De los lectores: cartas & e-mails

Para todos

“Guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país”.

Sin duda, señor Presidente (de todos los argentinos), es lo que todos queremos. De usted depende. Gobierne para todos y no para unos pocos. El pueblo argentino se lo agradecerá.

Mónica Camaño

Firma

Algo de esperanza había. Aún los más escépticos del peronismo creíamos que el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso sonaba prometedor, con un dejo de unión entre todos los sectores pero con las diferencias insoslayables de siempre. No fue así. La mejor definición la dio el jefe de gobierno porteño: “La grieta es un negocio de la política”. Y todo es más cruel cuando sabés que ese negocio sigue funcionando con un pandemia, con números rojos en la economía y casi el 50 por ciento de la población en la pobreza. Somos pobres, muchos de ellos ricos, y se siguen peleando porque el negocio de ellos está ahí, muy lejos del bienestar ciudadano. El discurso del Presidente en el Congreso fue esperado con algo de esperanza; lamentablemente la firma estampada al final fue la de Cristina, y no la de él.

José Luis Traverso

Basta de lo mismo

El Presidente dio un discurso para la tropa propia pero especialmente para Cristina. Sentada a su lado, esbozaba una ligera sonrisa y mirada de aprobación, mientras que con un pequeño toque con su mano le hacía entender que no tenía que lidiar con algún opositor. ¿En qué país vive el Presidente? Un discurso hueco, incoherente, vacío de las propuestas que le interesan a la sociedad, abriendo la grieta a su máxima profundidad. ¡Basta de lo mismo! Ataque y ofensa al expresidente Macri, a los medios opositores, y en especial a la Justicia, con el único fin de beneficiar a la vicepresidenta en las múltiples causas que enfrenta. El Presidente propone una reflexión colectiva, pero no advierte que ya la hemos hecho el 52% que no lo votamos. En un año y medio de gestión hemos percibido sus mentiras, contradicciones y hechos de corrupción (“vacunatorio vip”). No es cierto que la debacle de la Argentina se deba a la gestión de 4 años del expresidente Macri, sino a los 35 años de gobiernos populistas peronistas, y fundamentalmente a los 12 años de gobierno kirchnerista, que no solo dejaron al país con inflación y superemisión, sino saqueado por la corrupción. Macri pidió ayuda al Fondo, pero a ustedes se les incendió la máquina de hacer billetes. ¿Salud o economía, señor Presidente? Nos parece que ninguna de las dos.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Lázaro Báez

la nacion ha dado cuenta de que Lázaro Báez podría recuperar sus propiedades inmuebles mediante la presentación ante la AFIP de un plan de pagos libre de intereses y multas, con lo que sería dueño de la provincia de Santa Cruz, además de otras propiedades diseminadas por el resto del país. Eso significa que, a pesar de la condena a 12 años de prisión por lavado de dinero, en virtud del régimen legal recientemente sancionado, estaría en condiciones de celebrar un acuerdo económico con una entidad oficial perteneciente al mismo país cuya Justicia lo condenó. Si eso sucede es gracias a una legislación infame, contradictoria y perversa. Y una vez más, quienes han llevado a cabo los negociados amorales condenados por el Poder Judicial tienen la posibilidad de salir beneficiados, gracias a la aplicación de una “moratoria impositiva”.

Manuel J. Campos Carlés

DNI 4.316.033

Cultura actual

En LN Revista del domingo pasado Arturo Pérez-Reverte hace un agudo análisis de la futilidad y superficialidad de nuestra “cultura” actual, donde nada perdura ni hay memoria para recordar las “obras maestras”, como la famosa película La dolce vita, de la mejor época del cine italiano. Para poder apreciar una obra maestra hace falta cultura, instrucción, muchos aspectos que hoy se dejan de lado. De la película en cuestión, la mayoría solo recuerda la escena de la Fontana Di Trevi, y se regodea con su supuesto “atrevimiento”. Pero hay que caminar hoy la Via Veneto, nostálgica de épocas mejores, y pasar por el viejo café París, hoy cerrado, para darse cuenta de que hoy no es como ayer, que las cosas y la vida cambian, solo nosotros permanecemos con nuestras imágenes de tiempos pasados, pero que nos recuerdan lo que dijo el poeta: “Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado...”. Y ese es el valor de las obras maestras que dan sentido a nuestro diario existir.

Jorge Funes

DNI 5.077.354

Marilena Bossio

El pasado sábado, en el lago Cardiel de Santa Cruz, donde había concurrido con unos amigos para practicar kayak, falleció ahogada Marilena Bossio, joven cordobesa y médica veterinaria de 26 años. La muerte de Marilena ocurrió a raíz de que un temporal en el lago agitó sus aguas, que hicieron dar una vuelta de campana el kayak donde navegaba la joven y los de sus amigos. Marilena contaba con un salvavidas, que prefirió dar a un niño de 8 años, integrante del grupo navegante que no contaba con ese elemento de seguridad. Marilena se ahogó mientras el afortunado niño se salvó. “No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Juan, 15:13). Y por ello no existe un ejemplo de vida superior.

En esta Argentina actual tan pobre de riquezas como de valores morales, el sacrificio ejemplar de Marilena no debería pasarse por alto ni ser una noticia que se archive para siempre. El ejemplo de esta joven nos interpela, nos llama a nombrar las cosas por su nombre, nos grita que coloquemos nuestras vidas en su quicio y nuestros sueños y objetivos en lo alto, próximos a la verdad, al amor, a la libertad y a la justicia. En una palabra, próximos a Dios.

En nombre de toda la Argentina, te damos las gracias, Marilena Bossio, por tu inmenso ejemplo. Y ruega por nosotros.

Bernardo M. Clément

DNI 10.390.405

El cacerolazo tras el discurso presidencial en el Congreso

“El pueblo reacciona al atropello contra la Justicia que intenta el Gobierno, y contra no informarnos sobre la vacunación”- Ana María Rossi

“Quisiera vivir en un país donde los gobernantes, no importa del signo que sean, se hagan cargo de sus actos y no le echen la culpa al que lo precedió”- Roberto Francisco Sánchez

