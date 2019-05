De lo lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2019

Carta de la semana

Las ideas que nos movilicen

Releyendo la historia argentina me encontré con el mensaje de Domingo F. Sarmiento al asumir la presidencia del país. Si bien tengo una posición política cercana al socialismo democrático y alejada del prócer sanjuanino, me llamó la atención que en el mensaje al Parlamento define su programa con estas palabras: "Nuestro partido puede tomar por símbolo una escuela, un telégrafo y el ferrocarril, agentes de pacificación y orden". Fueron como ideas-fuerza en un país plagado de luchas fratricidas y profundas divisiones.

Observando el panorama actual me pregunto cuáles podrían ser en estas horas las ideas-símbolo que impulsen e inspiren un accionar político superador, que borre o atenúe las grietas, rompan la parálisis, la corrupción generalizada que impregna el tejido social. Los partidos políticos mayoritarios, junto a los medios de comunicación y otras fuerzas vivas, pueden y deben contribuir. ¡Hay que soltar las piedras de las manos! En lugar de una lluvia de denuncias permanentes y de operativos, podrá venir una fresca brisa de confianza, y la paz social estará al alcance de la mano.

Y usted, estimado lector, ¿qué palabras-símbolo usaría? Tal vez así la nave comience a carretear por la pista para levantar vuelo. Es hora de comenzar.

Jorge E. César

DNI 4.686.891

Contraste

Son muchos ya los días en que asistimos a la lucha del valeroso pueblo hermano de Venezuela, en su empeño por desterrar un sistema corrupto y viciado de legalidad que ha destrozado la convivencia y la prosperidad de un pueblo esencialmente rico. Las pruebas de corrupción de sus líderes son tangibles y suficientes para lograr su destitución inmediata. Por contraste, muchos ciudadanos de esta Argentina incorregible se muestran a favor del regreso al poder de gobernantes tan o más corruptos como los que allá han dado pie a las asonadas populares. Una Justicia penal que actúa conforme a los vaivenes de las encuestas permite que puedan acceder a la pugna electoral. Aquellos valientes hermanos venezolanos luchan por echarlos, algunos de nosotros pretendemos que sus émulos nativos puedan volver a gobernar.

Merecemos estar como estamos.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Cristina, en la Feria

Cristina Kirchner prepara un acto que tendrá características políticas, a modo de lanzamiento a su candidatura en la Feria del Libro. Además, se informa que, debido a que para ingresar a la Feria se debe abonar un entrada, ya se ha dispuesto la colocación de pantallas gigantes sobre la avenida Sarmiento. Otro dato: la expresidenta hará la presentación en la Sala Jorge Luis Borges. Si no fuera real, podría ser una obra del teatro del absurdo. Quiero recordar en qué momento su gobierno apoyó esta manifestación de las letras, y me cuesta. Al contrario, sus partidarios siempre protagonizaron actos de violencia, el más reciente, hace solo unos días. Mucho menos que ella asistiera alguna vez. ¿Quién se encarga de las pantallas gigantes sobre la calle que afectarán la circulación? Seguramente argumentarán que los pobres no tiene acceso a la Feria, de allí esta propuesta. Que sea un lanzamiento político desvirtúa la esencia de esta fiesta editorial de la que la ciudad se enorgullece desde hace 45 años. Y que sea nada más ni nada menos que en la Sala Jorge Luis Borges... los argentinos no tenemos remedio...

Nora Inés Ferreyra

DNI 14.384.905

Cosecha

Ante una cosecha récord, especialmente del famoso "yuyo", es común oir de políticos ignorantes y periodistas todo terreno implorar que los "ricos productores" no sean amarretes con la venta de soja, para poder alimentar la oferta de dólares. Lo que no se dice es que si bien la cosecha este año es el 50% mayor que el año pasado, el precio de la tonelada era el año pasado el 50% mayor que este año (210 dólares hoy, 310 en 2018). De modo que el productor afectado por la sequía poco o nada podrá disponer para "especular" después de pagar sus deudas, afrontar la próxima campaña con la mayoría de los insumos dolarizados, incluido el gasoil. Si hay una avalancha de mercadería, será por necesidad y en todo caso la fiesta se la harán los exportadores.

Dimas Peña

LE 4.537.626

Campo de Golf

El jueves pasado se publicó una nota sobre la venta de terrenos de la ciudad a manos privadas equivalentes a 12 canchas de River, y se indica que esto continuará en 2020. Hay versiones de que el próximo a ser vendido es el Campo de Golf de Palermo. Esto se quiere hacer sin tener en cuenta que esa institución incluye escuelas de golf para chicos, para discapacitados y para adultos, y que además facilita una cancha de golf a precio especial para jubilados y a un precio muy accesible para cualquiera que quiera practicar ese deporte. Es la puerta de ingreso para que todo ciudadano (de cualquier sexo y edad) se inicie en el golf. Somos muchos los que esperamos que se retire esta idea, y si quieren hacer un emprendimiento gastronómico, les informo que en el mismo Campo de Golf quedó libre un área en la que funcionaba un bar y restaurante, que se incendió hace unos años y nunca se reabrió.

