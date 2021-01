De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2021 • 00:21

Vacaciones en pandemia

No olvidé nada: protector solar, abrigo para cuando refresca; todos sabemos que la costa argentina es impredecible. Hasta ahora es más de lo mismo: vacaciones, arena, fervor por el inútil pensamiento de que las vacaciones son un mágico negocio que todo lo salva. La cuestión es que el churro ensucia y engorda, el sol hace estragos, la magia no existe, el viento molesta y despeina, y el departamento alquilado es una farsa. Una foto pintada que enloquece a cualquier ser ávido de olvidar el asfalto. Todos en dulce montón partimos esperanzados de que la brisa se lleve el dolor, la tristeza, la frustración. Y así transcurrieron los días, muy parecidos a todos los años, pero sabiendo del riesgo de adquirir un virus que hace estragos en el mundo y que no tiene cara, pero existe, amenaza y causa temor. Es una tortura ciega, negra y desconocida, habilitada para inculcar miedo, destapar culpas y no permitir una felicidad completa. Fue difícil perder la noción del tiempo, más la ansiedad: miedo metido en reloj de arena. Y así pasaron los siete raros días viviendo sin vivir, muriendo sin morir.

Roberta Garibotti

DNI 18.534.548

Formosa vs. Venezuela

¡Formosa no es Venezuela! Pero cómo se parece. Todas las veces que he leído o escuchado que nuestro país se encamina irremediablemente a un destino como el país caribeño, mi propio razonamiento lo ha negado. Que haya miles de venezolanos a la vera de la frontera para poder emigrar es solo coincidencia fotográfica con los miles que por meses acamparon para ingresar a su provincia. Sobre Venezuela, gente absolutamente proba como la socialista Michelle Bachelet ha suscripto que "millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa", "hay una estrategia orientada a reprimir y criminalizar a quienes critican al gobierno", y se podría continuar. En Formosa las cifras de la pobreza y el hambre son inhumanas, y si lo sucedido a las dos concejalas no es reprimir a quien piensa distinto, se está queriendo mirar sin ver. En Formosa ser sospechado de Covid y pobre alcanza para ser encerrado en un centro de aislamiento y hasta ser obligado a permanecer 30 días contra toda indicación sanitaria mundial. Más lo monstruoso que allí se vive. Mis preguntas son: ¿cuándo nosotros como sociedad o como individuos naturalizamos tales aberraciones sobre nuestros compatriotas? ¿Habrá comenzado así también en Venezuela? Nuestros gobernantes y funcionarios de todo nivel debieran pronunciarse y enterarnos de quién es quién. Demostrémosles a quienes perversamente sostienen que hacia Venezuela vamos que las apariencias engañan.

Silvio Garbarz

DNI 13.699.282

Reconocimiento

Me enseñaron de niña a respetar a los mayores y a mis superiores. El reconocimiento a los logros de una persona que fue superior en cargo y el respeto que genera actualmente habla de una persona que fue digna de ese puesto por parte de los que estaban a su cargo. Respetamos a nuestros próceres, respetamos a nuestros antepasados, aquellos que formaron esta nación. Patricia Bullrich es parte de la historia reciente y homenajearla es honrarla. Sancionar a los policías que hicieron ese gran gesto de respeto a su exsuperior es enseñarle a la nueva generación de niños que los valores no sirven, que un superior no debe ser respetado y que agradecer es algo malo. Si quieren un país grande, sepan escuchar a la gente.

Guadalupe Neme

DNI 22.363.770

Indemnización

Hace un tiempo, conversando con un viejo amigo, 58 años de edad, que vive en Estados Unidos, me comentaba que, por una reducción en la actividad y cantidad de vuelos en la aerolínea en que se desempeñaba, habían prescindido de sus servicios. Le pregunté si lo habían indemnizado correctamente, ante lo cual me respondió que no le correspondía indemnización por los 10 años trabajados en la empresa. Al manifestarle mi contrariedad, su respuesta fue que no me preocupara, que así era mucho mejor. A los quince días estaba trabajando en el mismo aeropuerto, en otra aerolínea, y ganando un diez por ciento más. Allí los sindicalistas o son más inteligentes o menos corruptos, por lo visto, al discutir las leyes laborales. Y los que gobiernan, más inteligentes.

Carlos Herrero

DNI 4.530.221

Imagen de confianza

Somos el primer país que usó la vacuna rusa fuera de Rusia y el único en vacunar a los políticos primero. Pero lo más increíble es que, en la Argentina, los políticos todavía crean ser la mejor imagen de credibilidad. Que la mejor imagen posible de la confianza para ofrecer a la población siga siendo una foto de ellos mismos.

Alejandro Bairoletto

DNI 23.782.078

Informar lo importante

Muchas son las manifestaciones emanadas del Gobierno respecto de la disponibilidad de las vacunas adquiridas. Lo único que queremos saber los ciudadanos de a pie es cuándo y dónde nos podemos vacunar. Por favor, informen lo que realmente interesa.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Distancia social

Las medidas aconsejadas para evitar el contagio del Covid-19 son el uso de tapanariz-boca, mantener la distancia social, el uso de alcohol en gel y el lavado frecuente de manos. De ellas, la distancia social involucra a dos o más personas en un montón de lugares y situaciones. La pregunta que surge inmediatamente es cómo resolver los frecuentes "litigios fronterizos" que se presentan a diario sin aparecer como un viejo gruñón a cada rato. Espero ansiosamente la respuesta durante las vacaciones estivales.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

PCR en la Capital

Mi esposa viajó a Mendoza por cinco días. Al volver, en Ezeiza, un equipo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires le hizo un testeo, en forma rápida y muy organizada. Mi hija volvió de Entre Ríos y concurrió con un turno prefijado a la Sociedad Rural de Palermo, donde existía un centro del mismo gobierno, donde le hicieron el PCR, y a las tres horas le notificaron a su celular que también, en este caso, el resultado era negativo. Ambas me manifestaron en forma absolutamente espontánea lo bien organizado que está el servicio y la amabilidad del personal. Creo que los ciudadanos que vivimos en esta ciudad lo tenemos en claro, pero esta carta la escribo para que se enteren los que no viven aquí y que piensen a la hora de votar cómo prefieren vivir.

Patricio A. Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

Derechos de los propietarios

En la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ha creado una Defensoría del Inquilino y no así una Defensoría del Propietario. Es imprescindible que el propietario deje de estar desamparado, ya que en la ciudad hay infinidad de casos de usurpación de inmuebles y también de abusos por parte de algunos inquilinos que no cumplen con sus obligaciones contractuales y en muchos casos dañan los inmuebles. Además con los decretos inconstitucionales dictados por el Poder Ejecutivo de congelamiento y suspensión de los desalojos y la ley de alquileres recientemente sancionada, que perjudica a todas las partes, prácticamente los derechos constitucionales de los propietarios han sido dejados de lado.

Eduardo Cesáreo

DNI 7.866.985

Macetas

En varios barrios de la Capital Federal, generalmente en esquinas, se ven macetas de un gran tamaño recientemente puestas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ante la reciente quita de fondos por parte del gobierno nacional, ¿era necesario este gasto? Como siempre, austeridad cero y aumento de impuestos al 100%, como en el caso de las patentes. Además, esas macetas pueden ser peligrosas para los no videntes, tanto por las macetas en sí o sus plantas, que al estar mal puestas salen del eje de la maceta, con el consiguiente peligro.

Pablo Cardini

DNI 14.222.719

En la red

Gildo Insfrán ratificó "la política sanitaria" contra el coronavirus tras el episodio con las concejalas

Facebook

"Ya no quedan palabras para decir de este nefasto personaje" - Miguel Ángel Guaycochea

"Espero el juicio político de este hombre pronto. Que lo inhabiliten para ejercer cargos políticos" - Mariela Balcarce

"¿Cuántos años más va a gobernar?" - Norma Isabel Diamantino

"La mejor política sanitaria para Formosa sería limpiarla para siempre de este tirano" - Enrique Juncosa

"Merece la peor de las penas. No tiene escrúpulos" - María De Angelis Carrera

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA), Buenos Aires, Argentina

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS