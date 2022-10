De los lectores: cartas & e-mails Amenazas, Estragos de la inflación y Desempleo y pobreza

escuchar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Amenazas

Cuesta creer que cuando falta un año para finalizar esta fallida gestión de gobierno, siga sonando la muletilla “¡ah, pero Macri!” en los actos oficiales. Hasta el propio Presidente citó el nuevo libro de Mauricio Macri, como si fuera su agente de prensa. Inquietan asimismo las amenazas abiertas al gobierno que suceda a este. “¡Van a tener cada quilombo!”, Pablo Moyano dixit. Esto muestra a las claras que, sabiendo que el kirchnerismo perderá las próximas elecciones, ya se preparan para volver a poner en marcha la máquina de impedir y de destruir a partir de diciembre de 2023. Porque no les importa el país, la patria, sino sus propios intereses, sus bolsillos, sus mezquinas ambiciones personalísimas, su impunidad, su sed de eternizarse en el poder. Y que Alberto Fernández fantasee con una posible reelección pone en evidencia su absoluta falta de autocrítica, su negación de su más que probada incapacidad para gobernar. Las pruebas al canto.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Estragos de la inflación

Planes por acá, bonos por allá, paritarias al 100% y la gente más pobre y más infeliz. Nada alcanza, no hay forma de llenar un bolsillo con agujeros gigantes.

La inflación se come todo y hace trastabillar la economía del Estado, de los empresarios y del pueblo en general. No basta con precios cuidados ni justos, se necesitan medidas de fondo y no de forma.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Desempleo y pobreza

Los lunes compro helado artesanal en una conocida heladería aprovechando una muy buena oferta. Esta semana me quedé charlando con el responsable del local, ya que era inicios de la tarde y no había mucha gente. Me contó que una sucursal no la abren por falta de personal. Que donde yo compro abren recién a la tarde porque, pese a los anuncios, no hay candidatos para el mostrador. Lo mismo les pasa en la fábrica. Si alguno se presenta trabaja unos días y después se va. No les faltan clientes, les faltan empleados. Y no deben tener una alta calificación. Deben tener muchas ganas de trabajar y ser responsables. Eso no encuentran. Parece que tanto plan social lo único que hace es construir vagos y también gente poco útil. ¿Alguna vez quienes instrumentaron y se alimentaron con votos por décadas merced a este perverso sistema dejarán de hablar y asumirán sus responsabilidades?

Fernando Pietrobelli

ffpuncas@gmail.com

Adversarios

Mi dimensión es la de mi adversario. Ganarle a alguien fuerte es importante. Hacerlo con un débil no aporta nada. Un ignoto participante de Gran Hermano criticó al Presidente. Este y su vocera Cerruti salieron a refutarlo y demandarlo. Por lo que la crítica que solo escuchó el 1% de la población que vio el programa ahora la conoce el 90% de la población. ¿Cuál es la ganancia del Gobierno con este cacareo? ¿Qué ventaja obtiene el Gobierno ganándole una discusión al desconocido Alfa? El participante del programa es el verdadero ganador de esta reyerta porque ahora logró su deseada fama, inmerecida o no. ¿Qué importa? Que hablen mal de mí, pero que hablen. Esta actitud fue criticada por el periodista Brancatelli, de indudable afinidad kirchnerista. La misma vocera salió a refutar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una mujer desconocida e irrelevante para el ámbito nacional, que, gracias a Cerruti, se convirtió en conocida y relevante. Es darles de comer a los enemigos. No conoce lo de “matar con la indiferencia”.

Hay una tendencia en el Gobierno (en realidad, en todas las personas) a refutar. Lo que equivale a decir “yo tengo razón”. Yo mismo me he planteado, tras discutir con un automovilista en la calle, ¿qué gano?. ¿De qué me sirve ganarle una discusión a un desconocido que jamás volveré a ver?

Hace unos meses, el ministro Aníbal Fernández se entreveró en una discusión con el historietista Nik. Erró feo deschavando que conocía el colegio al que iban sus hijos, lo que es una evidente intromisión (¿espionaje?) en la vida privada de un ciudadano. Más allá de su desliz pseudomafioso, ¿qué ventaja obtenía Aníbal Fernández al intentar ganarle una discusión a Nik? ¿Por qué lo erige en un rival de su talla de poderoso ministro? Si Boca desafía a Villa Dálmine, ¿cuál de los dos equipos gana?

El que se acuesta con chicos termina mojado.

Oscar Samoilovich

osamoilo@yahoo.com

DNI 16.246.194

Sacrificios y privilegios

Estoy verdaderamente harto de los dichos de los políticos que aseguran que la gente deberá hacer sacrificios para salir de esta crisis. La gente viene haciendo sacrificios hace muchos años, y su capacidad de compra y su nivel de vida siempre han caído, sea quien sea quien gobierne. No escuché ni vi políticos que renuncien a sus privilegios, sean de jubilaciones, sueldos, “asesores y asesoras”, vehículos, viajes y gastos de representación. Creo que los políticos deberán asumir los gastos de asesoramiento, viajes, vehículos y otros de sus propios bolsillos si quieren ser creíbles cuando hablan de sacrificios. El otro privilegio que debiera ser borrado es el de los fueros. Es inconstitucional, pues establece una desigualdad ante la ley que es inaceptable. Por eso el Congreso de la Nación ha dejado de ser honorable, y se ha transformado en la cueva de Alí Babá. Nosotros, los argentinos de a pie, venimos soportando la degradación de nuestra calidad de vida, pero no la política, que, más allá de pelearse por cargos y privilegios, sigue atada a su continuidad. Nadie ejerce un cargo y luego se va a su casa a seguir trabajando en su profesión. Quedan enganchados para siempre al erario público. Político que entra al Estado, sea oficialista o de la oposición, es un nuevo cargo que la gente tiene que bancar. Hagan ustedes el sacrificio esta vez, demuestren patriotismo y seriedad.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

LA NACION