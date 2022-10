De los lectores: cartas & e-mails: Ganancias, recorte en educación y herederos

escuchar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Ganancias

La ley de presupuesto debería contener solamente los gastos y recursos determinados o previstos por leyes y normativas vigentes a la fecha de su aprobación parlamentaria.

No estoy de acuerdo con la actual aplicación del impuesto a las ganancias, como muchos ciudadanos, pero en el caso de la aplicación al Poder Judicial, existen normativas previas con calidad de derecho adquirido que tendrían que ser modificadas para incluirse en el presupuesto nacional en su oportunidad.

No comparto que los viáticos sean imponibles para el impuesto, pero esta reducción no puede ser consecuencia de una charla ministro-gremialistas y que la aplicación de la misma ley no se discuta en el Congreso y pretenda incluirse en el presupuesto 2023.

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Recorte en educación

El presupuesto para 2023 incluye un recorte superior al 15% en educación.

Es evidente que la educación es poco prioritaria para este gobierno nacional. Sin embargo, para el Ministerio del Interior se contempla un incremento del 33%.

En conclusión, el Gobierno esta más preocupado por obtener el apoyo de los gobernadores con vistas a las próximas elecciones que en brindar el indispensable servicio educativo.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Herederos

Con la depresión económica y social que causó la actuación de sus padres en el país, si efectivamente se concreta la foto llamada el “Abrazo de los herederos”, de Pablo Moyano con Máximo Kirchner, en el acto del Día de la Lealtad, y se cumple lo dicho por Cervantes sobre que “las segundas partes nunca fueron buenas”, lo único que nos quedará por hacer es “que el último apague la luz”.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Bono de la Anses

El bono que “generosamente” la Anses les otorga a argentinos totalmente desposeídos sorprende por la edad a cubrir, entre 18 y 64 años. Es a mi entender una clara compra de votos. Están más desposeídos, y eso está a la vista de todos, los integrantes del grupo de 70 años en adelante que los de 18 a 30 años. A las autoridades de la Anses les agradezco que nos consideren a todos los argentinos ciudadanos del mismo nivel intelectual que ellos y que crean ellos que en su supuesta inteligencia nos siguen engañando.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Cuentas fiscales

Carlos Pagni, en su programa de LN+ Odisea Argentina del lunes pasado, comentó la exigencia de reducción del déficit de las cuentas públicas al Estado nacional por parte del FMI, no solo al gobierno actual, sino también y con mayor dureza al próximo. No caben dudas de que, respecto del actual gobierno, no existe la menor intención de reducir seriamente el gasto público, sino más bien aumentar la recaudación impositiva y buscar por esa vía equilibrar las cuentas públicas. Debería decir el señor Pagni que el próximo gobierno debe realizar el duro y necesario ajuste de las cuentas fiscales no porque se lo pida el Fondo, sino como eje de su programa de gobierno, tomando conciencia y con total convicción que solo saldrá el país adelante si ajusta esas cuentas. El próximo gobierno no puede seguir haciendo trampa ni mintiendo, como en el truco, cantando lo que no tiene y jugando lo que más engañe.

José Mariano Astigueta

jmastigueta@gmail.com

Bicisendas

¿Existirá en la ciudad de Buenos Aires alguna obra pública que signifique más derroche de dinero que la nueva bicisenda en la Avenida del Libertador, en especial a la altura del Parque Tres de Febrero?

¿Es que no existen en la ciudad necesidades más urgentes donde pueda utilizarse ese dinero? Y si ya todo está siendo atendido y nos sobran los recursos, pues bajemos la carga fiscal, que los porteños lo agradecerán.

Enrique Rodríguez

ro_enrique@hotmail.com

Éxodo

Muy a pesar de los padres, muchos de nuestros hijos universitarios “huyen” hacia Europa en busca de oportunidades, trabajo, estabilidad, seguridad, reglas claras.

Así como en su momento los europeos huían de las guerras, del hambre y llegaban a nuestro país trayendo su idioma, sus costumbres, sus ganas de trabajar, tal vez y tan solo tal vez este sea el momento de nuestros jóvenes para emigrar al Viejo Continente.

Tal vez Europa esté sedienta de esta sangre joven, fresca, vigorosa. Tal vez nuestros hijos puedan llevar miradas nuevas junto a nuestra cultura, nuestros valores, nuestro aporte a una Europa que está envejeciendo. Tal vez Europa esté necesitando respirar el aire de sus bisnietos, tataranietos.

Tal vez.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@designar.com.ar

Redundancias

No es necesario escribir o decir “niños” y “niñas” ni “ciudadanos” y “ciudadanas”, etcétera; con decir solo “niños” o “ciudadanos” ya están incluidos ambos sexos. Es lamentable escuchar constantemente esas aclaraciones absurdas, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición. Cansa la innecesaria redundancia de la que no se priva ningún político y/o periodista, sea del signo que sea. La estupidez sigue avanzando.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

“Vivir se puede...”

Más allá de lo nuestro, la situación en Ucrania con la guerra, Inglaterra desorientada y fuera de toda cordura, los chinos queriendo apoderarse nuevamente de Taiwán, desafiando a Estados Unidos, hay una pobreza que indigna en muchas regiones del globo. Hace que la humanidad toda necesite de un “service” que incluya mayor solidaridad y respeto hacia sus prójimos. Es muy difícil seguir soportando tanto temor y tristeza para darnos cuenta de que cada vez es peor.

Como decía Mafalda: “Vivir se puede, pero no te dejan”.

Luis M. Carreras

DNI 6.061.369

En la Red

Facebook

Moyano amenazó con un paro de camioneros por la falta de acuerdo en la paritaria

“Este es el sindicalista ejemplar que eligió el Presidente. ¿Hasta cuándo la soberbia de la amenaza si no se hace lo que quieren?” - Néstor Feijóo

“Tendrían que ir en cana, no pueden elegir cuándo parar el país” - Martín Roselot Kiska

“La mafia en plena acción. Esto es un producto genuino del peronismo” - Leopoldo Branderiz

LA NACION