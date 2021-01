De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2021 • 00:06

Hacerse cargo

Jóvenes y adolescentes, llegó la hora de hacerse cargo. Ustedes son la marea incontenible y llena de energía que se hace oír a todo pulmón. Cambian el mundo a placer y deciden cuál va a ser el nuevo orden. Solo los juzgarán la historia y su propio crecimiento. Verán qué dejaron atrás cuando pase el tiempo. Sus padres, abuelos y otros seres amados de edad avanzada los verán crecer, claro, si viven para verlo. Ustedes se consideran eternos, invencibles ante cualquier virus que los amenace. Y puede que sea así. Pero esos virus que llevan a sus casas seguramente matarán a sus mayores. Ustedes deciden qué precio van a pagar por su rebeldía. Llegó la hora de hacerse cargo.

Aníbal E. Tufró

DNI 10.548.620

Injusta imposición

La nueva restricción nocturna resulta una injusta imposición contra los millones de argentinos que cumplimos religiosamente con las regulaciones del protocolo para cuidar a los demás y cuidar nuestras fuentes de trabajo. Una vez más se elige el camino más fácil: prohibir, y que paguen el pato quienes respetamos y cumplimos las leyes y normas. Como ciudadano me permito entonces sugerirles a las autoridades pertinentes las siguientes restricciones como complemento a la nueva medida: 1) Prohibición de organizar velatorios populares en la Casa Rosada. 2) Prohibición de organizar celebraciones públicas por aniversarios de la fundación de partidos políticos. 3) Prohibición al Poder Legislativo de debatir proyectos inoportunos y/o no prioritarios que generen manifestaciones públicas multitudinarias.

Manuel Pedro Fraga

DNI 12.361.798

Uso del barbijo

¿Yo entendí mal o siempre se dijo que el barbijo bien usado sirve para cuidar al otro? ¿Alguien me puede explicar por qué en una conferencia de prensa se lo saca el que habla y se lo ponen los otros dos miembros de la mesa? El que habla sin barbijo es el que puede estar expandiendo el virus a sus colegas y a los periodistas. Que yo sepa están en un lugar cerrado. El barbijo no es antimicrófono, porque, si no, no escucharíamos a quienes hacen las preguntas. Un poco de coherencia, por favor. Santiago Cafiero dijo veinte veces: "Somos un gobierno que toma decisiones". Perdón. ¿Para qué les pagamos? Por otro lado, que tomen decisiones no significa que sean buenas. A ver si deciden hacer las cosas bien alguna vez.

Silvia Elena Mangone

DNI 13.417.362

Sin paciencia

El Gobierno insiste en explicarnos las medidas sanitarias que exigen restricciones a la libertad de los ciudadanos. Además, nos recuerdan nuestra responsabilidad derivada de las consecuencias del no cumplimiento de esas restricciones, amenazando con reforzarlas si no cumplimos. La única verdad es que la concentración más grande de personas sin el más mínimo respeto por ninguna de las medidas de prevención fue en la Casa Rosada, permitida y promovida por el mismo gobierno que hoy nos enseña lo que hay que hacer. Cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento. No es una amenaza. Para quien no la identifica, es una frase del general Perón.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Vacunación

Se informa que se habrían aplicado unas 100.000 dosis de la vacuna Sputnik hasta la fecha. Si así fue, y si la vacuna llegó hace 14 días, implica un promedio diario de algo más de 7100 aplicaciones. Si la dosis es doble, y como dicen los médicos, para inmunizar a la población habría que vacunar a unos 35 millones de personas, o sea, doble dosis mediante, 70 millones de aplicaciones; si el ritmo y la logística no mejoran casi infinitamente, debiéramos esperar unos 26 años a que esa población estuviera vacunada. Si contamos con que la vacunación se hace anualmente, porque el efecto se vence, y se consiguieran las dosis necesarias (hoy muy lejos), ¿qué nos espera? Mientras, el jefe de Gabinete nos cuenta que somos de los países que más han vacunado.

