Discapacidades, autocracias y mal de chagas

Necesidades

Propongo que para las próximas elecciones se vote una ley para que los políticos que se desempeñan en la función pública cobren el salario mínimo, viajen en transporte público, reciban atención en hospitales públicos y que sus hijos vayan a la escuela pública. De esta forma podrán ejercer mejor su mandato, al conocer las necesidades reales de la ciudadanía.

José Mario Lenczner

DNI 10.386.155

Nadie a salvo

Ver a la vicepresidenta sin barbijo me hace acordar a quien fuera hasta hace poco presidente de los Estados Unidos. Parecen no entender que el uso del tapabocas es para proteger a los demás. El anuncio del contagio del presidente Alberto Fernández nos demuestra que nadie está a salvo, aun vacunados.

Janet Clutterbuck

DNI 92.053.769

Discapacidades

El Ministerio de Salud de la Nación publicó que la ministra Carla Vizzotti presenció el arribo de un nuevo vuelo proveniente de Rusia, con 497.745 dosis de la vacuna Sputnik V. Como madre de un hijo con discapacidad intelectual severa, con síndrome de Angelman, epilepsia como enfermedad asociada y con grandes problemas de comunicación, me gustaría preguntarle a la ministra Vizzotti si ya incluyó a las personas con discapacidad en el plan de vacunación.

Dicen que las vacunas son seguras y eficaces para reducir el impacto y la mortalidad, pero yo agrego… ¡siempre y cuando se apliquen!

Ángeles Moy Peña

DNI 13.137.924

Autocracias

El domingo pasado, en un artículo titulado “Autocracias electivas. Un modelo que gana terreno ante el retroceso de la democracia”, se analiza el avance de las autocracias en el mundo. Varios países de la UE ya son autocracias. En América Latina solo Chile y Uruguay son consideradas democracias plenas. Todo aquel que habita este país sabe que la Argentina actual es una “autocracia electiva”. Una persona, acompañada de “adláteres” incondicionales, maneja todo solo con dos objetivos, lograr su impunidad y llevarnos a una pobreza que le suministrará los rehenes necesarios para ganar elecciones. Profundizar la pobreza “es una decisión política”. La frase no es mía, sino de un periodista. Se han adueñado del país. Van por todo y no lo ocultan. Todo es relato. “Miente, miente que algo quedará”, decía Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler. El axioma se cumple a la perfección y si no lo han concretado plenamente es solo porque les falta un poquito para la mayoría absoluta en ambas cámaras. Tampoco han logrado someter totalmente al Poder Judicial. Varios jueces y fiscales resisten valientemente el acoso al que son sometidos. Lo que les falta lo obtendrían si el Frente de Todos gana las elecciones por celebrarse, en principio, en octubre. Esperemos que la oposición, unida, se lo impida. Depende de ella, pero sobre todo del pueblo.

Romeo Di Piero

romeodipiero@hotmail.com

Timochenko

En la edición del domingo 28 de marzo se publicó una entrevista con el señor Londoño, alias Timochenko, último comandante de las FARC. Creo que por haber estado vinculado a Colombia por medio siglo con un emprendimiento pecuario debo alertar a mis compatriotas argentinos acerca de este personaje, lo que de ninguna manera objeta la obligación de la nacion de informar a sus lectores sin prejuicios políticos. Vivir en medio de la violencia del narcotráfico y de la guerrilla combinadas no fue sencillo. Londoño nos quiere convencer de que los actos que cometieron eran necesarios para instalar “su” democracia. Entre esas acciones, cabe recordar, se encontraban la violación de campesinas, dejar morir de hambre a los secuestrados o cortar en pedacitos a machetazos a alguien. Resulta sencillo ahora pedir perdón y tratar de justificar décadas de una de las mayores violaciones de los derechos humanos. Alegan que fueron un recurso necesario en la lucha política y que son merecedores de comprensión y no de cárcel, pero la pretensión de Londoño y de sus amigos guerrilleros (que, dicho sea de paso, se enriquecieron por su sociedad con los narcos) de que la sociedad les devuelva intactos sus derechos merece al menos una pregunta: ¿no tenían los mismos derechos los cientos de masacrados por la guerrilla en aras de una “nueva Colombia”?

Encerrados en las ciudades, ya que no era posible viajar por tierra sin custodia del Ejército, impedidos de entrar a nuestras propiedades, invadidas por los guerrilleros, doloridos por los crímenes cometidos todos los días por el señor Londoño y sus amigos, es difícil que quienes vivimos esa época podamos no ya perdonar, ni siquiera justificar.

A mis compatriotas argentinos que suelen pecar de buena fe, debo decirles: cuidado con este “pacífico señor”.

Adalberto Perrotta

DNI 4.459.967

Mal de Chagas

Muy interesante la conversación mantenida el lunes pasado en el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni, en LN+, con el doctor Jorge De All sobre la tarea que él mismo realiza junto con otros médicos en el norte argentino. En esa charla se ilustró al televidente no solo sobre los problemas que padecen los argentinos que allí habitan, sino también sobre la tarea que realiza dicho equipo a fin de brindarles tratamientos médicos de calidad a los ciudadanos de aquella región. Pero lo que más llamó la atención es una imagen donde se ve a un profesional de la salud exterminando a la vinchuca, animal portador del mal de Chagas, enfermedad que algunos creían ya exterminada. Sin perjuicio de concordar con el galeno, estos problemas no son nuevos en esa zona. De ello da cuenta un libro escrito por Alfredo L. Palacios llamado Pueblos desamparados, en el que su escritor ya daba cuenta de ese mal –y de otros– que azotaban a dicha región en la década del 40. Los políticos: bien gracias.

Ricardo Alberto Miguel

albertomiguel158@gmail.com

En la red Facebook

El FMI prevé un crecimiento de la economía argentina del 5,8% en 2021

“No es crecimiento si no superamos lo que caímos”- Christian Nicolás Wokraczka

“Los argentinos estamos cada vez más pobres”- Mónica Liliana

“No es crecimiento; es tratar de levantarnos de la lona en que estamos caídos”- Miguel Antoniazzi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION