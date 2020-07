De lo lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 00:01

También nos mata

Señor Presidente, quiero agradecerle por el esmero puesto en el cuidado de nuestra salud al dictar un decreto de necesidad y urgencia en cuanto supo del coronavirus. Sabemos que tuvo que tomar medidas extremas, dolorosas, poco agradables, contra reloj, pero entendimos que todo era para cuidar nuestras vidas, que es lo que más importante. Ahora quiero pedirle que utilice todas sus facultades como jefe del Estado para defendernos de la inseguridad que nos está acechando y que también nos mata. Se vienen tiempos difíciles, señor Presidente, y usted ha demostrado ser un buen previsor.

Emilce Cafolla

DNI 21.874.012

¿Moderado?

Al presidente Alberto Fernández parece diluírsele su pretensión de exhibirse como una versión kirchnerista "moderada". No logra frenar la presión de su vice Cristina Fernández y sus acólitos, que apuestan a profundizar la llamada grieta. ¿O será que en verdad no es un moderado? "Cristina y yo somos lo mismo", dijo siendo aún candidato. Recientemente proclamó: "Vengo a terminar con los odiadores seriales". A estos últimos debiera buscarlos en el seno de su propia coalición gobernante. Mientras tanto, sería saludable que el Presidente profundice el diálogo con la oposición y que no sean encuentros para una foto de ocasión, sino para procurar consensos en torno a iniciativas que permitan salir de la actual crisis económica y social, y que a esa tarea sume a especialistas para adoptar medidas para resolver el devastado presente económico. La pandemia de Covid-19 trajo dolor por los muertos, pero también incertidumbre. La flexibilización de la cuarentena no despeja la incertidumbre respecto del futuro de la devastada clase media. La interminable saga sobre la deuda no sirve para disimular el default. En medio de todo esto, ¿un nuevo ensayo de disciplinamiento de la Justicia?

Leandro Pablo Vivo

DNI 17.128.828

Sincericidio

De acuerdo con el diccionario, "estar fuera de contexto" significa: extraer o salirse del asunto o circunstancias de las que se trata para referirse a otra cosa que no tiene relación. Exactamente esa fue la acción protagonizada por el intendente Mario Ishii al intentar explicar su desafortunado comentario "yo los cubro cuando están vendiendo falopa en las ambulancias".

Contundente sincericidio filmado y viralizado en su negociación con los empleados municipales de José C. Paz.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Cuestión de Estado

Miles de muertos a manos de la delincuencia, pero bastó solamente uno a manos de un jubilado o de la policía, como en el caso Chocobar, y todo se vuelve una cuestión de Estado.

País raro el nuestro, ¿no?

Juan Bautista Garona

garonajuan@speedy.com.ar

Virus

Señor Presidente, no le entendí. Cuando usted se refirió a que vivimos una pandemia sin virus durante cuatro años y cerraron 20.000 pymes, olvidó mencionar los virus sin pandemia que durante ocho años arrasaron los tambos con bajísimos precios y pésimos caminos.

Tomás del Campo

DNI 16.345.148

Entierro

Leo con asombro y no poco asco la columna de Jaime Bayly que publicó la nacion en su edición del domingo pasado sobre Manuel Ulloa, quien fuera primer ministro, senador y presidente del Senado del Perú en la década de 1980, en que se restableció la democracia, y hasta su fallecimiento, en 1992. Pasaré de las descripciones chabacanas y de mal gusto del artículo al referirse a la vida privada del señor Ulloa, que parten de una imaginación de autor de ficción ya que quien las escribe no fue testigo ni estuvo en el lugar donde supuestamente sucedieron los hechos. La vida privada de las personas es eso, privada. En cambio, la pública, no, y menos cuando se ocupa el segundo lugar más importante después del presidente de la república y se puede y se debe ser juzgado por la historia. Manuel Ulloa visitó a la primera ministra de Gran Bretaña en marzo de 1981; la Guerra de las Malvinas ocurrió en febrero de 1982. Mal podía el ministro peruano tratar el tema con la primera ministra británica cuando aún faltaba un año para que este ocurriera. O sea, ficción. La supuesta visita a su majestad la reina nunca tuvo lugar por la sencilla razón de que la reina recibe jefes de Estado cuando van en visita oficial y esta era una visita de trabajo entre dos primeros ministros. O sea, ficción.

Creería prudente que un diario de la reputación de la nacion revisara los datos contenidos en un artículo -sobre todo cuando este calumnia y ataca cobardemente la reputación de una persona, sea quien fuere- antes de su publicación. Más aún cuando se trata de un político peruano fallecido, gran amigo de la Argentina y quien durante su gestión como primer ministro y en la ocasión de la Guerra de las Malvinas tuvo la iniciativa y la responsabilidad directa del envío de los misiles Exocet en apoyo de la causa argentina.

María del Carmen Miró Quesada

DNI 06.380.281

Velas

Quieren congelar hasta 2022 las tarifas eléctricas. Ya doy la orden a mi corredor de bolsa de comprar todas las acciones que encuentre de las empresas que fabrican velas.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Entierro

Es increíble. La gran mayoría de los ciudadanos tiene prohibido hacer o participar de velatorios y también participar de los entierros de seres queridos. El número de asistentes para esas ocasiones está limitado. También están cerrados los cementerios, lo cual implica que no podamos siquiera llevar unas flores a nuestros seres queridos. Pero si uno es delincuente puede tener una digna despedida de sus cómplices con cortejo fúnebre y además ser honrado en la cancha de futbol de su equipo. Entonces, ¿para quiénes son las leyes y las normas? ¿Las autoridades están presentes?

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

En la red

Facebook

El video del intendente Mario Ishii

"Indefendible... Si le tomásemos su explicación de que se refería a 'medicamentos', también está muy mal. Los ambulancistas no pueden vender remedios"- Juan Esteban Pérez

"A confesión de parte... " - Alicia Grabin

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS