De los lectores: cartas & mails

Vacunas

Desde el Gobierno nos notifican la intención de inmunizar durante 2021 al 85% de la población. Hasta ahora se han recibido 300.000 vacunas, que alcanzan para el 0,0066% de la población. ¿Será esta otra promesa como la de la heladera llena, el 20% a los jubilados y otras tantas fallidas? Porque a este ritmo hacen falta varios años para cumplirlo.

Norberto Baladia

baladia@fibertel.com.ar

Mal ejemplo

La ratificación de la titular del Inadi es un mal ejemplo para un organismo que es responsable de la discriminación. Este es otro acto de impunidad, patoterismo y desapego de los ciudadanos de parte del Gobierno, que no tiene límites. Se demuestra y queda en claro la falta de valores, educación y principios morales personales de quienes conducen. Qué podemos esperar de ellos.

Rodolfo Castello

rccastello@hotmail.com

Que descanse en paz

Fuera del proceso netamente kafkiano en que se ha transformado la investigación de la muerte de Alberto Nisman, hay un aspecto humano que no debe soslayarse. Utilizar aspectos de su vida para deteriorar su imagen va transformando su muerte en varias muertes, y no hay que olvidar que no hay espacio más ancho que el dolor. Dejemos que Alberto Nisman descanse en paz.

Arnoldo Krawicki

akrawicki@gmail.com

Los San Martín

En el interesante fragmento de la biografía de José de San Martín que la nacion publicó el domingo último, Daniel Balmaceda describe la infancia de San Martín en Yapeyú en términos simpáticos y costumbristas. No sé si en alguna otra parte señala la razón por la que la familia San Martín hubiera de instalarse en tan distante paraje, algo que siempre ha despertado mi insatisfecha curiosidad. De la mano de Wikipedia he encontrado la información que someto a su consideración para su publicación: "La de Yapeyú fue una de las 10 reducciones encomendadas a los dominicos al ser expulsados los jesuitas. El gobernador Bucarelli dictó las ordenanzas del 23 de agosto de 1768, dividiendo el territorio de las Misiones entre dos gobernadores interinos, quedando Yapeyú bajo las órdenes del capitán de dragones Francisco Bruno de Zavala.. (hijo del fundador de Montevideo). El gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo otorgó mayor independencia administrativa a los departamentos, poniéndolos a cargo de tenientes de gobernador, asumiendo en 1775 en Yapeyú Juan de San Martín. Este llevó adelante la colonización de los campos deshabitados ubicados entre el río Miriñay y el arroyo Yuquerí Grande, traspasándolo por el sur hasta el arroyo Yeruá (al sur de la actual ciudad de Concordia), incorporando estos territorios a la jurisdicción misionera. Creó allí las estancias de La Merced (hoy Monte Caseros), San Gregorio, Concepción de Mandisoví y Jesús del Yeruá, y afianzando la ruta comercial del río Uruguay, que debía saltar los escollos de los saltos Chico y Grande, para lo cual se reactivó el puerto de San Antonio del Salto Chico. 'La Herencia Misionera' (diario El Territorio; 1999-2005)". Yapeyú era a la sazón uno de los lugares desde donde se administraron las "temporalidades" de la disuelta orden jesuita.

Germán Carvajal

carvajalgerman2011@gmail.com

Dolor y esperanza

La carta de lectores del pasado sábado 16 de enero, suscripta por Silvia Ibarzábal, vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del terrorismo en la Argentina (Afavita), nos trae ejemplaridad en el modo de transmitirnos un dolor grande acerca del secuestro y asesinato de un ser querido, en este caso su padre. Podemos verificar las palabras verdaderamente sentidas de una hija, que a las mujeres y hombres de la Patria nos debe renovar en la esperanza de poder encarar el futuro con objetividad, en la seguridad de que todo no está perdido, sin revanchismos, sin odios, sino buscando siempre la verdad, que es sin duda la adecuación a la realidad. No debemos quitar culpas a aquellos que las tienen -ello no sería verdadera justicia-, pero sí debemos manifestar serena y evangélicamente el dolor del pasado. Sin duda en este caso, y en tantos otros, cabe muy bien la palabra mártir: adheridos con firmeza a su fe, supieron siempre perdonar.

Santiago Olivera

Obispo para las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federales de la República Argentina

Persona por nacer

Muchas veces se asimila erróneamente el nacimiento con la vida, pero ello no es así. La vida en las personas es anterior al nacimiento. Nacer es una palabra latina ("nascer") que significa salir del vientre materno. Por eso es que durante el embarazo a esa nueva persona se la reconoce como "persona por nacer", es una persona que existe, pero que todavía está dentro del cuerpo de su madre. La palabra aborto también es latina: "ab" significa privar, y "ortus", nacimiento. Por eso el aborto -lo llamen como lo llamen- es terminar con la vida en forma violenta de una persona que no puede defenderse.

Ramón Miguel Bereterbide

DNI 4.928.589

Tapabocas

Este fin de semana fui a cenar a un restaurante sobre la Avenida del Libertador en Martínez que tenía habilitadas mesas tanto en su interior como en la playa de estacionamiento. Mi sorpresa fue grande al percatarme de que la mayoría de los comensales estaban sin tapabocas puesto a pesar de que no tenían platos con comida. Propuesta: ¿no sería posible que el restaurante colocara carteles en las mesas para recordar la obligatoriedad de usar el tapabocas mientras no se coma? ¿La municipalidad no podría colaborar en este sentido? Es necesario concientizar a la gente para que se cuide.

Enrique José Behrend

enrique.behrend@gmail.com

Al gran capitán Tevez

Es un orgullo ser de Boca, pero más orgullo es tener de capitán al señor Carlos Alberto Tevez, quien no solo es hincha y ama a Boca, sino que deja todo para llevarle alegría a la mitad más uno. Todo sabemos el momento difícil que está atravesando y sin embargo él está presente. Gracias totales por toda tu entrega, pero por sobre todo por ser tan humilde. Dios te bendiga a vos y a tu familia. ¡Feliz de que haya Carlitos para rato!

María Agustina Luraschi

aguslura83@icloud.com

