De los lectores: cartas & mails

Formosa

Mandar a Horacio Pietragalla a investigar a Gildo Insfrán es lo mismo que si enviaran a La Cámpora a investigar a Cristina.

Fernando Santos Muñoz

Mutismo

Sorprende el mutismo de la Iglesia y en especial del Papa ante la grave situación social que vive la provincia de Formosa. Es de larga data lo que ahí ocurre con las vejaciones cometidas en el tiempo de pandemia y fuera de él, que creo tienen que preocupar a quienes conducen la Iglesia ente la violación de derechos, la pobreza, la demagogia e injusticias, en vez de guardar un visible y cómplice silencio. La Iglesia ha salido a criticar la riqueza, pero no critica a los seudorricos que transgreden derechos a diario con ultrajes humanos como los vistos en esta provincia o en países bajo regímenes totalitarios, por sus ideales personales inconcebibles. No entiendo esta conducta imperdonable. Aun cuando tengan afinidad con un gobierno, no pueden profanar los principios ecuménicos que hacen a la unión de los cristianos y no a su disgregación.

Rodolfo C. Castello

Goticas milagrosas

En estos tiempos de pandemia, pude observar que desde el presidente Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Kicillof y algunos otros integrantes del oficialismo se han vacunado contra el coronavirus. Pero me llamó la atención que, todos fervientes simpatizantes de los logros de Maduro, ninguno de ellos optara por las "cinco goticas" bajo la lengua que anunció al mundo el presidente venezolano. No, todos se olvidaron de sus simpatías políticas y privilegiaron las vacunas de laboratorios serios. ¿Será que Maduro fue demasiado lejos en su anuncio y ni ellos le creyeron?

Horacio G. Gotta

Descalificación

"Primero aprenda a leer y después deje de mentir. Está todo publicado, pero usted es corto para entenderlo". La respuesta del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, al interpelante, diputado nacional Federico Angelini, es injuriosa, descalificadora y maleducada. Muestra al interpelado. Todas estas groserías, a las que podríamos agregar muchos ejemplos más, son soportadas con el pecunio público y son parte del costo argentino que nos entrampan en una asfixiante red política parasitaria. Es perentorio reducirles los privilegios, cortando sus dietas, eliminando sus asesores, choferes y demás séquitos de pleitesía, reduciendo sus números y convirtiendo el Legislativo en unicameral en todas las jurisdicciones. Invierten la ecuación: en lugar de servir, se sirven del Estado. Todos ellos deberían leer las crónicas sobre el desempeño de Angela Merkel, que culmina su ejemplar vida pública en Alemania.

Mario Czemerinski

Vuelos al exterior

La lógica y el criterio son rasgos que caracterizan el actuar de algunas personas, y que sinceramente no han sido las virtudes que galardonaron a los mentores de esta gestión gubernamental. Y me refiero puntualmente a la quita en la frecuencia de los vuelos al exterior. La lógica me dice que todos aquellos que quieran o necesiten viajar pueden hacerlo bajo su total responsabilidad y si así se lo permiten los controles sanitarios. Y todos aquellos que por los mismos motivos puedan arribar al país hayan o no contraído el virus deberán indefectiblemente cumplir una reclusión cuyo costo será a su cargo en hoteles destinados a tales fines. El criterio me dice que esta propuesta está dentro de la lógica.

Rodolfo Leandro Salomone

Oligarcas

Una muletilla del peronismo es la referencia a una oligarquía egoísta y explotadora, culpable de todos nuestros males. La oligarquía es el gobierno de los pocos para los pocos, una ?gura que se adapta como un guante al kirchnerismo, que saqueó el país durante doce años en su bene?cio y que un pueblo cautivo ha devuelto al poder. Adrede, el kirchnerismo acusa de oligarcas a la gente del campo, a empresarios y profesionales que han ganado su posición con trabajo y sacri?cio, generando el resentimiento de los que holgazanean amparados en planes sociales, o de corruptos que en esa falsa "oligarquía" identi?can al enemigo que las autocracias necesitan para canalizar el odio de las masas que los mantiene en el poder.

Juan Peña

Pérdida de equipaje

El pasado 25 de diciembre, en el vuelo Bariloche-Ezeiza de Aerolíneas Argentinas me perdieron la valija de mano, que había ido a la bodega. Al llegar a Buenos Aires y no tener mi equipaje, inmediatamente hice el reclamo (Nº 47.149). Ante la premisa de que las valijas no se desmaterializan y necesitan para su desplazamiento una fuerza externa, planteo algunas hipótesis que van desde el robo en Bariloche o Ezeiza por parte del personal del aeropuerto, sigo por la pérdida del etiquetado y termino con la posibilidad de que haya partido en otro vuelo nacional. De este campo de posibilidades me inclino por la primera hipótesis. Teniendo en cuenta que el aeropuerto de Bariloche es chico, éramos pocos los que viajábamos y en ese momento el personal de ambos aeropuertos era muy escaso, me pregunto: ¿cómo es posible que desaparezca una valija en tales circunstancias? ¿Cómo se explica que en más de 20 días la empresa no se comunicara ni una vez y no me pueda decir qué pasó con mi valija? Analicemos ahora la indemnización. ¿Qué parámetros tomará en cuenta la empresa? ¿Contabilizará las complicaciones que padecí por no contar con mis pertenencias? ¿El tiempo perdido y el estrés sufrido se pueden medir? Todos sabemos del alto costo de manutención que tiene para nosotros esta empresa, y no solo se trata de tener suerte de que tu vuelo no sea interrumpido; también hay que tener la fortuna de que tus pertenencias sean entregadas sanas y salvas. Cuidado, señor lector, cuando viaje por nuestra línea de bandera. Tenga en cuenta que el Covid no es el único problema que puede tener que enfrentar.

Marta Gabriela Aguilar

