De los lectores: cartas & e-mails

La inclusión del concepto de lawfare en el temario de uno de los concursos a realizarse en el Consejo de la Magistratura, para cubrir vacantes de jueces federales, llama la atención por varios motivos.

En primer lugar el lawfare o “guerra judicial” no es un concepto jurídico, sino político, con un marcado sesgo ideológico. Por cierto, no existe un solo cuerpo normativo en nuestro país que lo mencione. Esta idea de la judicialización de la política como una forma de atacar a líderes políticos, sostenida hoy por gobiernos populistas especialmente en América Latina, fue tomada a partir de un desarrollo teórico que realizó el establishment militar de EE.UU., al estudiar cierto tipo de manipulación de la ley que implementan los enemigos políticos de la democracia liberal. Es curioso, entones, que quienes más critican la extrapolación de institutos políticos y jurídicos foráneos a nuestro sistema legal se hayan mostrado tan receptivos con este anglicismo.

Por último, no es un tema menor la cuestión referida a cómo se evalúa la respuesta que den los candidatos a esta temática en el examen para ser juez, tratándose de una construcción tan discutible desde lo jurídico como desde lo ideológico.

Gastón Fagnani

DNI 23.075.133

Plan

Si en un Estado el 80% de la gente trabaja para el mismo Estado y el mensaje que corre por debajo es “si no me votás te quedás sin trabajo”, ¿hay libertad de voto?, ¿eso se puede llamar democracia? Y luego los políticos vencedores expresan: “¡A mí me eligió el pueblo!”.

¿Será este el plan para la “democracia futura” en la Argentina?

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Defender la Justicia

Soy una ciudadana común. de las que se levantan cada mañana a trabajar con pasión y compromiso. Amo mi país. Pudiendo quedarme en el extranjero, insisto en volver. He llegado al punto en que ya no puedo ir más allá de los títulos de las noticias sin indignarme y sentir repugnancia. Y, aclaro, hablo como ciudadana, no represento a ningún partido o candidato. También ha llegado el momento de dejar de mirar para el costado, levantar los hombros con asombro o quejarse. Vivimos tiempos en que nuestros dirigentes han perdido toda base de realidad y describen un mundo paralelo que no existe. ¡Lo que existe es un feroz ataque a la democracia y un país sin rumbo que se derrumba minuto a minuto! La única manera de resguardar el sistema de gobierno que hemos votado es defender a nuestros jueces, no para que puedan condenar a una vicepresidenta o a cualquier otro político corrupto, del partido que sea. Simplemente porque la división de poderes es la base de un sistema democrático. Cambiemos el título de nuestra defensa y dejemos de darle entidad a una persona que ha perdido el rumbo y no puede seguir siendo el ombligo del país. Defendamos a la Justicia, porque sin Justicia retrocederemos cientos de años y la ley será la ley de la selva. Y concentrémonos en ver cómo reconstruir el país.

María José Aranda

DNI 11.759.273

Vacunación vip

El 1° de febrero solicité la inscripción en el sistema Buenos Aires Vacunate para mi esposa y para mí, ambos mayores de 70 años. Aún no hemos sido notificados para ser vacunados. Con los vergonzosos privilegios de la política, los padres de la ministra Vizzotti (que sostiene no haber sabido nada del vacunatorio vip) fueron vacunados el 18 de febrero, primer día habilitado para los adultos mayores de 60, en Escobar, donde curiosamente poseen un domicilio alternativo.

Daniel G. Larrain

DNI 7.618.027

Acuerdo opositor

La verborrágica vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la audiencia pública en la llamada causa del dólar futuro, se defendió con un feroz e inadmisible ataque a la Justicia y a las personas de algunos de sus jueces. Es un eslabón más de su implacable plan de inmunidad pergeñado con la clara intención de salir airosa de sus problemas judiciales. Ya se siente absuelta por la historia. Creo que es hora de un gran acuerdo opositor para afrontar las próximas elecciones de octubre, que no deberían postergarse bajo ningún pretexto, y así poner un límite al avance del oficialismo contra las instituciones de la república. Precisamente para que la república siga siendo una república. Espero firmemente que la clase política esté a la altura de estas críticas circunstancias.

José María Staffa Holtmann

j_sholt@yahoo.com.ar

Esfuerzo

El secreto de la felicidad está en no esforzarse por el placer, sino en encontrar el placer en el esfuerzo. Reafirmando este concepto de André Gide, nuestro país necesita de todos nosotros para estar unidos con patriotismo, trabajo y esfuerzo, sin dejar de lado el cuidado de nuestra salud en estos momentos difíciles de pandemia, pero siempre con la firme convicción de que el esfuerzo nos llevará a ese país que todos deseamos.

Manuel Sarrabayrouse

manuel.sarrabayrouse@hospitalitaliano.org.ar

Gracias, doctor

Con mucho dolor nos hemos enterado de la muerte del doctor Carlos Sereday. No tengo palabras suficientes para referirme a todas sus cualidades como médico y como persona. Fue un gran profesional y un maravilloso ser humano, víctima del Covid-19 y de una vacuna que nunca le llegó. Querido doctor: hace cinco años usted salvó mi pierna izquierda luego de un grave accidente, me cuidó con dedicación durante mi internación en el Mater Dei y posteriormente en la sala de curaciones del mismo sanatorio. Mi marido y yo le estaremos eternamente agradecidos. Gracias a usted hoy puedo caminar. Nuestras condolencias a su familia. ¡Gracias, gracias!

Elena Piñeiro de Salaverri

DNI 3.769.540

