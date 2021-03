De los lectores: cartas & e-mails

Intereses afectados

¿Qué opinaría el ministro Wado de Pedro si un miembro del Poder Judicial les pidiera a los integrantes del Poder Ejecutivo que cambien o se vayan? Claramente no es que no entiende el principio rector de toda república. No lo comparte y afecta sus intereses.

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

Situación grave

Evidentemente, nuestro país se está convirtiendo en el cambalache que retrató el gran poeta y dramaturgo Enrique Santos Discépolo. No se necesitan grandes luces para contemplar que hoy todo gira alrededor de una sola persona: la actual vicepresidenta de la Nación, que desde su sitial mueve los hilos y maneja a sus adláteres, como marionetas. Y la casi totalidad le responde ciegamente. Como su situación procesal sigue muy complicada, con causas en su contra por graves delitos, sus órdenes embozadas, orientadas a minar al Poder Judicial y a los magistrados a cargo de ellas, en procura de su impunidad, pasan a formar el centro de las políticas de Estado. El Presidente embiste contra la Corte Suprema, se inmiscuye en procesos judiciales y critica a los jueces, olvidando el sabio principio del artículo 109 de la Constitución nacional. Para peor, pretende que una comisión del Poder Legislativo controle a ese poder y a sus integrantes. En una palabra: se está haciendo tabla rasa con la independencia y separación de los poderes que debe existir en un régimen republicano.

Si la oposición y los ciudadanos no tomamos conciencia de la gravedad de la situación, veremos “llorar la Biblia junto al calefón”, como decía Discepolín en “Cambalache”, nunca más actual.

José Luis Méndez Villafañe

joseluis-mv@hotmail.com

Empresa en riesgo

En virtud de los hechos que acontecen en la fábrica láctea Mayol, de la localidad de Udaondo, la Sociedad Rural de Cañuelas se solidariza con la empresa, sus trabajadores, los tamberos y toda la localidad de Udaondo. Miembros del Sindicato Lechero de Atilra, de General Rodríguez, desde el 1º de marzo están bloqueando el ingreso a la fábrica y exigiendo que los empleados se afilien a su sindicato. Está en riesgo la continuidad de una pequeña empresa familiar que desde 1936 genera trabajo y riqueza para los argentinos. Estamos a favor del trabajo en blanco, la producción y las condiciones que faciliten las inversiones productivas. Reflexionemos sobre quiénes se benefician y perjudican con este tipo de acciones y sobre el país que queremos.

Alberto F. Garay

Comisión Directiva SRC

albertogaray@icloud.com

Costos

Alberto Fernández criticó que el FMI le diera a Macri U$S43.000 millones.

Más costó estatizar empresas inviables vendidas por Menem, con el guiño de los gremios. YPF pasó de 55.000 a 9500 empleados para igual tarea. Desde 2007 se duplicó la planta estatal, y regalaron jubilaciones a quien nunca aportó. Así ganó Macri.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Todos incluidos

Nos merecíamos un discurso más abarcartivo del Presidente en el Congreso, contemplando más la necesidad de los ciudadanos que la de los partidarios. Planeando cómo salir de tanta enfermedad y tanta economía destruida. Haciéndose cargo de su postulación para gobernar.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Patrimonio cultural

Con un título que es un mandato, el editorial del domingo pasado de La Nacion reclamaba “Proteger el patrimonio cultural”. Y lo hacía, a mi modo de ver, con mucha lucidez, tomando como ejemplo lo acontecido en Italia con la biblioteca formada en vida por Umberto Eco. “Cada vez –dice en un párrafo– que los medios alertan acerca de una pérdida patrimonial en el ámbito de la cultura, lo único que se oye son lamentaciones. Pasos concretos, ninguno”. Es hora, pues, de que las legislaturas procedan a llenar esos vacíos. Ejemplos no faltan.

Luis J. Grossman

luisjgrossman@gmail.com

Motochorros

Un motochorro suele ser un adolescente que se sabe impune, que no estudia ni trabaja y se junta con amigos que no estudian ni trabajan para salir a buscar presas para desvalijar. Si es detenido, antes de las 24 horas vuelve a su casa porque es menor. La víctima es una persona que al ser asaltada y, en estado de emoción violenta, reacciona como le salga, y si le sale mal irá preso. Si solo fue un robo en la comisaría los policías le dirán que no vale la pena hacer la denuncia porque los ladrones ya deben estar muy lejos, pero si uno insiste en hacerla a los pocos meses le pedirán que firme el cese de la investigación, aunque nunca la empezaron. Resumiendo: los motochorros se multiplicarán porque son inimputables, la población seguirá viviendo temerosa, un comisario saldrá a decir que la gente es “desmedida”, pero desmedida es la ley que protege a los delincuentes y abandona a su suerte a los ciudadanos.

Nora Rosenzvit

norarose27@yahoo.com.ar

Peatones en peligro

A diario camino por Parque Centenario o por el Rosedal de Palermo. Por mi edad mis pasos son más lentos que los de la mayoría, lo que hace que a veces el que se adelanta puede atropellar a otra persona al salirse de su línea no tan bien demarcada. Y los que circulan en bicicleta o patines pasan raudamente y al mezclarse con los peatones producen a veces encontronazos y accidentes, fácilmente evitables. Sería bueno que hubiera zonas específicas para quienes caminan o corren y otra para los que usan bicicletas, rollers, skates, etc. El gobierno de la ciudad debería tenerlo en cuenta y obligar a las personas a respetarse y a respetar la normativa en uso.

Isaac J. Cohen Falah

DNI 4.162.761

