De los lectores: cartas & e-mails

Deseo de Pascuas

Tanto en la religión judía como en la cristiana la Pascua tiene el significado del paso o pasaje de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida, respectivamente. De una manera u otra, ambas Pascuas son celebradas.

Nuestros ancestros desearon la libertad frente a la esclavitud y la vida frente a la muerte, anhelos que perduran y están siempre presentes en nuestra condición humana. Hoy, en nuestro país, todos deseamos una Pascua que nos permita pasar de la mentira y el enfrentamiento a la verdad y la unión de los argentinos.

¿Será posible una plegaria común que implore al cielo la unión de todos en la verdad? Los gobernantes deben aprender que su mandato es servir el bien común y no a intereses particulares o sectoriales, totalmente ajenos a la agenda de un pueblo angustiado y empobrecido.

Antonio R. Lagioia

tonylagioia@gmail.com

Problemas

A raíz de la comparación que hizo el Presidente entre los líderes europeos y los intendentes del conurbano, que, según dijo, tienen los mismos problemas, por la pandemia que azota al mundo, es probable que el temor a que los contagios saturen las terapias intensivas los hospitales, y el problema de quedarse sin respiradores o sin camas sea el mismo. Sucede que las condiciones de insalubridad a las que están expuestos los habitantes que representan unos y otros son muy distintas. Y no porque en Europa no exista la pobreza, sino porque en nuestro conurbano, aquellos que logren esquivar al virus o salgan airosos de los hospitales que los trataron serán devueltos, en muchos casos, a esos mismos lugares de donde provienen, sin agua ni cloacas, en medio de basurales y con otras graves carencias.

Ovidio Winter

ovidiow@gmail.com

Ficha limpia

Gastón Ignacio Marra es un ciudadano que estando de vacaciones en Brasil trajo desde allí la idea de ficha limpia, y arrobando hizo involucrar a miles de ciudadanos. Trabajó incansablemente por Twitter hasta formar un grupo humano incansable por lograr que se hiciera ley. El fue el motor y mentor de esta lucha. Tanto luchó que muchos políticos, periodistas, interesados, lo siguieron. Y se llegó al Congreso. En Mendoza la hicieron ley. Un orgullo que logró este docente de la UBA, sin ningún interés personal que solo luchar por una patria mejor.

A él le debemos la idea y el trabajo incansable para que se conozca el objetivo de ficha limpia: que aquel que tenga algún acto de corrupción en su pasado no pueda ejercer cargos públicos.

Todos hacen alarde de haberlo logrado en Mendoza, pero ninguno agradeció a un ciudadano común que al principio luchó solo, en absoluto silencio y dedicándose incansablemente a ese objetivo, y sufriendo por agresiones en la web.

Ojalá en todas las provincias de nuestra Argentina exista la ley de ficha limpia. Gracias, Gastón Ignacio Marra. Sos un ciudadano comprometido con tu lucha.

María del Carmen Pascual Medina

mariadelplata22@yahoo.com.ar

Perdón

Una vez leí que para perdonar de verdad hay que olvidar, por más que duela o terrible que sea lo que haya pasado.

Dejemos el pasado atrás, para perdonar y olvidar. Qué bueno sería que los políticos y dirigentes que tienen la oportunidad de crear la nueva Argentina perdonen y olviden, no volviendo a poner sobre la mesa todos los días el pasado (aunque duela y las cosas que se hayan hecho sean atroces). Que solo miren el futuro, que es lo único que se puede cambiar. Un futuro mejor es lo que todos desesperadamente esperamos.

Pero el perdón y el olvido tienen que venir del alma y del corazón; si no, solo serán nuevas mentiras .

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Inmigración

Nuestro país fue desde siempre el resultado de los inmigrantes que elegían venir a trabajar, buscando tener mejores posibilidades. Fueron ellos los que contribuyeron a engrandecer el país con su esfuerzo y sacrificio. El lunes pasado, un grupo de representantes del Polo Obrero cortó la avenida Rivadavia, provocando un caos total e impidiendo el desplazamiento del transporte público, privado y de los peatones. Lo sorprendente fue escucharlos gritar “viva Bolivia”, “viva Perú”, países hermanos que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Evidentemente los manifestantes (o muchos de ellos) eran extranjeros. Se trata de un tema sensible que nadie quiere tocar por temor a ser tildado de xenófobo, pero que en algún momento habrá que plantear. Quien quiera venir a trabajar en forma honesta debe ser siempre bienvenido. Pero sabemos que no pocos extranjeros son beneficiarios de planes sociales, habitan en villas y que algunos de ellos cometen delitos, toman viviendas y se apropian de terrenos. Recibimos grupos que vienen de países limítrofes para ser atendidos en hospitales públicos y estudiantes de distintos países que se capacitan en la universidad del Estado. Tam bién muchos de ellos son utilizados políticamente. Dado que atravesamos una situación económica sumamente crítica, creo que sería conveniente rever la manera en que se reparten los recursos y limitar o repensar algunas prestaciones que se les brindan, sin que por ello alguien considere que se actúa de manera xenófoba, porque en otros países esto se lleva a cabo sin planteamientos de esa índole.

