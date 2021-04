De los lectores: cartas & e-mails

Gloria y honor

El 2 de abril de 1982, en un operativo militar conjunto, impecable desde el punto de vista profesional, se recuperó el irredento suelo patrio de las Malvinas; el capitán de infantería de marina Pedro Edgardo Giachino se erige en el primer héroe.

El país se puso de pie y produjo lo que parecía imposible, la unión de los argentinos tras un objetivo común. Esta fecha, hito de la defensa de la soberanía argentina en los tiempos modernos, debe actuar de acicate en todos nosotros, la concordia y la paz deben primar, esta es una deuda para con nuestros combatientes, aquellos que yacen en la tundra malvinense, en el Mar Argentino, como a los que vemos desfilar con orgullo en cada acto, en cada rincón de nuestra querida patria.

Gloria y honor a nuestros caídos y héroes, gloria y honor a nuestros bravos combatientes, que su sacrificio no haya sido en vano, que las palabras libertad, justicia, concordia, paz, equidad social y soberanía no sean meras declamaciones de campaña, sino objetivos reales de la Argentina por venir…

Incoherencia total

¿Queda vida inteligente en la Argentina? Una enfermera es esposada por tomar la decisión de privilegiar la atención de un infartado y no hacerle un test de alcholemia a un detenido por intento de homicidio. Ocurrió en la sala de guardia de la UPA de la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. ¡Incoherencia total! Se perdió todo tipo de sentido común en aras de un falso y estúpido progresismo.

Sacado de Twitter: “El progresismo es al progreso lo que el carterista es a la cartera”.

Orden clara

La orden es clara: ¡o se jubilan o se van! Cientos de mensajes de este tenor fueron emitidos por el Gobierno, por razones políticas. Dado que la mayoría son de alto costo para el Estado, el monto final a pagar mensualmente será considerable. ¿Para esto hay plata pero para pagar las deudas no? Mientras tanto, la salud de nuestro país está en juego.

Gasto público

El despilfarro incontrolado del gasto público parece una carga irremediable. ¿Para qué entonces 20 ministerios (más la Jefatura de Gabinete), si hasta no hace mucho había 11? ¿Por qué no pagan Ganancias los jueces, como todos? ¿Por qué no se prescinde de los hasta 30 o 40 asesores por legislador? ¿Por qué hay miles de empleados en la biblioteca del Congreso, en el Consejo de la Magistratura y en la TV Pública, que según se reveló gasta cientos de millones de pesos y paga ¡en efectivo! como con el reciente proyecto del film Los amores de Belgrano, sin control alguno?

Habría que plantearse si no es necesario un orden de prioridades. Más allá del respeto y la admiración hacia la figura de Belgrano, que los chicos deben conocer, me pregunto si los niños humildes o que habitan en provincias pobres estarán más interesados en conocer los amores del prócer o en tener cloacas y agua potable para no tener que hacer quince o veinte kilómetros diarios para conseguirla.

Basura en el océano

Los monumentales trabajos en el Canal de Suez para desencallar el carguero Ever Given, con costos fantásticos, me hacen pensar una vez más en el inmenso basural que hay en medio del océano Atlántico, motivado casi exclusivamente por los barcos de todo el mundo a los que se les caen contenedores o parte de su carga durante las tormentas. Los seguros pagan las pérdidas, pero la basura, en cantidades increíbles, queda flotando formando una sopa trágica. Toda esa basura flotante, gran parte de la cual afecta la fauna marina, podría ser recogida mediante barcazas especiales para ese fin. Si bien lo que se ve es lo que permanece en la superficie, cuesta poco imaginar lo que se hundió y que también impactará en la ecología y en el medio ambiente marino.

Cuando se afectan los intereses de las naciones se pone en marcha una cantidad de esfuerzos sin límite, por ahora. Pero a nadie parece quitarle el sueño la inmensa cantidad de basura en medio del Atlántico.

Vacunación

En el lapso de seis días corridos tuve la posibilidad de vacunar a mi madre, de 81 años, en la ciudad de Buenos Aires. Escribo para agradecer a toda la gente que trabaja y colabora en el predio de la Sociedad Rural. Pero hay un aspecto que tendría que revisarse. La vacunación tiene que ser organizada a partir del vehículo en que se traslada a la persona mayor, sin tener que descender. Deberían tenerlo en cuenta para evitar contratiempos mayores.

Manzanares

Manzanares, perteneciente a Pilar, uno de los partidos más ricos de la provincia de Buenos Aires, está literalmente abandonada.No existen veredas, ni banquinas, ni caminos en buen estado, las personas deben circular por las calles con el peligro que esto implica. Si llueve, movilizarse es un desafío... ¡es un lodazal!

A esto hay que sumarle la falta de recolección de la basura y la poca cantidad de recipientes para contenerla.

Y por si fuera poco, los caminos de tierra que unen al pueblo con la ruta 6 son intransitables.

Evidentemente los responsables no son eficientes ni al parecer actúan con la honestidad necesaria en el mantenimiento de lo mínimo indispensable para ser un pueblo como se merece.