Marcelo Ainciburu

DNI 4.622.781

Multa en San Miguel

El 21 de noviembre de 2018 circulaba por el centro de San Miguel y pasé supuestamente un semáforo rojo. Un móvil de la policía de tránsito local me hizo detener, cosa que de inmediato hice. Proporcioné toda mi documentación, registro, DNI, pago del seguro, cédula del vehículo. Cabe señalar que nunca violé el semáforo. Se me informa que procedían a retenerme el registro, por lo tanto no puedo seguir conduciendo. Mientras hacía una llamada telefónica, el inspector actuante de tránsito dijo lo más campante: "registro trucho" y exhibe el propio (presuntamente diferente al mío). Le explico que el de él es de la Municipalidad de San Miguel, y el mío es de Capital Federal. Entramos en otra discusión sobre la autenticidad del documento, manifestando este señor que si él estaba equivocado le iba a costar su puesto de trabajo. Conclusión: me hizo bajar, me llevaron el auto, por registro "apócrifo" (según dice el acta) y, obviamente, el registro. Al día siguiente perdí el día de trabajo ya que fui a conseguir a la Capital un certificado de autenticidad del documento (previo pago de sellado) que acreditaba la veracidad de mi registro. Al segundo día sin auto concurrí al Tribunal de Faltas de San Miguel, pensando que me iban a dar la razón. Mi decepción fue total, la secretaria del juzgado, quien no quiso identificarse, me informó que para recuperar el auto, y dado que el registro era auténtico (si no la multa según ella pasaba los 15.000 pesos), por solo pasar el semáforo en rojo (sin ninguna prueba), más la estadía y el acarreo, contra mi voluntad, me cobraron solo 4700 pesos.

Pido al intendente de San Miguel que preste atención a la gente contratada como inspector de tránsito y al personal del Juzgado de Faltas, que en ningún momento tomaron en cuenta que procedieron mal al quitarme el auto. El maltrato y al afán recaudatorio se ven claramente en la ciudad de San Miguel.

Elena Marina Siagas

DNI 10.925.285

Supervivencia

Tengo cerca de mí a una persona discapacitada (síndrome de Down) y a su madre, próxima a cumplir 90 años, que todos los meses tienen que acercarse al banco donde reciben sus haberes jubilatorios para poner el dedo en una máquina que registra la impresión digital, requisito necesario para justificar su supervivencia. Todo esto lo tienen que hacer acompañadas de una tercera persona. Este trámite, en apariencia sencillo, no lo es cuando se trata de personas como las mencionadas. Ahora bien, cuando una persona fallece lo primero que hace la empresa fúnebre es retener el documento de identidad del fallecido para que se emita el certificado de defunción. Me pregunto, dados los avances tecnológicos que hay, ¿no se podría dar de baja automática e inmediatamente a esa persona en los registros de la Anses? De esa forma se evitaría ese trámite engorroso. Y a la Anses conviene recordarle además que las personas, pasada cierta edad, van perdiendo su impresión digital.

Alejandro T. Watts Bollini

aletwb@hotmail.com

Auditorio renovado

No es desconocida la actividad múltiple de la Fundación Konex. Cabe destacar entre sus últimos logros en beneficio de la comunidad, el retapizado total de las butacas del salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, escenario de eventos docentes y culturales. En estos días se celebró el 5° Festival Konex de Música Clásica, con la participación de intérpretes de calidad (Bruno Gilberto, Horacio Lavandera, etcétera), a lo que se sumó política de la fundación de fijar un precio reducido de las localidades para posibilitar el acceso masivo de público, que pudo nutrir su espíritu con una música excelsa. El mentor de tan digna tarea es el presidente de la fundación, Luis Ovsejevich.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

En la red

El desempleo en EE.UU. llegó a su nivel más bajo en medio siglo

Facebook

"¿Estaremos necesitando un Trump?" - Ricardo Romero

"Me acuerdo cuando le decían de todo" - Federico Riquelme

"Trump agarró un país que ya venía empezando a crecer, el que lo empezó a sacar fue Obama... Solo está aprovechando lo que otro hizo bien. Lo bueno es que no importa quién gobierne, la economía va en piloto automático" - Ariel González

"Bajó los impuestosy creció la economía. En la Argentina suben los impuestos y caela economía" - Nico Peretti

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina