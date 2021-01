De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2021 • 00:07

Señor feudal

Gildo Insfrán es gobernador de Formosa desde el 10 de diciembre de 1995. Más que gobernador, Insfrán ya es todo un señor feudal (y no es el único), dueño absoluto de su provincia. Hace y deshace a gusto. ¿Por qué la gente lo sigue votando? En parte, porque la inmensa mayoría de la población depende del Estado, o sea, de él. "L'État c'est moi", diría Gildo, si hablara francés. Hoy está nuevamente en la mira por denuncias de violaciones de los derechos humanos en los centros de aislamiento por Covid. No olvidemos que también impidió que miles de ciudadanos formoseños regresaran a sus hogares durante meses cuando se desató la pandemia. Y -créase o no- Alberto Fernández lo apoya y respalda, fiel a la típica actitud corporativa del peronismo, como apoya a sindicalistas cuestionados, como Moyano, otro dirigente eternizado en su puesto. Flaco favor le hace a la democracia que cualquier funcionario o sindicalista pueda ser reelegido in eternum, evitando así una saludable e higiénica alternancia. Habría que revisar el sistema, ¿no?

Irene Bianchi

Infectología militante

El doctor Pedro Cahn, asesor del gobierno nacional, ha inaugurado una nueva especialidad: la infectología militante. Y ahora, con toda su autoridad científica, ha dicho que el plan de regreso a las clases presenciales en escuelas primarias y colegios de la ciudad de Buenos Aires es solo una cuestión de "marketing político". No parece haberse enterado de la formidable logística que respalda el plan ni de las previsiones contempladas antes de su presentación. Los gremios docentes, por su lado, no podían eludir su actitud de permanente sabotaje a la educación pública y ya anticiparon su negativa a participar. Nada de esto debe sorprendernos: un país de ignorantes favorece las chances de perpetuación del kirchnerismo. y todo debe empezar con los niños.

Silvio Saks

Muertos por Covid

Si el senador Mayans considera que el jefe de gobierno Rodríguez Larreta tiene 6000 muertos por Covid en su haber, le informo que con su punto de vista yo podría aseverar que el presidente Fernández tiene casi 48.000. Pero como no soy tan ignorante pienso bien distinto.

María Laura Piola

Privilegios

Recientemente hemos leído que el intendente de Miramar resultó infectado de Covid-19 luego de ser inyectado con la vacuna rusa. La lectura de esta información me lleva a reflexionar acerca de la necesidad o no que tiene un intendente joven de quitar la posibilidad de vacunar a un profesional de la salud o un paciente de riesgo. El acceso a cargos públicos no debería representar ningún tipo de privilegio, excepto para los más altos cargos de la Nación, a los que todos deberíamos cuidar.

Tomás Klepetar

Clientelismo

En el magnífico artículo de Diego Cabot publicado en la nacion sobre asistencialismo, dice: "El 55% de las personas que habitan la Argentina estuvieron alcanzadas por alguna cobertura de programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria". Obviamente sin contraprestación. Les cuento lo que hizo en abril el estado de Indiana en EE.UU., que luego replicaron varios estados. Todo beneficiario de Medicaid no incapacitado tendrá un mes para conseguir trabajo, o en su defecto deberá concurrir a las oficinas de Medicaid a aprender un oficio con fácil salida laboral o se le asignarán tareas comunitarias como cuidado de colegios, plazas, monumentos, limpieza de espacios públicos u otras tareas necesarias para la comunidad. A los 30 días se retiró la ayuda (estampillas de comida, pago de alojamiento, medicamentos y otras). Se cumplió a rajatabla y la comunidad, feliz con el fin de los abusos de los holgazanes. Eso hizo el país más poderoso del mundo. Nosotros, país empobrecido por las malas conducciones históricamente instaladas, no exigimos contraprestaciones y seguimos en el camino descendente. Esto se llama clientelismo y constituye un fraude electoral. Se compran votos con asistencia económica. La comunidad mira atónita el evidente abuso.

Juan Carlos Parodi

Beata Laura Vicuña

El 22 de enero, con la firma del señor embajador de Chile Nicolás Monckerberg, la nacion publicó una nota, "Vicuña, una santa de dos naciones", en la que evocaba la vida y el llamado de la fe que tuvo esta niña nacida en Chile, que falleció en Bahía Blanca a los 11 años y que fue beatificada por Juan Pablo II en 1988. A efectos de complementar la información, deseaba recordar, según creo, que el único templo o capilla dedicada a la beata Laura Vicuña es el que se encuentra en Ostende, localidad vecina de Pinamar, provincia de Buenos Aires. En 1999, con la inspiración de algunos particulares y la ayuda de quien es hoy obispo de Chascomús, monseñor Carlos H. Malfa, surgió la idea de llevar adelante el proyecto de hacer una capilla dedicada a la referida beata. El proyecto fue encargado al arquitecto Helmut Shatz, quien con refinado criterio resolvió diseñar una capilla con unos 400 metros cuadrados de superficie, con capacidad para albergar aproximadamente a 350 fieles. Un gran muro de piedra de casi 20 metros de altura representaba al padre, mientras que el ondulado techo celeste evocaba el manto de la virgen y el lateral opuesto totalmente transparente simbolizaba el Espíritu Santo. En ese espacio transparente se instaló un camarín con la imagen de la beata, la cual puede ser vista las 24 horas, sin importar si el templo se encuentra abierto o cerrado. A esta altura cabe recordar que previamente la imagen de la beata se encontraba en un salón parroquial vecino de la actual capilla, y que en numerosas ocasiones, para sorpresa de los fieles, lloró. Desde la consagración del templo, hace ya casi una década, cabe destacar el crecimiento de comercios, barrios y lugares de esparcimiento, y que constituye para Ostende un espacio de fe y de peregrinación que cabe resaltar.

Norberto Frigerio

