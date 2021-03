De los lectores: cartas & e-mails

Realismo mágico

El Presidente dijo ayer que durante el gobierno de la oposición hubo una malversación de caudales públicos como nunca antes se había registrado y les pidió “que ayuden a levantar el país que han derrumbado”. (En 2023, cuando se complete el mandato del gobierno actual, Macri habrá gobernado el 10% del tiempo y el peronismo, un 70%). Se refirió a la obra pública diciendo que su partido cree en una economía ética: un auténtico oxímoron. Reconoce el error del vacunagate con una sonrisa irónica que desmiente su disculpa. Expresó que la educación es una gran prioridad de la Argentina, ¡luego de un año de escuelas cerradas!

Estamos acostumbrados a que reescriban la historia, pero este discurso del Presidente debería inscribirse en el género del realismo mágico.

Ricardo Commenge

Provecho propio

En su carta del domingo pasado, el lector Matías Sánchez Sorondo expresa que adelantarse en la fila (del servicio público de las vacunas) es “una falta de ética pública muy grave” y una “falta de educación”, y tiene razón. Cabría agregar que el artículo 261 del Código Penal argentino dispone que “será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública”, una disposición que convierte esa falta de ética en un delito.

Carmen Sosa Caballero

Barbarie

Exhibir bolsas mortuorias con la leyenda de que personas en riesgo que debieron haber sido vacunadas murieron porque otras que no debieron haberse vacunado prioritariamente les sacaron su lugar fue un mensaje fuerte, pero no fue acto de barbarie, como lo calificó Alberto Fernández. Fue, en cambio, un repudio al acto de barbarie del que él es responsable, por haber llevado a la muerte a médicos, enfermeras, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, quienes no pudieron vacunarse debido a las irregularidades que son de conocimiento público.

José Deym

Atropello

Nuevamente azorado por las anomalías cometidas por funcionarios gubernamentales, acabo de leer que la misma agencia del Estado (la Afip) que aplica, bajo el amparo de una ley de dudosa constitucionalidad, un doble gravamen sobre los patrimonios de una porción de los contribuyentes argentinos al mismo tiempo habilita a un empresario sentenciado por corrupción a 12 años de cárcel (el señor Lázaro Báez) a que intente recuperar su patrimonio mal habido.

Ruego encarecidamente a la Justicia argentina que evite este nuevo atropello posibilitado por funcionarios que gestionan “por ideología” y que no permita que este testaferro y sus conocidos patrones se salgan con la suya apoderándose de bienes de todos los argentinos.

Hernán Caballero

Traducción

Al senador Parrilli, al igual que al inefable Coqui Capitanich, no se lo puede entender sin la ayuda de un traductor: cuando dijo que a Lázaro Báez lo condenaron por “morocho”, en realidad quiso decir que lo condenaron porque sus negocios con los Kirchner eran “en negro”.

Pablo M. Debuchy

¡Gracias CABA!

Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires tenemos los helechos con luces, que quedan muy lindos. Pero también es verdad que tenemos unos vacunatorios excelentes, como el que me tocó a mí. Primero, gran organización: cuando uno se anota le preguntan al interesado el barrio donde uno vive. Se accede luego a un mapa con las opciones que podemos elegir para pedir la hora. Esto va acompañado de otro mapa con las cuadras que quedan del lugar elegido hasta tu casa. Mi hija eligió el centro islámico en la avenida Bullrich, en cuya entrada dos gendarmes informaban a los recién llegados. Al final de la galería, una voluntaria tomó nuestro nombre y comprobó la hora de la cita, que fue respetada con asombrosa exactitud, y nos indicó pasar a un salón enorme con sillas negras, con el piso brillante y todas las medidas de protocolo. Allí nos fueron guiando hasta ser llamados para la vacunación. Tanto las enfermeras como el resto del personal exhibieron una educación y un trato amable dignos de elogio. Una vez vacunada me guiaron hasta un salón inmenso y con muchas sillas, enfrentadas con las ventanillas desde las cuales las chicas que nos atendieron nos pidieron los datos personales para comunicarnos la fecha de la segunda dosis, además de avisarnos que en 30 minutos más, si nos encontrábamos bien, podíamos retirarnos.

Salí de allí con la inmensa satisfacción de sentirme respetada como persona y ciudadana. ¡Gracias, CABA!

Laura Armas de Ortega

Ejemplo

Quisiera agradecer la brillante nota en LN Revista del domingo 21 de febrero firmada por Sergio Sinay. Autor elocuente y reflexivo que fortalece los cimientos de la educación en materia de comprensión y tolerancia, además del análisis crítico de realidades socialmente aceptadas y modificables desde sus raíces. También los felicito por la publicación en el diario de la entrevista a Marty Baron realizada por Hugo Alconada Mon. Además de coincidir con las respuestas de Baron al inteligente cuestionario planteado, todo el periodismo de la Argentina debería tomar como ejemplo de vida y modelo a seguir los valores enumerados y sostenidos por el exdirector de The Washington Post. Como profesional argentina de trayectoria y experiencia internacional, me ocuparé de difundir y seguir educando para que la gente busque estar informada en lugar de escuchar las afirmaciones a puntos de vista preexistentes.

Graciela Keskiskian

En la red

Facebook

Alberto Fernández dijo que investigarán al gobierno de Macri por la deuda

“No tienen ni siquiera la más básica idea de lo que es asumir lo que ellos hicieron”- Daniel César Grasso

“¿Y si deja trabajar a los jueces que tienen la causa de su vice?”- Marijo D’Alessio

“Nada nuevo bajo el puente... y pasarán los años y seguirán con lo mismo. Una idea, ¡ni de casualidad!”- Ana Cañete

“Ya que estamos, investiguen donde fueron los miles de millones de pesos emitidos por este gobierno”- Raquel Brouchoud

