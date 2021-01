De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2021 • 00:00

Caudillos provinciales

Estoy muy de acuerdo con la nota de Morales Solá "El auxilio a los peores caudillos", pero también tiempo atrás se publicó una nota con las connotaciones económicas de estos apoyos para tener sus votos en ambas cámaras. Es bien sabido que en casi todas estas provincias el Estado nacional aporta mucho más del 60% del dinero para sostenerse (y tomar masivamente empleo público provincial como voto cautivo). Este monto de dinero porcentualmente es muy poco comparado con el gasto público nacional, o sea, simplificando, con muy poca plata compra muchas voluntades.

Sergio Ohanessian

Partidocracia

Hace ya unas semanas que los "representantes" y miembros del Frente de Todos se encuentran en plena discusión sobre si habilitan o no las elecciones primarias (PASO). Todavía, luego de décadas en la política, no entienden qué es una democracia, pues en ella solamente el pueblo puede decidir sobre las modificaciones o no del sistema electoral, no una ley ni un DNU, ni la voluntad de los señores feudales que comandan provincias en el interior, ni punteros ni caudillos del conurbano. ¿Quieren cambiar algo? Deben someterlo a consulta popular o a una modificación constitucional y no a sus propias conveniencias. No es ni sano ni corresponde que los políticos legislen sobre cómo son elegidos; solamente el pueblo tiene ese derecho. Terminemos con esta corrupta partidocracia, que solamente nos lleva al abismo.

Enrique Puricelli

Pasado K

Es evidente que los desaciertos y el impacto económico en la clase media fueron la causa de que Cambiemos perdiera las elecciones, pero se equivoca mucho el senador Lousteau cuando minimiza el legado del expresidente: el legado es 41% del electorado y se ve que lo asusta tener que enfrentarlo en unas PASO. Ese electorado no se olvidará nunca de su pasado K.

Roberto Arostegui

Cobro de planes

Inspirándome en la notable carta titulada "Clientismo", les sugiero al gobierno de la ciudad y demás gobernadores usar esta magnífica idea, para solucionar los problemas de mantenimiento público, como limpiar luminarias -tienen décadas de mugre- en parques, plazas y el resto de avenidas y calles, como demás tareas que correspondan a la manutención de estatuas, canteros, bancos, papeleras, etcétera, y demás ítems que cada jefe de gobierno considere una prioridad. Por supuesto, este privilegio solo sería para los que cobran planes.

Marilyn Cornille

Silencio eclesiástico

El papa Francisco critica con frecuencia al capitalismo de iniciativa privada y competencia, sistema que en los últimos siglos ha sido el fundamento de las economías más avanzadas y desarrolladas del planeta. La cuestión podría enmarcarse en un debate honesto, donde se confrontaran las virtudes del capitalismo (por ejemplo, haber sacado de la pobreza a millones de seres), versus su cuota de injusticias, imperfecciones, inestabilidades, desigualdades, pero sin olvidar tampoco las calamidades que han resultado del socialismo y del estatismo allí donde se los ha aplicado o se los aplica, como Cuba o Venezuela. Lo que no se entiende es por qué el Papa y algunas jerarquías católicas de nuestro país guardan silencio frente a gobernantes que, embanderados tras el discurso anticapitalista, no han dejado derecho por violar y que con descaro buscan apropiarse de rentas ajenas, perpetuarse en el poder y blindarse frente a la Justicia. ¿Cómo es posible que esas jerarquías hayan llegado a avalar el burdo argumento del lawfare cuando estos gobernantes han debido responder ante la ley por manifiestas causas de corrupción? ¿O es que para ellos los cuadernos de las coimas no han existido? ¿Sería mucho pedir al Papa y a los obispos que critiquen al capitalismo sin necesidad de avalar gobernantes corruptos y angurrientos? Muchos cristianos, hoy indignados, confundidos y amargados, se lo agradeceríamos.

Martín Lagos

Alquileres

El oficialismo busca conseguir, en las próximas elecciones, lograr el manejo de ambas cámaras legislativas. Adopta medidas que cubren necesidades sociales (subsidio al consumo eléctrico y al transporte, aportes a empresas para el pago de sueldos, restricción de despidos y suspensiones) y para financiarlas emite pesos sin pausa y sin respaldo, que alimentan la inflación, que soportamos todos. Con los alquileres para vivienda la historia es distinta. Las prórrogas reiteradas, los congelamientos, la prohibición de juicios de desalojo, etcétera, que tratan de cubrir y proteger a los inquilinos, son soportadas por los propietarios. Se intenta beneficiar a un grupo a costa del patrimonio de otro grupo. Es una clara violación del derecho de los propietarios a disponer de sus bienes. El Gobierno se está metiendo en un laberinto del cual es muy difícil salir. Las sucesivas postergaciones van englobando a cada vez más y más inquilinos. A diferencia de otros bienes importantes, como alimentos, con los que existe la posibilidad de lograr mayor oferta adquiriendo o subsidiando, en el tema alquileres no es así. El dueño desea recuperar su inmueble al finalizar el plazo pactado. Pero el inquilino no encuentra dónde irse, porque nadie quiere alquilar con semejante inseguridad jurídica. Durante el último medio siglo, la oferta y la demanda pudieron encontrarse. No es una cuestión de amor, sino de necesidades que se complementan. Las recientes medidas no solo perjudican a propietarios e inquilinos, sino que embarran la cancha de los contratos privados. Si el oficialismo pensó que estas medidas favorecerían la obtención de los votos de inquilinos, olvidó que en el otro platillo de la balanza hay mayor número de votantes. Son propietarios (habitualmente gente grande), hijos y herederos de propietarios que no apoyarán con su voto estas medidas inconsultas, de difícil solución y de desconocido final.

Felipe Obschatko

Facebook

En la red

DD.HH.: Pietragalla llegó a Formosa en medio de protestas y reclamos

"Por suerte lo invitaron, si no, no iba, y genial que les dio tiempo a desocuparlo todo" - Gisela Caminati

"Protesten, formoseños de bien, no se merecen vivir así" - Silvia Angélica Villanueva

"Ante la lluvia de denuncias, tardaron un siglo para terminar en una visita de amigos" - Miguel Ángel Rivas Valiente