Adriana Di Paolo

DNI 6.221.705

Mujeres y ciencia

Nora Bär dedica su última columna al “efecto Matilda”, que describe la situación de algunas mujeres que, a pesar de haber protagonizado avances significativos en ciencia y tecnología, fueron marginadas de la historia por su condición de mujer. En particular, menciona al grupo conocido como “computadoras de Harvard”, quienes, a fines del siglo XIX, cartografiaron más de 400.000 estrellas, analizando fotografías obtenidas por observatorios de todo el mundo. Podríamos incluir en la crónica al equipo de calculistas del Proyecto Manhattan. Dirigidas, entre otros, por el físico Richard Feynman, la primera de ellas recibía una tarjeta con un número escrito en ella. Con la ayuda de una calculadora de mesa realizaba una operación matemática con ese número, anotaba el resultado en la tarjeta y se la pasaba a la siguiente compañera, que hacía lo mismo. Esta operatoria reproducía el funcionamiento paso a paso que tendrían las computadoras electrónicas pocos años después y les permitió completar en tiempo récord cálculos claves sobre el funcionamiento de la bomba atómica.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Incoherencia

Ejerzo como docente en siete establecimientos de la ciudad de Buenos Aires. Durante febrero pasado solicité, ante uno de ellos, autorización para recibir copia impresa de un trabajo final a fines de optimizar su evaluación y corrección. Se denegó el pedido justificando “quedan desestimados los intercambios de materiales y objetos para minimizar la posibilidad de contagio”. Expliqué que la entrega de un escrito de 50 páginas facilitaba mi trabajo de lectura, revisión, evaluación, además de simplificar los tiempos y los recursos que debía emplear para examinar estas instancias. Me comprometí ridículamente a mantenerlo aislado y al aire libre, pero la negativa se sostuvo.

Grande fue mi sorpresa al recibir –días atrás– una planilla de incompatibilidad horaria que esta misma institución exige no solo que sea completada a mano, firmada y sellada por seis diferentes autoridades de seis diferentes establecimientos, sino también entregada personalmente en un edificio que mantiene aún puertas y aulas cerradas para clases presenciales. En estos dislates ocupan hoy parte de su tiempo los equipos directivos de nivel superior.

Juan Pablo Aldrey

DNI 24.459.336

Contestadores

Estoy harta de hablar con contestadores automáticos de los bancos. Somos sus clientes, ustedes existen por y para nosotros. Exijo que nos atienda un ser humano cuando tenemos inquietudes que consultar. Ármense de paciencia y buena onda, ese es su trabajo, no nos están haciendo un favor. Si no, despidan a todos los empleados y solo funcionen con robots. Necesitamos comprensión y afecto, porque muchas veces no tenemos dinero y estamos tratando de estirar el que nos queda. Yo tengo 73 años y todavía me defiendo bastante bien, pero para conseguir que nos atienda un empleado tenemos que pedir turno por home banking. Conseguir llegar al servicio que necesito muchas veces se torna imposible. Y pienso en aquellas personas de más edad o menos preparación. Espero que tomen nota.

Amelia Mourglier

melam1948@gmail.com

Lacalle Pou: “Parece lógico que para el progreso de nuestros pueblos, para que haya inversión y trabajo, nos abramos al mundo”

Facebook

“Muy cierto. Japón, Corea del Sur, Singapur se abrieron al mundo porque la pobreza era terrible y encima lo que producían no les alcanzaba para alimentar a su población; era una decisión de vida o muerte y hoy son potencias”- Ryukin Shinrai

“Al populismo y a los que se valen del país y del pueblo eso no les conviene, porque pierden poder y no podrán enriquecerse con la corrupción. Nos prefieren vagos, incultos y dependientes de sus limosnas, esa es su política”- Antonio Cuezzo

