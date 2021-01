De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2021 • 00:00

Desmoralizante

Hoy llegaron dos aviones con vacunas: uno a Chile y otro a nuestro país. A Chile, llegaron 2 millones de dosis de Sinovac; a la Argentina, solo 220.000 dosis desde Rusia. Las diferencias nos desmoralizan. A Chile, siendo un país de una población tres veces menor que la nuestra, llegaron, el mismo día, casi diez veces más vacunas.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Aerolínea de bandera

La foto en la que se va al presidente Piñera recibiendo a un avión de Latam que transportaba dos millones de vacunas Sinovac pone de manifiesto dos cosas: la primera, que su número contrasta con el de las vacunas rusas, que en varios viajes llegaron al país, y la segunda, al contrario de lo que sectores interesados destacaron, que no es necesario contar para transportarlas con una aerolínea de bandera.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Vacunas vip

Todos los días nos enteramos de que gobernadores, intendentes y otros funcionarios, con la excusa de dar el ejemplo, se han aplicado la vacuna rusa destinada a los grupos de trabajadores esenciales. El grado de desvergüenza de ciertos integrantes de la clase política es asqueante y deja al descubierto que no siempre llegan los mejores a lugares claves del gobierno. El único que debe vacunarse para dar el ejemplo el presidente de la República. De allí para abajo, es inmoral.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Señores feudales

Admirable la reflexión del doctor Benegas Lynch (h.) del 28 de enero. Pero si no alcanzara para convencer a los políticos profesionales aludidos, entiendo que estos sí prestarían su conformidad a la propuesta de requerimiento a nuestros eminentes constitucionalistas del texto de una ley a votar en la primera sesión del renovado Congreso, que permita al menos poner fin a la vergüenza jurídica nacional de la existencia de gobernadores feudales, y así alcanzar la honrosa constitucionalidad de la provincia de Mendoza..

Jorge M. Tiscornia Gondra

LE 4.144.071

¿Denuncias falsas?

El funcionario Pietragalla habrá visto y leído historias de la Alemania nazi y de las presentaciones para los veedores extranjeros que iban a verificar el estado de los internados en campos de concentración. Josef Goebbels, ministro de Propaganda, les mostraba uno con buenas condiciones laborales, confortable, con buena comida y entretenimientos, Los veedores informaban -igual que Pietragalla- que todo estaba muy bien y que las denuncias eran falsas.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Regreso a las aulas

El gremialista Miguel Díaz, de Udocba, está bastante errado. Quienes están haciendo gratis la campaña para el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no son los padres de los alumnos, sino los sindicatos docentes en su conjunto. Quedan en evidencia cada vez que salen a hacer declaraciones, en las que tratan de justificarse frente a la sociedad por poner trabas, y no dar ni apoyo ni presentar propuestas cuando se habla del regreso presencial a las aulas. El pez por la boca muere. Rodríguez Larreta y sus votantes, agradecidos.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Potestad

Señor Presidente de la Nación Argentina, ya urge en nuestra sociedad, en el conjunto de ciudadanos, en sus hijos, en sus nietos, en sus hermanos. Debería decretar que se imparta la educación en todo el territorio nacional. Me refiero a que usted tiene la potestad de hacerlo.

Juan Andrés Maciel

DNI 21.552.677

Ganarse el respeto

Los docentes, en general, se quejan por la falta de respeto que tienen hacia ellos tanto los alumnos como sus padres. Se sabe que el respeto se consigue, especialmente, con ejemplaridad. En estos tiempos, muchos humildes o no tan humildes trabajadores arriesgan la vida en el transporte público y en otros lugares para ganarse el pan. Así, se dignifican a ellos mismos y a la función que cumplen. El pan nunca es gratis y solo se obtiene con esfuerzo y riesgos, aunque lo contrario quieran hacer creer algunos políticos y gremialistas. ¿Cómo pretenden ganarse el respeto de la comunidad los docentes?

Luis Rogelio Llorens

DNI 7.620.224

Protocolos en CABA

Luego de analizar el protocolo establecido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la vuelta a clases, me surgen algunas dudas. Si bien el protocolo exige un número mínimo de 4 horas presenciales, no sugiere ningún número máximo, siendo que la mayoría de las escuelas porteñas tienen doble turno. Dice que "cada clase es una burbuja", pero también requiere un distanciamiento de un metro y medio entre los alumnos, algo inviable dadas las dimensiones del aula promedio. En caso de que la clase se divida en 2 grupos (para organizar turnos), entiendo que la maestra será compartida, con lo cual si algún alumno se infectara, ambos grupos deberían aislarse. ¿No sería más fácil mantener la clase completa como burbuja y que asistan el horario completo? Eso es lo que hicieron en Europa durante todo 2020. Sería bueno que el GCBA pudiera rever los puntos poco claros (o poco razonables) del tan ansiado protocolo.

