De los lectores: cartas & mails

Debate inútil

En relación con los dichos de Fernanda Vallejos, podremos escuchar a través de los medios las explicaciones de economistas, exportadores y productores agropecuarios de por qué exportar alimentos no es una maldición, sino todo lo contrario. Nos encontramos nuevamente en un debate inútil sobre axiomas usados diariamente en el funcionamiento del mundo desarrollado. Si seguimos a este ritmo, ¿tendrán los matemáticos argentinos que salir a justificar algún día por qué 2 + 2 es igual a 4? Nuestra sociedad se encuentra perdiendo el tiempo en debates espurios, improductivos de cara a los desafíos que tenemos por delante. Y el tiempo será nuestra verdadera maldición cuando nos quedemos sin.

Gastón Zorraquin

gaston.zorraquin@gmail.com

Maldición

La diputada nacional Fernanda Vallejos menciona que tenemos la maldición de exportar alimentos. Evidentemente la diputada sabe poco y nada de economía. Para cualquier país del mundo, es una enorme ventaja competitiva exportar productos de altísima demanda y primera necesidad como es la de los alimentos: el ser humano consume primero alimentos, y después otros bienes. La Argentina encima tiene otra ventaja: por su extensión y variedad de climas, puede exportar una gran variedad: soja, maíz, arándanos, cerezas, manzanas, limones, carne vacuna, carne de cerdo, maní, garbanzos, vinos, leche, pescados, y decenas de productos más salen de nuestras tierras. Muchos de esos productos requieren mano de obra intensiva. Producimos nueve veces más de lo que necesitamos en el mercado interno, con lo cual está claro que tener mercado para eso es una bendición. El excedente de dólares que genera la exportación de alimentos nos permite acceder a comprar otros productos que la Argentina no produce o produce poco a precios competitivos. Si no exportáramos alimentos, no podríamos importar miles de productos necesarios. Fernanda Vallejos debería ver su celular, su automóvil y muchos de los electrodomésticos que tiene para darse cuenta de que gracias a que nos compran alimentos puede tener esos productos.

Alejandro Spika (h.)

DNI 24.016.607

Fanatismo ideológico

La diputada Vallejos dijo: "Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos". Pareciera no haberse enterado de que no somos exportadores de alimentos, sino de cereales, especialmente soja, que casi no se consume internamente. Por eso el Gobierno produce el desacople de precios internacionales por medio de las retenciones. Cuando en el exterior el valor fue de 521 dólares la tonelada, aquí el productor hubiera recibido 168 dólares billetes mercado paralelo. La desgracia no es el sector productivo; la verdadera maldición es la ignorancia y/o el fanatismo ideológico que lleva a la ceguera mental.

Sara Morea

DNI 10.961.087

Corte Suprema

Si el Gobierno quisiera aliviar de trabajo a la Corte Suprema, debería empezar por dejar de apelar los miles de juicios previsionales que sabe que el tribunal fallará a favor de los demandantes. Una gran pérdida de tiempo y recursos del Estado, que tiene como única finalidad retrasar los pagos que en derecho corresponden y evitar cumplir con los reclamos y las sentencias de aquellos que fallecen (sin herederos) antes de cobrarlas.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Cultura de la cancelación

Twitter "canceló" la cuenta de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, supuestamente el hombre más poderoso del planeta. ¿Por sus dichos violentos? Entonces, ¿por qué sigue abierta la cuenta de Nicolás Maduro, condenado por crímenes contra los derechos humanos en la ONU? ¿Por qué siguen abiertas las cuentas chinas que aseguran que el Covid fue creado por el Ejército de Estados Unidos? ¿Por qué siguen abiertas cuentas iraníes que niegan el Holocausto? ¿O las cuentas de norteamericanos que llaman a asesinar a Trump? ¿Será quizá porque Twitter, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google fueron las principales contribuyentes a la campaña Biden/Harris? Todas ellas se coludieron para eliminar a Parler, su competidor. ¿Podrá ser que los demócratas, en vez de intentar comprender por qué 74 millones de norteamericanos votaron por, Trump hayan encontrado una forma mucho más eficiente y rápida, y hayan decidido "cancelarlos"? Te silencio, te ignoro, no existes. La cultura de la cancelación puesta en acción. Esperemos que no, porque sería lo contrario de la libertad de expresión, piedra fundamental de la democracia.

Alicia Moreno Casas

DNI 92.014.633

Vuelta de Obligado

Quienes visitamos con regularidad el sitio donde el 20 de noviembre de 1845 se llevó a cabo el combate de la Vuelta de Obligado, en San Pedro, a fin de rendir el merecido homenaje a los compatriotas que tan dignamente defendieron nuestra soberanía, comprobamos cómo año tras año tanto el Parque Histórico Natural, la fuente de cadenas, su precario museo, como también los sitios aledaños se fueron deteriorando ante el escaso cuidado y mantenimiento dispensados. Pero tras la visita que realizamos hace pocos días con gran sorpresa e indignación comprobamos que el sitio histórico se ha convertido en un balneario público. La entrada al predio parece el ingreso a una quermés. Tiendas de mercachifles y venta de comestibles con dudoso control bromatológico convirtieron al lugar en una verdadera "Saladita". Completan el "balneario" carpas, sombrillas y baños químicos situados a pocos metros de donde se hallan los gloriosos cañones patriotas de nuestras baterías. No falta un puesto de guardavidas sobre el suelo que vio caer tantos compatriotas. El panorama es realmente patético, vergonzoso, una total falta de respeto a nuestra historia. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.

Oscar A. Turone

DNI 8.591.468

