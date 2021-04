De los lectores: cartas & e-mails

Calendario electoral

El oficialismo est谩 tratando por todos los medios de alterar las fechas de las PASO y de las elecciones para la renovaci贸n del Congreso. Desde distintos sectores se alzan voces para se帽alar lo secundario del proceso electoral frente a las acuciantes necesidades de la poblaci贸n. Los candidatos de cualquier lista no pueden omitir determinados temas, como los estragos de la pandemia y su ca贸tico manejo, el deterioro de la econom铆a por una inflaci贸n descontrolada, los niveles de pobreza e indigencia nunca alcanzados y la inseguridad reinante, entre otros. Pero el Gobierno solo se preocupa de atacar a la Justicia para lograr la impunidad de la actual vicepresidenta, su familia y los empresarios amigos, violando para ello el marco institucional.

Ante semejante panorama, la realizaci贸n de las PASO en una fecha u otra parece una cuesti贸n menor. Pero no es as铆. El resultado de las pr贸ximas elecciones ser谩 decisivo para la integraci贸n de la C谩mara de Diputados y el Senado y la obtenci贸n de las mayor铆as necesarias para realizar cambios institucionales en la Justicia. La realizaci贸n de las PASO beneficia a los partidos opositores al Gobierno, porque permite unificar las postulaciones de sus candidatos, para que en las generales participen los mejores, y queden afuera los no competitivos. El Gobierno pretende, con la postergaci贸n-anulaci贸n-unificaci贸n de las PASO, dividir a la oposici贸n, reeditando la estrategia de 2019: un frente unido (aunque sea artificialmente) enfrentando a una oposici贸n dividida.

El futuro a la Naci贸n est谩 en juego. Evitar un aumento de los rasgos autoritarios del actual gobierno depende del resultado electoral. La oposici贸n no debe permitir la alteraci贸n de las fechas, y debe deponer actitudes y egos personales en bien del conjunto de la ciudadan铆a.

Jorge Eduardo Cotliar

Operaci贸n infame

A prop贸sito del art铆culo de Rogelio Alaniz del 6 de abril sobre Beatriz Sarlo, quiero agregar algo, no sin antes expresar que comparto su opini贸n sobre la dignidad de Sarlo. Alaniz recuerda que fue Daniel Bravo el que denunci贸 falsamente al intachable Enrique Olivera y, en cuanto a los responsables de esa infame operaci贸n, piensa en un tri谩ngulo en uno de cuyos v茅rtices el autor sospecha, con Elisa Carri贸, que est谩 oculto Alberto Fern谩ndez. Hay motivos para sospechar. En 2003, Bravo, acompa帽ado por An铆bal Ibarra, llev贸 al embaucador Mario Pontaquarto a reunirse con el entonces jefe de Gabinete Alberto Fern谩ndez. Este los recibi贸 acompa帽ado del que ser铆a luego el abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman, y los exhort贸 a llevar el tema a la Justicia. Al principio, Pontaquarto luci贸 como un ejemplo de arrepentimiento y goz贸 de ese momento de fama (aun cuando hab铆a cobrado por declarar). Pero luego vino el juicio oral en el que el Tribunal Oral N掳 3 fall贸 por unanimidad considerando que los hechos denunciados por Pontaquarto no hab铆an existido, que eran falaces, que fue una confabulaci贸n grav铆sima por haberse acusado falsamente a quien era presidente de la Rep煤blica, ministros y senadores nacionales. Pero lo que importa aqu铆 es que a Daniel Bravo y a An铆bal Ibarra el tribunal los declar贸 incursos en el delito de falso testimonio, es decir, consider贸 que mintieron al declarar como testigos, y adem谩s, y esto es lo importante, orden贸 que se investigaran las circunstancias de la aparici贸n de Pontaquarto y qu茅 rol hab铆a tenido Alberto Fern谩ndez y tambi茅n la SIDE, que, por supuesto, estaba involucrada. Al juez Rafecas le recrimin贸 severamente haber elevado esta causa a juicio, basada en las mentiras evidentes de Pontaquarto, y pidi贸 que pasaran las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que analizara su conducta, pre帽ada, sostuvieron, de parcialidad y arbitrariedad. Rafecas es amigo de Alberto Fern谩ndez y es su candidato a procurador general de la Naci贸n. Es lo que quer铆a agregar.

Eduardo de la Rúa

Cambalache

Qu茅 鈥渋spa鈥 generoso este. Le devuelven al caco lo hurtado. Bien por la Justicia (injusticia).

La Argentina, decadente y sin porvenir.

Jorge Néstor Deniau

Auxilio

El s谩bado pasado deb铆a calibrar los neum谩ticos de mi autom贸vil para viajar, y como era feriado no encontr茅 d贸nde hacerlo. Llam茅 entonces al ACA para saber si la gomer铆a de Godoy Cruz atend铆a al p煤blico. Cuando le expliqu茅 a la operadora mi situaci贸n, me dijo que no hac铆a falta que fuera hasta all铆, que enviar铆an un equipo a mi domicilio. Dicho y hecho: en 30 minutos estaban en mi casa y en otros 15 ya hab铆an solucionado el problema. Adem谩s me atendi贸 una persona id贸nea y amable.

Cre铆 que estaba en el Primer Mundo. Felicitaciones a sus autoridades.

Marcelo de Elizalde

Telepase

Como desde hace unos meses es obligatorio el uso del Telepase para las autopistas del AMBA, hice el tr谩mite e instal茅 el dispositivo en mi moto, pero cuando paso por las estaciones de peaje no me levanta la barrera. Me comuniqu茅 con atenci贸n al usuario de la empresa Autopistas del Oeste y me confirmaron que el dispositivo est谩 correctamente habilitado, pero que el sensor del peaje no lo puede leer cuando est谩 colocado en el parabrisas de una moto y la 煤nica soluci贸n que me dieron es que cada vez que paso debo parar en la cabina y dictarle al empleado el n煤mero de referencia del dispositivo o el n煤mero de patente de la moto para poder pasar. La misma situaci贸n me ocurre tambi茅n con las autopistas 25 de Mayo y del Sol. Es rid铆culo obligar a los usuarios a instalar algo que te贸ricamente sirve para agilizar la circulaci贸n, pero que ya saben de antemano que no funciona correctamente.

Solicito a los responsables de Autopistas del Oeste y a otras similares que se asesoren con gente id贸nea de aqu铆 o de otros pa铆ses para tratar de solucionar este absurdo problema, ya que seguramente es un inconveniente t茅cnico que est谩 resuelto desde hace rato en cualquier otro lugar del mundo.

Gabriel Ballester

