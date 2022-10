De los lectores: cartas & e-mails: ética del interés, sesiones maratónicas y rehenes

escuchar

Ética del interés

La sanción de presupuesto, lejos de reflejar el rumbo que tomará el país, representó la negociación de los intereses particulares de los grupos de poder representados por aquellos que la ciudadanía eligió para lo contrario. Oficialismo y una parte sustancial de la oposición terminan diferenciándose tan solo por la brutalidad de sus acciones. Se rescatan habitualmente cisnes negros que mantienen la ética de los principios por sobre intereses circunstanciales, mientras una mayoría negocia con supuestos adversarios, amparándose en la ética de la responsabilidad, que oculta una “ética del interés”. Pero no somos los ciudadanos sus víctimas inocentes, sino los principales responsables de que esto ocurra cuando cada dos años, en lugar de castigar estas faltas, las convalidamos con nuestro voto.

Luis López

Sesiones maratónicas

¿Por qué los legisladores no tienen un horario de trabajo razonable como el de cualquier empleado? ¿No pueden empezar su jornada a las 8? ¿Es lógico que voten nuestras leyes a las 5 de la mañana, sin haber dormido y luego de sesiones maratónicas? ¿Es justo que tengan 3 meses de vacaciones? El país necesita cambios profundos y el régimen laboral del Congreso es indudablemente uno de ellos.

Constanza Campos

Rehenes

Me pregunto: ¿hasta cuándo seguiremos siendo rehenes de la familia Moyano? Consiguieron que en Diputados se apruebe una quita en el pago de Ganancias, amén de que el PEN les otorgó graciosamente más del 100% de aumento en las paritarias. Esta quita se logró porque la oposición no se opuso como debería haberlo hecho. Quiero creer que el próximo gobierno pondrá las cosas en su lugar, impulsando fuertemente el restablecimiento de las vías férreas en todo el país para el traslado de productos. Si no, seguiremos bailando al ritmo de estos mafiosos.

Isabel M. Baigorria

Cómo lograrlo

Sigo con atención las propuestas de los diferentes referentes de los partidos políticos. Y no puedo negar que, aunque sea por sus propuestas disruptivas, el caso Milei llama profundamente mi atención. Sin embargo, en todos los encuentros con periodistas de la televisión, radio o gráfica, no veo que se le haga la siguiente pregunta, que, en mi opinión, es la más necesaria para poder ver la factibilidad de su proyecto: dado que las reformas propuestas se basarán necesariamente en leyes y reglamentaciones, ¿cómo se conseguirían en el Congreso las mayorías necesarias para obtenerlas? Me gustaría mucho saber la respuesta, teniendo en cuenta que la negociación no parece ser el fuerte del señor Milei. Para ser justos, debo reconocer que este caso, si bien es el más relevante, no es el único, ya que todos los participantes de esta romería política saben o dicen saber qué hay que hacer, pero nadie dice cómo hacerlo.

Alberto Villamil

Sistema de votación

Finalmente han presentado un proyecto para derogar las PASO. Es evidente que el oficialismo busca entorpecer a la oposición y hacer que su futura derrota sea menos oprobiosa. Es sabido que no podrán lograrlo pues carecen de los votos y ya es evidente que quien se sume incurrirá en suicidio político. Me permito sugerirles que empleen su tiempo, entonces, en votar la boleta única, discutir la necesidad del voto obligatorio, meditar sobre la posibilidad de no habilitar para votar a los alcanzados por los planes sociales, poner en discusión nuestro sistema político de gobierno, que ya es un despropósito, sobrepoblado de funcionarios, diputados, senadores, asesores, concejales, etcétera. Solo modernizando nuestro vetusto y amañado sistema de votación podremos tener la esperanza de depurar a nuestros “representantes” y autoridades, y dejaremos de asistir al grotesco diario que nos brindan personajes ignotos y hasta carentes de capacidad y preparación.

Enrique Vidal Bazterrica

Mantener vagos

Vi una entrevista a un chico de 22 años que hacía la cola para aplicar al “subsidio” por indigencia de $45.000; le manifestaba al cronista que ni trabajaba ni estudiaba y que vivía de sus padres, todo con un tono hasta divertido. No parecía tener ningún impedimento para encarar alguna actividad productiva. No estamos ante un indigente, sino ante un vago que no merece en absoluto ninguna ayuda más allá de la educación pública que pagamos entre todos, para que se busque un futuro. No podemos seguir manteniendo vagos.

Luciano Carou

Seguridad en eventos

Tuve la suerte de que un amigo me invitara a un recital de Coldplay. Salió todo perfecto, mucha gente ayudando y guiando a los espectadores, muchas familias y pocos policías (no hacían falta). Baños limpios, ordenados, y un ambiente familiar y de camaradería. Así y todo, reunieron casi 70.000 personas y sin incidentes.

Me pregunté toda la noche por qué no se puede hacer lo mismo con el fútbol, donde usan miles de efectivos (que debieran estar en las calles) a pesar de no haber hinchada visitante. Ya es hora de echar a los violentos y mafiosos del sistema y meterlos presos de por vida. Y terminar con el negocio de la seguridad en eventos. Se puede vivir mejor. Solo faltan jueces valientes.

Leonidas Facio

Difícil comprensión

El artículo del periodista Daniel Gigena se titulaba “Palabra de presidente”. Nos quejamos del lenguaje inclusivo, pero en un solo artículo leemos excesiva cantidad de palabras en inglés. Sugiero que el señor Gigena escriba sus artículos en castellano y, si lo considera importante, incluya su traducción en inglés entre paréntesis. Muchas personas no pueden comprenderlo y tampoco debieran.

María Esther Fregenal

