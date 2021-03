De los lectores: cartas & e-mails

Intervención

¿Qué tiene que suceder en una provincia argentina para que se declare la intervención federal prevista en nuestra Constitución nacional? Es la pregunta que nos hacemos muchísimos argentinos que miramos perplejos la situación grave que padecen muchos de nuestros compatriotas en Formosa a causa de las muchas restricciones impuestas por el gobierno provincial.

La intervención federal es una herramienta constitucional que se emplea para restablecer la forma republicana de gobierno en una provincia donde, como en el caso de Formosa, se están vulnerando derechos ciudadanos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión o de peticionar ante las autoridades. Estas acciones son ejecutadas por órdenes emanadas de las autoridades provinciales usando la represión y el abuso de poder. Desde la reforma constitucional de 1994, la declaración de intervención federal debe contar con el aval del Congreso de la Nación.

Es deseable que nuestros legisladores tengan mayor empatía hacia el pueblo formoseño, que vive horas de tensión, violencia institucional y violaciones sistemáticas de sus derechos constitucionales.

Escuchar a la gente

El Gobierno derogó un decreto que protegía a la ciudadanía. Un decreto que prohibía el ingreso de delincuentes de otros países a nuestro territorio y que además agilizaba la expulsión de aquellos que delinquen. Me pregunto: ¿qué lo llevó a tal barbaridad? En Formosa la represión que se vio esta semana por parte de las fuerzas de seguridad del “señor” Insfrán son preocupantes. Me pregunto: ¿a qué le tiene miedo el gobernador para atacar a los que se manifiestan por lo justo y por poner fin a la corrupción?

Señor Presidente, su función y la de todo su gabinete es proteger al pueblo que orgullosamente habita este suelo. Sea digno representante, un presidente que mantiene normas lógicas en vez de derogarlas. Sea un hombre de bien, no escuche más a los que quieren el caos y el mal. Escúchese a sí mismo, pero, sobre todo, escuche a la gente.

Haga patria.

Gobernar es borrar

En la Argentina se inauguró una nueva forma de dirigir el país: gobernar deshaciendo. Durante la pandemia se tomaron decisiones con las que se puede o no acordar. Pero en algunas áreas, como política migratoria, de comunicaciones o aerocomercial, las decisiones se basaron simplemente en dar marcha atrás: buscar un decreto o una resolución administrativa, o incluso un aeropuerto, como El Palomar, y borrarlos del mapa, con el solo propósito de alimentar la grieta, y con el mínimo esfuerzo que lleva apretar la tecla “Supr” del teclado. Mucho ruido y pocas nueces. Gobernar es borrar. Suprimir una norma en el Boletín Oficial no construye escuelas ni hospitales, no reduce la inflación ni la pobreza, no transforma ni supera la realidad y los desafíos de los argentinos. No es más que una vuelta atrás. Es la nueva forma de gobernar que se abre lugar en nuestro país, la de gobernar en forma exprés, deshaciendo lo que hizo el otro. La Argentina, país generoso.

Horas de clases

Nos enseñaron en tiempos recientes que el AMBA es uno solo y como tal deben tomarse decisiones conjuntas y coordinadas. Sin embargo, con el celebrado regreso de las clases presenciales, se producen decisiones disparatadas. En la CABA se autorizaron colegios en doble jornada, mientras en la provincia de Buenos Aires, solo una jornada que no supere las 4 horas. Mis hijos concurren a un colegio del partido de Berazategui, que tiene otra sede en la CABA. Mientras los alumnos de la misma institución en la ciudad concurren toda la jornada, mis hijos solo pueden hacerlo en un solo turno, de acuerdo con la autorización de las autoridades provinciales. ¿Será que tal vez el virus se comporta distinto a un lado u otro del Riachuelo? ¿Podrán conocerse los argumentos de tan dispar decisión, siendo la única diferencia unos pocos kilómetros de distancia?

Estadio de fútbol

Que Santiago del Estero, una de las provincias más pobres de la Argentina, con casi el 49% de la gente por debajo de la línea de la pobreza, con empleados municipales en las calles reclamando por mejoras salariales, se dé el lujo de gastarse 1500 millones de pesos en un estadio de fútbol (el cual será un elefante blanco difícil de mantener, máxime cuando la ciudad ni siquiera tiene un equipo que compita en primera división) es una clara muestra de las prioridades del gobierno provincial, lamentablemente avalado por el gobierno nacional, priorizando el entretenimiento sobre las necesidades básicas para la población que dicen cuidar, como mejores escuelas, hospitales, cloacas y calles pavimentadas. Pan y circo.

Costos

En la década del 70, fui gerente industrial de una empresa multinacional de electrodomésticos. El gobierno de turno, también para contener la inflación, exigió a las empresas que suministraran la estructura de costos de sus productos. En esa época no existía Excel, suministramos fórmulas polinómicas. Indicaban los costos de los componentes y mano de obra y la incidencia de cada uno de ellos en el costo final. Eso para todos los productos. Los presentamos a la Secretaría de Comercio unos pocos meses. Luego el desenlace fue el que algunos recordamos y sufrimos. Medidas populistas a las que son tan afectos los gobiernos peronistas no son la solución. Evidentemente nuestros economistas no aprenden de la historia y repiten los mismos errores y tienen las mismas consecuencias.

En la red

Facebook

El Presidente, preocupado por la violencia institucional en Formosa

“Presidente, no se preocupe... ¡mejor ocúpese! Esa es su función y sabe muy bien que las instituciones en Formosa no funcionan”- Julio Allais

“A los ciudadanos nos aflige su falta de acciones concretas frente a este abuso. Basta de sarasa, con estar ‘preocupado’ no alcanza”- Lidia Inés Salvo

“Señor Presidente, no le creo, porque si esta violencia institucional se hubiera desatado en una provincia que no fuera K, ya estaría intervenida. Es triste, pero es así”- Antonio Bustos