Carlos Darmandrail

DNI 12.164.102

Dos Argentinas

Vislumbro dos Argentinas en un solo país. Una Argentina es sumamente rígida, casi perversa; otra es laxa y casi anárquica. Una Argentina es tranquila y calma; otra es alterada y violenta. Una Argentina vive del Estado; otra vive a pesar del Estado. Una Argentina es sumisa y silenciosa; otra es rebelde y ruidosa. Una Argentina se basa en la propuesta; otra se basa en la protesta. Una Argentina tiene una carga impositiva bestial; otra tiene una carga impositiva inexistente. Una Argentina vive a derecho; otra vive al margen del derecho. Una Argentina es extremadamente rígida y cruel con los argentinos de a pie; otra es extremadamente laxa y compasiva con los argentinos con privilegios. Son dos Argentinas absolutamente distintas, antagónicas. Sin embargo, una sostiene a la otra.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

Alambrado de campos

El Presidente se preocupa por un posible desabastecimiento de alimentos por culpa del campo. Algo inverosímil, ya que todos los números demuestran lo contrario. Pero sería bueno que supiera que hace semanas que no tenemos acero para alambrar. En un país cuya ganadería necesita seguir creciendo, no se pueden alambrar los campos porque no hay alambre. ¿A qué jugamos?

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Golpe a la democracia

Esta semana golpearon una de las democracias más estables de los últimos tiempos. Confiemos en que el sistema sea lo suficientemente ejemplificador como para que no quepa duda alguna de que aun con sus defectos es la mejor estructura para gobernar un país. Charlatanes y demagogos están al acecho de flaquezas como estas para imponer por la fuerza sus ideas dictatoriales. No permitamos que suceda.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Instituciones en jaque

El presidente Alberto Fernández repudió los lamentables hechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos de América. No recuerdo haber escuchado de su parte ni de los miembros de su partido repudio alguno a los hechos ocurridos en el Congreso de la República Argentina en diciembre de 2017, cuando se lanzaron toneladas de piedras al Congreso para impedir una reforma del régimen jubilatorio. Pregunto: ¿el ataque a las instituciones en los Estados Unidos es motivo de reproche, pero el ataque a las de la República Argentina no lo es?

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

jcheva1001@gmail.com

Último recurso

Hace 13 años que soy cliente del Banco Ciudad, primero en la sucursal 52 y luego de mudarme pasé a la sucursal 53, de Córdoba al 600, entre Florida y Maipú. En general, pero especialmente desde la cuarentena, la atención de esta sucursal es francamente lamentable. Recibí el resumen de mi tarjeta de crédito un día antes de su vencimiento. Con todo el efectivo para abonar la tarjeta y el alquiler, me encuentro con la novedad de que el cajero automático (el único disponible desde la pandemia) no realiza depósitos ni transferencias. De modo que pagaré fuera de término sin responsabilidad alguna de mi parte. Lo deplorable es que no hay nadie con quién hablar, ni en la sucursal ni en la casa central. Estoy próximo a cumplir 89 años y los empleados, que no hacen nada, me dicen sueltos de cuerpo que busque otra sucursal "donde quizá el cajero haga depósitos". La casa central está a 6 cuadras y otro cajero, a 5 cuadras, en una tarde muy calurosa no apta para caminar por la calle. Apelo a esta carta como último recurso antes de proceder a cerrar las cuentas que tengo en ese banco.

Luis J. Grossman

luisjgrossman@gmail.com

luisjgrossman@gmail.com

Caos vehicular

Camiones, colectivos, automóviles, motos, bicicletas, carros, tracción a sangre humana, todos circulando por las calles de la ciudad sin control alguno por parte de las autoridades. Cada quien hace lo que quiere, no hay sanción. ¿Qué podría fallar? El caos vehicular se corresponde con el caos en el que está inmersa la Argentina desde hace añares. Han convencido a la ciudadanía de que ejercer la autoridad por parte de las fuerzas de seguridad es autoritario y represivo. Pues señores, sin orden ni control de respeto a las normas, no hay país, y es justamente lo que estamos viviendo diariamente

Pablo Matallana

DNI 12.472.747

