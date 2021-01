De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 00:00

Precio de la carne

El Presidente dijo que los alemanes pagan menos la carne que los argentinos. Considero que está mal informado, porque los precios de la carne, de la calidad inferior (cadera o similar), están por kilo US$12,26 o 10,10 euros. Todavía los argentinos podemos comer carne a menor precio que en la Unión Europea.

Cristina Feeney

c_feeney@ciudad.com.ar

Información incorrecta

Señor Presidente, lamentablemente sigue cayendo usted en errores al dejarse influir por algún grupo cercano que no cuenta con información correcta y se la da de una manera totalmente irresponsable. Le informo que la carne en Alemania no solamente es más cara que en la Argentina, sino que hay otro dato, no menor, que podría ayudarlo a usted a entender mejor si conversara con profesionales de otras áreas diferentes de las de su círculo íntimo, que se nota que mucho no lo ayuda. Alemania tiene alrededor de 40 impuestos distintos, mientras que nuestro país cuenta, hasta 2020, con 165 impuestos. ¿No le daría a usted para pensar por qué a ellos les va mejor que a nosotros? Ya lo dijo Albert Einstein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo". Para pensar de vez en cuando, ¿no?

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Falta de confianza

Entre otras recientes contradicciones, la última declaración del Presidente con relación a Victoria Donda, presidenta del Inadi: "No está en su naturaleza sacarle ventaja al Estado", no contribuye a reforzar la credibilidad de Alberto Fernández, que arroja un 60% de encuestados que no le creen, según una estudio realizado el 22 de diciembre pasado. Para lograr apoyo y entusiasmo en propuestas tan importantes como "meter mano en la Justicia" o "transformar los sistemas de salud" es indispensable lograr una mayor confianza que la que despierta el Presidente. Muy pocos confían actualmente en él para mejorar la Justicia o los sistemas de salud. Sería oportuno que no efectuara nuevas declaraciones que contradicen la realidad, aumentando la incertidumbre, el temor y la desconfianza que en la actualidad sus propuestas merecen, atentando con el tan necesario liderazgo y autoridad presidencial.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Sistema de salud

En un instante de tanta precariedad en el sistema de salud tanto pública como privada resulta desafortunado incorporar una discusión sobre el tema si es una u otra. Hoy más que nunca necesitamos sumar fuerzas, no dividirlas. Hay mucho en juego. Es un mecanismo que mal o bien es el que tenemos y que gracias al esfuerzo de cada uno de sus integrantes está funcionando. Planteos mucho más importantes deberían estar en la mesa de nuestros políticos, que son inmediatos, como la obtención de vacunas y su distribución. Fundamental para cualquier plan futuro.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Fiestas clandestinas

En Mar del Plata, se desarticuló una fiesta clandestina donde jóvenes inconscientes y desconsiderados sociales salían por supuesto sin tapabocas y se iban tranquilamente a sus casas sin problemas. En Claromecó la policía al querer frenar otra fiesta fue atacada con piedras. ¿Qué les pasa a las autoridades competentes ? ¿Tienen miedo de colocar castigos, multas, llevarlos preso? Para la mentalidad de este gobierno garantista, ¿es muy "facho" poner límites en resguardo del bien general?

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Contrataciones electrónicas

En salvaguarda de la comunidad universitaria, que integramos, es nuestro deber rectificar la información publicada con el título "Pandemia: el Gobierno gastó $2000 millones en compras sin control electrónico". Las universidades nacionales no forman parte del gobierno nacional. La Universidad Nacional de La Matanza mantuvo el funcionamiento académico y administrativo a pesar de las limitaciones de la pandemia. El gasto total para atender la emergencia alcanzó al 1,1% de su presupuesto. Todas las compras y contrataciones fueron realizadas por medios digitales, dentro de los mecanismos de control electrónicos imperantes. Se garantizaron la igualdad, la transparencia, la concurrencia y la publicidad en todas ellas. A su vez, el proceso fue controlado íntegramente en sus distintas etapas con intervención de la Sindicatura General de la Nación, sin perjuicio de la posterior revisión de la Auditoría General de la Nación. Sin que nos consten la precisión y pertinencia de la información sobre los datos relevados por el observatorio de Poder Ciudadano, lo publicado no representa la realidad de esta universidad. La utilización del sistema Compr.ar no resulta obligatoria para las universidades nacionales; sin perjuicio de ello, la totalidad de las contrataciones fueron publicadas en el mentado sitio web y también en el ecosistema propio de contrataciones electrónicas, denominado Siu-Diaguita, que poseen las universidades nacionales, donde también se publican estos procedimientos, todos de acceso público.

Dr. José Paquez, secretario general

Lic. Sebastián Garber, secretario administrativo

Universidad Nacional de La Matanza

Espacios verdes

"Inconcebible" es la palabra para describir que uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad de Buenos Aires, ocupado por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se encuentre cerrado. Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Devoto son algunos de los barrios que rodean un predio vasto y hermoso, de 80 hectáreas, diseñado por Carlos Thays, y que no puede ser recorrido por la gente, cuando es de conocimiento de todos que la caminata, el paseo, correr, sacar a las mascotas son las únicas distracciones con las que se combate el abatimiento de casi un año de cuarentena, ¿es posible que las autoridades no consideren un aspecto de vital importancia, casi un acto humanitario, el hecho de abrir las puertas de ese espacio privilegiado?

Cristina Coroleu

cristinacoroleu@fibertel.com.ar

Los gremios docentes lanzan advertencias y peligra el inicio de clases

"Para la educación hay virus; para el turismo y juntadas, no" - Adri Pe

"Era sabido que no van a volver. No trabajan en épocas normales, menos en pandemia" - Mariel Ramírez

"Perfecto. No pienso exponer a mi hijo a enfermarse por educación presencial" - Vanesa Mirna

