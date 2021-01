De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 00:12

Terremoto de San Juan

El lunes por la noche, San Juan nuevamente fue noticia por un terremoto. Anteayer, el Presidente, camino a La Rioja, pasó por esa provincia, y se informa que recorrió las zonas afectadas, al dirigirse al departamento de Rivadavia. Sin embargo, las zonas afectadas son Media Agua, el epicentro, Carpintería y Pocito, de donde es el gobernador Sergio Uñac, ciudad de la que fue intendente. Es decir que claramente no recorrió las zonas afectadas.

Nora Inés Ferreyra

DNI 14.384.905

51 millones

Como se ve que hasta el presente el número de vacunas contra el Covid-19 prometido reiteradas veces resulta inexacto, y ante la declaración del ministro de Salud de que vamos a contar con cincuenta y un millones de ellas, recordé el viejo refrán: "Si vas a cometer errores, que sean nuevos".

Adolfo Outes

aoutes@hotmail.com

Escandaloso final

La llegada a la presidencia de Donald Trump, su poco convencional desarrollo y mucho más su escandaloso final, que nos asombró como al mundo entero, a todos los medios de prensa y produjo análisis en diversos centros de estudio, permitió razonablemente especular sobre una posible muestra de decadencia de la primera potencia mundial, que son los EE.UU. Por eso, me resultó nuevamente importante releer a la talentosa historiadora, periodista y escritora, ya fallecida, pero muy activa hasta el final de su vida, Barbara Wertheim Tuchman, como para llegar a decir, refiriéndose a la presidencia de Ronald Reagan: "Uno percibe ciertamente una ética deteriorada en muchas esferas. Nuestro gobierno está acosado por la incompetencia: nuestros funcionarios demuestran una incapacidad para llevar adelante una política de manera eficiente o dentro de la ley. El aparato que crea un plan de acción política parece haberse echado a perder, con lo cual la cadena de mando de la rama ejecutiva del gobierno ha quedado reducida a un insignificante organigrama. Tal incoherencia y confusión en la política y su instrumentación resultan, a su vez, de la irreflexiva aceptación por parte del público de la imagen en detrimento de la sustancia cuando se trata de elegir a los funcionarios del gobierno".

Albino Gómez

albinogomez@gmail.com

Política de cancelación

Twitter y otras redes sociales cancelaron las cuentas de Trump por el ataque al Capitolio. Tal decisión ha sido sin fisuras calificada como arbitraria y atentatoria del derecho humano de libre expresión, opinión que sería irreprochable si se tratara de espacios públicos de comunicación. Pero no lo son. Twitter, Facebook, Instagram y similares conforman personas privadas prestatarias de servicios privados. Rigen sus convenciones por contratos celebrados con usuarios particulares. Estos acuerdos contienen, invariablemente, cláusulas rescisorias o reservas de derechos para situaciones (pornografía, fake news, calumnias, etcétera) en las cuales las empresas evitan verse involucradas como vehículo de difusión. Si el de Trump fuera un supuesto, Twitter estaría ejerciendo un legítimo derecho. Si hay algo que no les falta a estas corporaciones es un correcto asesoramiento legal.

Eduardo Malvar

malvaredu@hotmail.com

Justicia, servicio esencial

Después de la presión y el reclamo de la ciudadanía, el gobierno nacional ha dado instrucciones para que los maestros y profesores sean vacunados contra el Covid-19 y pueda restablecerse el inicio de clases en forma presencial durante el próximo período lectivo. La Justicia también es un servicio esencial y salvo contadas excepciones ha funcionado en forma irregular y remota durante los últimos nueve meses, sin que pudieran avanzar los protocolos sanitarios para restablecer su normal funcionamiento. Por esa razón, entiendo que también deberían ser vacunados en forma prioritaria los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, a pesar de la segura oposición de los gremios, que solo buscan garantizar algunos derechos de los trabajadores, sin importar la prestación que deben brindar. Llama la atención que el Colegio Público de Abogados no haya dicho aún nada al respecto. ¿O también es necesario que los profesionales del derecho hagamos sentir nuestra disconformidad?

Raúl Aguirre Saravia

DNI 12.548.198

Silencio de los intelectuales

El pasado viernes 15 salió publicado un artículo del doctor José Nun titulado "No es hora para que los intelectuales hagan silencio". Concuerdo con su análisis sobre la gravedad de la institucionalidad argentina, pero me permito disentir sobre el título de la nota y el lugar que les asigna a los intelectuales en cuanto a que "no cuestionan los desvaríos del poder". Al contrario, los intelectuales argentinos vienen demostrando una gran valentía expresándose sobre la caótica situación que estamos viviendo, a través de un sinnúmero de ONG. Fores, por ejemplo, creó una comisión que produjo un minucioso informe rebatiendo las conclusiones de la denominada comisión Beraldi, así como promovió un pedido de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de la independencia judicial. Usina de Justicia, bajo la presidencia de Diana Cohen Agrest, sostiene una férrea oposición a la liberación de presos. Será Justicia presentó un informe ante organismos internacionales sobre la situación de la Justicia en la Argentina, o el Foro Argentina 2021, convocado por el Interamerican Institute for Democracy. Asimismo, en forma individual, intelectuales como Kovadloff, Sebreli, Lynch, Fargosi, Sabsay, Gasparré bregan por todos los medios por la vuelta a la institucionalidad. Creo impostergable que todas esas ideas se traduzcan en acción. Que la sociedad con principios democráticos y republicanos se una. No es tarea fácil. El campo lo hizo y podemos tomar de ejemplo la Mesa de Enlace.

Marina Iturbide

DNI 11.118.952

Facebook

