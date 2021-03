De los lectores: cartas & e-mails

A escondidas, no

El Presidente dijo en México que no es delito adelantarse en una fila. Primero, afirmar esto en el exterior no corresponde, ya que está representando a todos los argentinos. Segundo, es cierto, no es delito. Pero cuando un funcionario público (digo funcionario y no servidor, porque eso es otra cosa) “se adelanta en la fila”, está cometiendo una falta de ética pública muy grave, ya que cree estar por encima del ciudadano que le dio el mandato de administrar y nada más. Acá el problema, a mi entender, es que estos funcionarios se creen dueños y señores del Estado, y no es así. Es una cuestión de educación, así de fácil.

Ante la falta de educación y de principios, se generan prebendas, amiguismos totalmente infundados y ajenos a la función que un servidor debe honrar. En tal sentido, me pregunté días pasados si los amigos que se vacunaron “a escondidas” merecían darse la segunda dosis. Creo que sí, que deben darse la segunda dosis, pero en público, ante las cámaras de televisión, así la ciudadanía sabe de una vez por todas quién es quién en este bendito país.

Matías G. Sánchez Sorondo

DNI 16.940.566

Cuidados

En la marcha del 27F pusieron unas bolsas que parecían cadáveres simbolizando a los que murieron por no darse la vacuna que les habían robado, entre otros, las personas cuyo nombre estaba en un cartel pegado en ellas. Personalmente no me gustó lo de las bolsas, pero qué raro que el presidente Fernández critique esto y no lo haya escuchado criticar aquella vez que los kirchneristas pusieron fotos de famosos que cuestionaban al kirchnerismo y hacían que la gente, incluidos niños, pasara y los escupiera... También llamó a no marchar el lunes porque ellos, el Gobierno, nos cuidan, “no como la oposición”. No se acordó de eso durante el velatorio de Maradona ni en las manifestaciones de la semana pasada en la 9 de Julio, cuando compartió abrazos con sus amigos, y en otras oportunidades cuyas imágenes vimos todos en los medios de comunicación.

Si busca diferenciarse, hace muy bien. Somos diferentes, por suerte. Moralmente diferentes.

Silvia Elena Mangone

lalamangone@yahoo.com

Realidad dolorosa

La marcha del sábado pasado fue, a mi juicio, diferente de las anteriores. No importó cuántos éramos, no se sentía impotencia ni rabia, ni deseo de luchar, ni alegría ante la pérdida del miedo y de la constatación de que éramos muchos, muchísimos... Se me agolpaban recuerdos: las marchas por la seguridad de Bloomberg, por el fiscal Campagnoli, bajo la lluvia y los paraguas por el fiscal Nisman, por las víctimas de Once y las de Cromañón, los abrazos a Tribunales, por la libertad y la justicia que terminó en una fiesta celeste y blanca en apoyo al gobierno de Macri o mejor, tal vez, en apoyo a la república. El sábado hubo dolor, serenidad y conciencia ante los velos que caen y desnudan una realidad que duele profundamente y que ya cuesta demasiado no ver.

¿Qué hicimos con esta sociedad? En silencio y sin violencia, la verdad aflora... Además, la tarde fue espléndida: el azul de las banderas se confundía con el del cielo y el increíblemente luminoso sol del atardecer. Brillante.

Laura E. Bertone

DNI 5.571.868

Mentira

Creo que lo más grave de la estafa de la vacunación vip acaso no es la quita de vacunas a la gente de salud que arriesga su vida diariamente (lo cual ya es suficientemente grave), sino aquellos políticos, sindicalistas, legisladores que mintieron en la declaración jurada y se hicieron pasar por personal de salud. Si nos mienten con esto… ¡como serán en su actuación pública!

Esta y otras tantas cosas dañan la imagen de nuestro querido país y nos hacen poco creíbles en el exterior.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Muertes justificadas

Señor Gerardo Romano, no me extrañaron sus últimas declaraciones. Usted, como tantos otros, concibe la realidad como un escenario donde algunos merecen vivir y otros no. Para usted hay muertes justificadas por ideología política. Gente como usted, en la derecha y en la izquierda de nuestra historia, le hizo mucho daño a la Argentina. Hay gente que piensa como usted ahora en ministerios y cobrando jugosas pensiones, y hay familias humildes de conscriptos de 18 años fallecidos, que nunca dejarán de llorar. A algunas ni siquiera les gusta la política. Colarse en las vacunas no es lo mismo que obligarse a decidir quién tiene resistencia física para un esfuerzo mayor. El escenario no es el mismo. Pero usted piensa en términos políticos. No estaremos de acuerdo nunca. La política nunca estará por encima de la verdad, ni de la ética, ni de la honestidad.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Argentina despareja

Algunos jueces, diputados, senadores y otros funcionarios de dependencias del Estado Nacional o provincial no asisten presencialmente sus obligaciones por la pandemia y, en muchos casos, aún hoy firman informes o sentencias digitalmente (no hablemos de la situación de las vacunas...). Mi mujer, de 66 años (persona de riesgo), recibió en por lo menos tres oportunidades requerimiento de la policía de Pilar, provincia de Buenos Aires, en nuestro domicilio de Recoleta, CABA, dos citaciones judiciales para declarar como testigo en un delito producido en ese partido. Nunca se le dio la alternativa de hacerlo de otra forma que no fuera “presencial”, siendo persona de riesgo. Como buena ciudadana, se presentó al requerimiento judicial.

Me pregunto, ¿hasta cuándo esta, “nuestra Argentina”, gravemente despareja?

Guillermo Carballo

DNI 4.555.971

