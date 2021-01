De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2021 • 01:05

La sociedad debe reaccionar

Hace unos días terminé de leer el libro Los amnésicos, de Geraldine Schwarz, en el que exponía la pasividad de la sociedad civil alemana frente a los primeros excesos del gobierno nazi, que desembocaron en el genocidio y la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, hoy en Formosa se está generando un proceso muy parecido al descripto en el libro precedente. Son impactantes las imágenes de los centros de detención para personas sospechadas de ser portadoras del virus. No solo eso, sino que los corifeos del autoritarismo justifican la supresión de derechos por una pandemia. Lamentablemente, estos avances del poder provincial y sus acólitos son apoyados por la pasividad del Poder Ejecutivo. Espero que, en esta ocasión, la sociedad en su conjunto reaccione y exija la intervención federal de la provincia, a fin de reinstaurar el Estado de Derecho y evitar tragedias futuras en nuestro querido país.

Fernando A. Rueda

DNI 22.656.544

Impuesto a la riqueza

Escuché al diputado Heller explayarse sobre la razón y aplicación del impuesto a la riqueza. Su principal argumento es que los que más tienen deben cooperar con los que menos tienen. Realmente es vergonzante escuchar este argumento de un integrante del Poder Legislativo que forma parte de la coalición que nos gobierna, cuando no han tenido la decencia de rebajarse el sueldo como aporte a los que menos tienen. Para hablar hay que dar el ejemplo.

Alejandro M. Orloff

aleorloff@yahoo.com.ar

Aumento a jueces

En el gobierno de Axel Kicillof aseveraron que "es impagable" un aumento a los jueces provinciales para acercarlos salarialmente a lo que perciben los jueces federales. ¿Se habrán dado cuenta entonces del disparate que significaba el proyecto de modificación de la Justicia, que implicaba la creación de cientos de nuevos juzgados y la designación de nuevos jueces y personal para cada uno de ellos? Ese proyecto implicaba un gasto enorme y no solo en sueldos, sino también en infraestructura. Ahora resulta que no hay fondos ni para aumentarles un poco el salario a los jueces existentes. Pregunta: ¿de dónde pensaban sacar los recursos para semejante dislate? Evidentemente, cuando la intención es política, la plata sale de cualquier lado, habitualmente de nuestros bolsillos.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Ajustes irresponsables

El presidente ha dicho en Davos que "hay que superar la infelicidad opulenta que descarta a los más débiles e idolatra la ganancia desenfrenada y deshumanizada de un modelo amoral". Enfatizó además que no hay lugar para ajustes irresponsables. Lo que no dijo es por qué pide a los demás lo que él no hace. Bien podría empezar por casa encarando tan solo alguno de tantos ajustes responsables por hacer. Fernández encabeza hoy un régimen que se ha caracterizado por impulsar la opulencia de unos pocos seudoempresarios amigos, quienes se han enriquecido a la sombra de la corrupción en perjuicio de los más pobres, haciendo gala de una deshonestidad pocas veces vista. Le preguntaría al señor Presidente: ¿no configura esto un desajuste más que irresponsable?

Miguel Gutiérrez Trápani

DNI 10.488.968

DD.HH. en Formosa

Enviar a un secretario de Estado a investigar los maltratos y abusos de poder sufridos por ciudadanos de una provincia y que vuelva diciendo que no existen centros clandestinos de detención y que no se cometen en ella delitos de lesa humanidad es la muestra más evidente del delirio que significa tener anclada la política de Estado de derechos humanos en el pasado y dejarla en manos, además, de ineptos ideologizados.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Prisión domiciliaria

Leyendo las últimas noticias sobre aquellos "presos políticos" o políticos presos (siempre me confundo) y sus pedidos de cumplir su condena en casa, he tomado nota de que la flamante excusa es la de cuidar a las madres, que de repente parecen haber experimentado un empeoramiento de su salud, esto dicho con todo respeto por aquellas personas realmente enfermas. Afortunadamente, también hemos leído que la Justicia se ha negado en algunos casos -no en todos-, lo que habla muy bien de estos jueces que cumplen con su deber sin tenerle miedo al poder que continuamente acecha.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Pobreza e inflación

