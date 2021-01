De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2021 • 00:06

Abuso emocional

Impresiona muy vivamente la cantidad de información confusa del Gobierno y de sus funcionarios, la cual suele ir seguida de desmentidas, también confusas. La falta de información confiable o la creación de malentendidos desde el poder, a veces con silencios o insinuaciones, es parte de un sistema que resulta en abuso emocional social. Las consecuencias de ese abuso emocional son, entre otras, reacciones de desamparo y de agresividad desesperada, irritación y violencia. Un síntoma muy conspicuo es el de la anomia, esto es, la falta de respeto a las normas convenidas a seguir. Un sociólogo argentino, Carlos Nino, describió lo que llamó la "anomia boba", una anomia autofrustrante en la que en las situaciones sociales todos pierden y, por ende, finaliza en que la eficiencia de una sociedad se reduzca a un mínimo y fracase por completo. Con una brújula no confiable no hay expedición empeñosa que se anime a partir. Quizás, eso sí, la de los aventureros de malos propósitos.

Eduardo J. Padilla Quirno

epadillaq@gmail.com

Extravío moral

En medio de un clima festivo, el presidente Fernández, ufanándose de haber cumplido, por única vez, con su palabra, acaba de lanzar el siniestro plan de exterminio de chiquitos argentinos. Se dijo que este acontecimiento es un triunfo del feminismo en pro de la libertad de las mujeres. Eso que llaman libertad ahora posibilitará que puedan matar a sus hijos impunemente. En el arrebato que imperaba en la tribuna se llegó a gritar: "Aborto legal en el hospital, la Iglesia Católica Apostólica Romana que se quiere meter en nuestra cama", que patentiza el grado de extravío moral que domina a esta gente. Esta ley, la más inicua y cruel de la historia argentina, debe ser resistida por los médicos, profesionales o empleados de la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepaga, entidades públicas o privadas, oponiendo, frente a las obligaciones que prescribe, el derecho a la objeción de conciencia, garantizado por la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que no cabe intervenir o cooperar para dar muerte a niños inocentes en ningún caso cualquiera que sea su grado de desarrollo.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

¿Mejor sociedad?

"Hoy estamos haciendo una mejor sociedad", dijo el Presidente al promulgar la ley del aborto. Esa es una mentira por partida doble. Por un lado, no se ve de qué modo puede mejorar la sociedad permitiendo la muerte de personas inocentes, en el caso, personas por nacer. Por otro lado, el aborto como práctica quirúrgica o farmacológica no está exento de riesgos, incluyendo el de muerte de la mujer, aun en las máximas condiciones de asepsia. La ley promulgada solo traerá más dolor a la sociedad, como ocurrió en el resto del mundo, donde el aborto se legalizó y miles de mujeres no encuentran consuelo por haber consentido la muerte de sus propios hijos dentro de sus vientres.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Relojes suizos

Con el criterio de la diputada Fernanda Vallejos, Suiza debería dejar de exportar relojes de las mejores marcas del mundo, que es uno de sus mayores ingresos, de manera que estén al alcance de sus ciudadanos.

Eduardo Pedro Coda

DNI 4.584.463

Maldición

En mi larga vida he podido escuchar y leer disparates sin sentido, pero como las declaraciones recientes de la diputada Fernanda Vallejos, no. Que sea una maldición y una desgracia producir y exportar alimentos y no una bendición, en boca de una diputada nacional, da para pensar seriamente en una persona alienada, fuera de sus cabales, propio del fanatismo ideológico. La única maldición y desgracia que desafortunadamente tenemos en la Argentina desde hace mucho tiempo no son el trabajo y la producción, son los políticos de su casta que nos han llevado a tener un récord de pobreza cercano al 50% de la población. Los precios internos no son "tensionados" por ninguna dinámica en particular, salvo el inconmensurable gasto del Estado, del que la diputada forma parte.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Intervención

Está en el ADN del peronismo/kirchnerismo la intervención en detrimento de la producción primaria de los granos y carnes. Siempre sus medidas fueron antiproductores y siempre terminaron en detrimento de la producción. Ahora yo me pregunto: si estas medidas durante más de medio siglo fracasaron, ¿por qué no se buscan medidas proactivas para aumentar la producción y que a mayor oferta los precios se regulen solos? Se podría, por ejemplo, desgravar impositivamente el uso de fertilizantes. Todos sabemos que hay una relación directa entre la cantidad de fertilizante y los kilos de rendimiento. ¿No sería más fácil y amigable esto que intervenir compulsivamente en el mercado para beneficio de veinte empresas y en detrimento de todo el sector de producción?

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Desalojos

La pandemia nos ha hecho tomar todo tipo de decisiones en pos de la solidaridad. Pero algunas empiezan a ser injustas si no se evalúan todas las alternativas. Ni todos los propietarios son ricos y malos ni todos los inquilinos son buenos y pobres. No se puede prohibir el desalojo; es un derecho que tiene quien es víctima de quien no cumple una obligación. Se puede establecer que en determinados casos se busque la forma de no dejar en la calle a familias honestas que pagaron y van a pagar. Pero también existen abusadores que se aprovechan de la situación y prolongando el DNU 320/2020 viven gratis y son inimputables. No puede entrar todo en la misma bolsa. La única propuesta no puede ser extender el decreto, encima impulsada por solo una parte del sector. Alguien tendría que haberse puesto a pensar soluciones, y si no lo hicieron, no pretendan que la ineficiencia la paguen los propietarios, que muchas veces son jubilados que con eso pagan un geriátrico. Permitan que decida la Justicia. Que para eso está. No se puede seguir extendiendo el decreto 320/2020: solo aumenta deudas y favorece a estafadores.

Viviana Clas

16.496.318

Educación de calidad

Hay un Sarmiento vivo, que debe ser recuperado asegurando a nuestros niños y jóvenes aulas abiertas con modalidad presencial. Es nuestro deber exigir que se ponga en valor aquella propuesta medular de una escuela pública de calidad, de gestión estatal o privada, que además de incluir forme integralmente a través del esfuerzo y de la exigencia. No les cerremos el mundo a los niños, no les achiquemos la vida. Animémonos, con toda la prudencia que exigen las circunstancias y los cuidados que correspondan, a buscar la justicia y el bien común. Argentinos, es hora de ponernos de pie por la educación de nuestros futuros ciudadanos, el futuro es hoy.

Lucía Monsegur

DNI 18.519.246

Salud integral

Hablar de salud pública versus salud privada resulta incoherente e inaceptable. De lo que se trata es de hablar de salud integral para todos los habitantes, que contemple los lineamientos básicos para lograr una atención más equilibrada. Que cada sector defienda sus intereses y necesidades es comprensible, pero eso no tiene nada que ver con la atención general que requiere la sociedad. La salud pública no establece diferencias. El objetivo es lograr una ordenada planificación de la atención médica de la población en su totalidad y no por sectores.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Burnout

En la Argentina es un nombre simbólico y ya no se los aplaude. Algunos, como las enfermeras, no son considerados personal sanitario. La Sociedad de Terapia Intensiva, a través de su vocero, el doctor Rubin, ha advertido sobre el riesgo de que el personal termine con lo que Byung Chul Han llama burnout, o sea, colapsar por la aceleración interminable de su trabajo, sin descanso entre la primera y la segunda ola de contagios. Sería posible que, además de vacunarlos, el personal sanitario considerado esencial perciba honorarios de acuerdo con dicha característica, es decir que no sea considerado simplemente mano de obra barata.

Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

