley de su creación ese organismo no tiene la más mínima competencia para resolver nada ni, por supuesto, para sancionar a nadie. Tiene veintitantas oficinas en el país y un presupuesto descomunal solo para opinar, proponer políticas, hacer campañas, estudiar, asesorar, evaluar. Cualquier empresa privada que se dedique a la consultoría, que de eso se trata, funciona con menos gente.

Marcelo Gobbi

Sin vacunas

Como miembro de un grupo de alto riesgo de contagio, veo con enorme desazón que el Gobierno juega con la salud del pueblo. Luego de la falsa "épica" del transporte de lo que iba a ser el primer cargamento de vacunas para el Covid, uno se imaginaba una especie de puente aéreo diario, trayendo cientos de miles de vacunas para lograr los objetivos de vacunación anunciados por el Presidente y su equipo. En realidad, hubo un solo cargamento de una vacuna dudosa y no aplicable a mi grupo etario. O sea, no contentos con esquilmarnos los ingresos jubilatorios, no tenemos protección alguna contra la peligrosa pandemia, ni visos de que haya un plan de vacunación para mayores en los próximos meses. Tal abandono de un grupo importante de la población consiste claramente en un caso de incumplimiento grosero de los deberes de funcionario público (cubierto en el artículo 1112 del Código Civil), penado por ley. ¿Quién levantará la antorcha para defender nuestros derechos y castigar tamaña inoperancia del Poder Ejecutivo?

Enrique Puricelli

Aerolíneas Argentinas

Quisiera preguntar si alguien sabe por qué Aerolíneas Argentinas no tiene un 0800 para llamar ni tampoco sus oficinas abiertas en todo el país. Bancos y otros organismos funcionan con turnos, Aerolíneas solo dice que se puede acceder por las redes. Llevo un mes enviando mensajes a WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, MSN, y solo recibo respuestas automáticas de que se comunicarán conmigo; hasta el momento nada de eso ha sucedido. Estuve viendo que incluso se ha formado un foro en Facebook de personas que están en la misma condición; observo que somos muchísimos los perjudicados. El problema más serio es para quienes ya compramos el pasaje, nos suspendieron el vuelo por la pandemia y ahora no sabemos qué hacer, ya que se vence el plazo legal para indicar una nueva fecha. Escribo esta carta para que, por favor, las autoridades que correspondan nos den una solución. No sirve de nada cargar a Defensa del Consumidor con estos reclamos. La solución no debe ser tan complicada.

José Alberto García