El viernes 22, por LN+, los entrevistados Cachanosky, Amadeo y Tetaz dieron datos duros: "La pobreza está creciendo, si le sacás el IFE es de más del 50% de la población"; "un 5,1% de aumento en diciembre en la canasta alimentaria te da un 80% anual". Crecimiento de la pobreza e inflación caminan juntos. La pobreza creció de menos de un 10% de la población en los 70 a la mitad de los argentinos hoy. Con la crisis de 2001 y la actual pandemia incluso gente de clase media cayó en la pobreza. La inflación siempre está lista para dispararse, a menos que se decida enfrentarla en serio. Dos ejemplos: 1) después de la hiperinflación del 89, se bajó a un dígito en los 90 con la ley de convertibilidad; con alta decisión política, capacidad técnica y un buen equipo económico; y 2) el manejo económico entre 2003-2006 la mantuvo controlada. Los políticos desde entonces se olvidaron de que la inflación es un monstruo oculto que pisa fuerte: distorsiona la economía y la vida social, fabricando pobreza en forma imparable y masiva. ¿El problema no tiene solución? La hubo en el pasado, cuando se hizo lo que había que hacer. Tal como dice un médico meritorio: "Pensemos en las próximas generaciones y no en las elecciones".

Ignacio Harriague (h.)

DNI 13.380.783

Música obligatoria

Quienes habitamos Buenos Aires vivimos hoy en una ciudad pandémica que presenta diferentes niveles de restricciones a la libertad debido a la circulación de este complejo virus que nos asuela ya desde hace más de 10 meses. Pero, paradójicamente, los que residimos cerca del Hipódromo de Palermo vivimos en un clima festivo 4, 5 y hasta 6 noches por semana con música "pachanguera" impuesta desde el mencionado predio desde las 7 u 8 de la noche hasta bien pasada la medianoche. Y así nuestras noches transcurren comiendo con la familia o con pequeñas y cuidadas burbujas de amigos con música obligatoria; viendo películas o programas políticos con música obligatoria; leyendo ensayos, novelas o su diario con música obligatoria. Lo más extraño de esta experiencia que estamos viviendo los vecinos del Hipódromo es que el ruido de esa parranda nocturna se mezcla varias veces por noche con el sonido lastimero y doloroso de las ambulancias que llevan a los contagiados de Covid-19 a los hospitales y sanatorios de la zona. Toda una paradoja y, como tal, difícil de comprender..

Hernán Caballero

hernicab@gmail.com

Placa de Borges

En octubre de 2019 robaron la placa que homenajeaba a Jorge Luis Borges que se encontraba en la entrada del edificio de Maipú 994 casi esquina Marcelo T. de Alvear. Ese bronce nos avisaba a residentes y turistas que caminábamos distraídos hacia o desde la Plaza San Martín que allí vivió el gran escritor. Según el sitio oficial de turismo de la Ciudad, la citada dirección, más precisamente en el 6º piso "B", fue su residencia nada más ni nada menos que desde el año 1944 y durante las décadas siguientes. Incomprensiblemente, todavía no fue repuesta. Esperemos que el gobierno no se demore más no solo en la restitución de un elemento que guarda parte de la memoria de la ciudad y que nos recuerda a uno de los máximos referentes de nuestra cultura, sino en aplicar las medidas de seguridad necesarias a fin de prevenir futuros hechos similares.

Adriana Pardo

adrianatpardo@gmail.com

Felicitación

Quisiera felicitar a la periodista Graciela Guadalupe por ser una excelente profesional, clarísima al escribir, basándose en hechos históricos recientes y lejanos. Reemplaza al señor Reymundo Roberts de una manera competente. Es un placer leer su columna.

Amalia Fernández

amalia_fernandez10@yahoo.com

En la red

Según una encuesta, el 65% de la población cree que las clases deben empezar sí o sí

Facebook

"El otro porcentaje prefiere vivir del Estado en la ignorancia" - Juan Alberto Furlano

"Los padres que no quieran mandar a sus hijos a la escuela tampoco deberían llevarlos de vacaciones ni a las plazas" - Alejandro Favio

"¡Qué mal que estamos! Ese porcentaje tendría que ser del 95%, no del 65%" - María Martha Pedace

"Basta de polémicas con los corruptos gremialistas y docentes que están atrás de ellos" - Rosa Lorenzon

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA), Buenos Aires, Argentina

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS