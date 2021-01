De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 00:00

Vacunación

Aprendí matemáticas hace muchos años. No sé si algo habrá cambiado. Soy de la generación de la regla de tres. Para vacunar a un millón de personas en marzo, trayendo trescientas mil dosis de vacunas cada veintiún días, que según dicen es lo óptimo, se necesitan ocho vuelos a Rusia. De acuerdo con esa frecuencia, hasta pasados 5,6 meses no se podrá cumplir el objetivo. El gobierno quiere vacunar a doce millones con esquema completo. De mantenerse los datos de público conocimiento serían necesarios 4,6 años para hacerlo cada 21 días o 13,1 años cada 60 días. Dejo para que ejerciten sus neuronas investigando cuánto cuesta cada vuelo a Rusia si se necesitan 80 vuelos para vacunar a 12 millones. En tiempo y en plata, esto no funciona.

Mónica Camaño

mbcddlc@hotmail.com

Dióxido de cloro

Creo que ese juez que impone a un prestigioso sanatorio de la CABA que le aplique a un paciente un tratamiento con dióxido de cloro, producto químico no aprobado por la Anmat para uso medicinal, está cometiendo el delito de ejercicio ilegal de la medicina, por lo que debería ser procesado.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Solicitada

Cuando el gobierno nazi de Adolf Hitler quiso descategorizar a Albert Einstein, juntó las firmas de alrededor de 100 científicos, algunos de ellos de prestigio, quienes sostuvieron que la teoría de la relatividad estaba equivocada. El propio Einstein respondió que no entendía para qué tantas firmas, dado que bastaría con que uno solo demostrase el error para que se cayese todo su andamiaje científico. Hoy, en la Argentina, debiéramos decir: ¿para qué una solicitada con tantas firmas para requerir la libertad de Amado Boudou? Bastaría con que el propio Boudou, solito, hubiese demostrado su inocencia ante las instancias judiciales absolutamente incuestionables, cosa que evidentemente no hizo.

José Kulesz

principiasatelitalsa@fibertel.com.ar

Preso político

En apoyo a la solicitada en reclamo de la libertad de Amado Boudou firmada por Hebe de Bonafini, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, Ricardo Jaime y Julio De Vido, entre otras augustas celebridades de la ética republicana, por la presente adherimos a ella los firmantes siguientes: Al Capone, Vito Corleone, John Dillinger, Tony Soprano, Tony Montana, Bonnie Parker y Clyde Barrow, el Gordo Valor, los carteles de Medellín, Juárez, Cali, Sinaloa y del Golfo, la Mara Salvatrucha. y siguen las firmas.

Carlos A. Garibaldi (h.)

DNI 11.837.238

Revolución de Grabois

Tres fuentes confluyen en mi memoria para refutar la anacrónica y delirante proclama revolucionaria de Juan Grabois, pintoresca especie de autoconvencido "Jesucristo del conurbano". La primera de ellas es el recuerdo de una frase muy atinada oída al doctor Oscar Camilión: "El mayor garante de la paz mundial es el comercio". Ergo, el histórico y eficaz "mercado", cuya autonomía tanto odian la melancólica izquierda "patria" y el neofascismo argentino y extranjero. La segunda es la anécdota de Y. Harari en Homo Deus, donde cuenta la visita de un ministro de la ex-URSS a Londres, sorprendido de que en las panaderías "capitalistas", a las que ni el gobierno ni nadie regulaba, no hubiera interminables colas de personas esperando horas en la gélida intemperie para comprar una flautita. Y la tercera, mis charlas en años alfonsinistas con un cliente ruso, traductor entre otras obras de Cien años de soledad, quien ante la diversísima oferta del comercio porteño, contaba que en su Rusia soviética, el padre de familia que al final del día retornaba al hogar con tomates era un héroe. Sirvan esos recuerdos para explicar a nuestro locuaz actor social -a quien nadie conocería sin pobres- que, al contrario de la atomización y diversificación de la información (datos) provista por "los consumidores" y que hoy más que nunca "mueve al mundo", ningún otro factor ha sido peor que la concentración y manipulación de la voluntad de "la gente" para llevar al fracaso y colapso al comunismo; ya sea el derrocado por sus pueblos o el aún vigente, donde sus habitantes -excepto los burócratas y privilegiados con cargos públicos- a duras penas subsisten. Y en su mayoría, ansiosos de emigrar.

Adrián A. Klas

aklas@fibertel.com.ar

Apertura de escuelas

Un viejo refrán español dice: "Ahora que había enseñado al burro a no comer, va y se me muere". Viene a cuento en relación con lo que prenuncian autoridades y gremialistas: este año tampoco abrirán las escuelas. No vaya a ser que ahora que los chicos se acostumbraron a quedarse en casa, resulte que no aprendan a leer ni escribir.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

"Ombligocentrismo"

Debí internar a mi madre de urgencia en el Hospital Álvarez de la ciudad de Buenos Aires. Quiero destacar la atención profesional, el cuidado afectivo y la cordialidad de todos los que trabajan allí: médicos, enfermeros, camilleros, choferes, personal de limpieza, comedor, administrativo y de seguridad. Por respeto a todos ellos que arriesgan la vida exponiéndose al virus durante todo el día, todos los días, llamo a la reflexión de quienes andan por la calle sin mascarilla y se juntan en multitudes importándoles muy poco la salud de los demás. El "ombligocentrismo" posmoderno no da derecho a exponer al prójimo, y menos a quienes no dudarán en salvar la vida, incluso, de quien no respeta la de los demás.

Héctor J. Fasoli

DNI 12.498.457

Sin teléfono

Hace cuatro meses que estoy sin teléfono. Reclamo todos los días y no dicen la verdad, no informan como corresponde. Aparentemente tienen que entrar al domicilio. Dicen que no se puede por protocolo, hasta que la empresa autorice; es decir que hasta que se termine el Covid, seguiré sin teléfono. El Enacom tampoco contesta. Ahora tengo un nuevo adorno en la casa, me siguen cobrando y hace un par de días festejé con una tortita los cuatro meses. ¿Hasta cuándo tendré que esperar?

Rosa Judith Bunchicoff

DNI 13.048.417