Constanza Campos

DNI 27.308.755

Alquileres congelados

El gobierno argentino dio un paso más para la eliminación de la propiedad privada. Es claro que a esta administración la independencia económica de los ciudadanos le molesta. Ellos nos quieren pobres, sumisos y rogando un plan para vivir. Congelar los contratos implica confiscar la renta, expropiar viviendas y cortar cadenas de pago. Vivimos de nuestros ahorros, los cuales transformamos en ladrillos para evitar que el Estado los robe, como ya sucedió muchas veces en la Argentina. Es por esto que el Gobierno va contra el último refugio de capital que queda en este país. Va contra la libertad. Va contra el patrimonio. Sin distinguir quién puede y quién no puede pagar, lanzó una medida populista y demagógica. Mientras la nafta sube, los alimentos suben, las prepagas suben, todo sube, nuestros ingresos pasan a ser parte de un regalo que hace el Gobierno a sus votantes; regalan lo que no es de ellos. Es urgente que esto se revierta, es urgente que nos saquen las manos de los bolsillos.

Diego S. Pinelli

drpinellidiego@gmail.com

Motochorros

Frente a la inusitada invasión de motochorros que cometen robos y homicidios diariamente en cada rincón del país, no se explica la pasmosa inacción de las autoridades competentes en prevenir esa grave modalidad delictiva contraponiendo brigadas de motopolicías con conductor y acompañante con arma larga y herramientas de similar agilidad de respuesta. Los efectivos deberán secuestrar motos robadas o con patentes defectuosas o inexistentes o ante la inconsistencia de la documentación. En última instancia perseguirán a los delincuentes luego de consumados los ilícitos en igualdad de condiciones.

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Verano en Buenos Aires

Treinta y ocho grados de temperatura. Y nos preguntábamos con mi mujer: ¿qué hacer en la ciudad de la furia para aplacar la canícula? Los planes para salir a refrescarse enseguida se caen al averiguar el costo de pasar un sábado o domingo en una pileta: una familia de cuatro integrantes debería destinar cerca de $4000 para afrontar entradas para ellos y el auto. Además, no existen opciones gratuitas. Hemos construido la ciudad de espaldas al río, y nuestros gobernantes no hicieron mucho para cambiar esta realidad histórica. Las costas de este lado del Río de la Plata son peligrosas, contaminadas, sucias e inaccesibles. ¿Qué nos queda como refugio ante el calor a los habitantes de Buenos Aires? Leo que en las costas de Quilmes un joven falleció ahogado mientras intentaba tomar un baño. No había guardavidas ni cuidadores cerca, nadie lo ayudó. Es hora de poner en marcha un plan para recuperar un paseo a la orilla de nuestro río color león, que sea un lugar digno, gratuito, sin grandes lujos, que permita a los ciudadanos que no podemos viajar a la costa refrescarnos en los veranos. Miremos como ejemplo lo hecho por nuestros hermanos uruguayos en las costas del mismo río, en Montevideo.

Jorge Daniel Orellano

DNI 17.107.687

Huertas urbanas

En este momento de pandemia y encierro, son muchas las personas que en distintos lugares de la ciudad y del conurbano se han agrupado con el fin de crear huertas urbanas comunitarias. Es un movimiento loable, pero creo que el espacio urbano debe ser respetado y no invadido. Tanto plazas como paseos fueron diseñados para cumplir con un rol de esparcimiento y este diseño debe ser respetado. No se debe vandalizar ni cambiar su estética. Las huertas necesitan y merecen un espacio que debe ser planificado y acotado. Para que sean útiles también habría que definir qué y cómo se planta, pues de otra manera lo único que se logra es desorden y destrucción de la estética del lugar.

Marta Rudin

DNI 3.296.508

Facebook

En la red

La Justicia ordena a Axel Kicillof aumentar un 80% el salario de los jueces

"¿Por qué no ordenan el aumento para los jubilados que aportaron toda la vida? Qué Justicia rara e injusta..." - Dony Spies

"Seguramente les podrá pagar el aumento con la plata que el Presidente le sacó a CABA" - Mirta Mastrocola

"Deberíamos salir toda la ciudadanía a reclamar que les bajen el sueldo a los jueces y los políticos" - Andrea Hilda Silvina Domínguez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

Conforme a los criterios de Más información