De los lectores: cartas & e-mails

Como graduado de la UBA (facultad de Ciencias Económicas, 1971), quiero expresar al rector de esa casa de estudios, doctor Alberto Barbieri, que la diversidad es un factor importante. No compartiendo sus ideas, recuerdo disfrutar de las clases (repletas de alumnos) del doctor Silvio Frondizi, de las clases del doctor Pistrelli sobre matemática financiera o las de destacados profesores de derecho comercial, entre otras. Diversidad es brindarle al estudiante justamente eso: diversidad de ideas y de conceptos. No se puede confundir diversidad con partidismo barato y falso. El señor Boudou, condenado a prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, mancilló el cargo de vicepresidente, debería estar en la cárcel, y no tiene ningún antecedente que lo habilite para dar ninguna clase o expresarse en un centro de estudios de categoría como que queremos que sea la Universidad de Buenos Aires. El programa que anuncian está lleno de partidismo barato y absurdo. Doctor Barbieri, usted está ensuciando el prestigio de nuestra universidad, insultando a los graduados con expresiones tan absurdas e incoherentes, como decir que Boudou está preparado para hablar de fake news. ¿Es usted un instrumento partidario? Si lo es, debería renunciar ya. Como graduado de la UBA le expreso mi más profundo desagrado y le reclamo una disculpa por mancillar nuestro pasado y nuestro honor y pongo a su disposición mi título universitario si la honestidad, el trabajo y la decencia no son parte del carácter de la universidad que usted está creando.

Agonía de los bares

En mi casa, de chica, tuvimos una empleada recién llegada de Galicia que fue para mí como una segunda madre. Ella era joven, emprendedora y apenas sabía leer. Escapaba de la pobreza y el hambre. Con el tiempo conoció a un joven, también gallego, mozo de un bar. Se casaron, el mozo fue progresando y tuvo su propio bar. Construyeron su casa y dieron educación a sus hijos. Un símbolo del país, de otro país. La comunidad gallega, pujante y trabajadora se dedicó mucho a estos emprendimientos: los cafetines de una Buenos Aires cosmopolita y propensa al diálogo.

Estas resonancias se despertaron en mi memoria a partir de la lectura del artículo de Luciano Román del martes pasado, “La agonía de los bares como síntoma de un país que se empobrece”. Sostiene su autor que en los bares se da un pluralismo de ideas mayor que en los recintos académicos, donde impera el discurso único y se combate la disidencia. En efecto: pasando a otra página del mismo diario se nos informa que Amado Boudou dictará un seminario en una facultad de la Universidad de Buenos Aires.

Las palabras sobran . Lloramos por ti, Argentina

Gramsci

Es muy doloroso comprobar cada día que el pueblo argentino parece haber decidido suicidarse, apoyando al camporismo. No hay dudas de que es el resultado exitoso de la teoría de Gramsci, pues han hegemonizado las ideas y el discurso y así se van apropiando de los países y sus culturas. No hay retorno posible desde este abismo.

Surfear la ola

Se aproxima una nueva ola. Estas olas no entienden de amigos, de edad, de nacionalidad, de posición social ni económica. Para poder pasarla y salir con vida, como dicen los surfers, hay que estar muy bien preparados. Hay quienes podemos quedarnos en casa durante dos semanas. Hay quienes tienen que salir porque trabajan en algún servicio esencial. Y están los que tienen que salir a ganarse el pan de cada día. Los ciudadanos estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas en pos del bien común. Pero nada de lo que hagamos servirá si no tenemos más testeos y millones de vacunas. El Gobierno todavía está a tiempo de enmendar la situación.

Puede dar libertad a la iniciativa privada para que lleguen nuevas vacunas para millones de personas.

Su mirada ideológica está diezmando a la población.

No se trata de hacer política partidaria, señor Presidente.

Se trata de salvar vidas.

Oxígeno medicinal

Leo noticias sobre países vecinos (Brasil y Perú, especialmente) donde existe faltante de oxígeno medicinal. Y se me ocurre pensar que sería lógico que suceda algo así también en nuestro país, a mediano plazo. ¿Está pensado algún mecanismo de prevención para esto? ¿Se tiene en cuenta el caso de las provincias del noroeste argentino, de geografía similar a Perú, o del noreste argentino, similar a Brasil?

Manifestaciones

Adhiero a la carta de Miguel Martín y Herrera, es inadmisible que se permitan todos los días marchas no solo en el Obelisco, sino en cualquier lugar de nuestro país, sea por la razón que fuere.

Estamos en plena pandemia, señor ministro de Salud de la Nación. Esta irresponsabilidad puede provocar más muertes, que deben ser evitadas, por lo tanto, si usted no las prohíbe con las fuerzas de seguridad, será responsable de ellas y así lo recordaremos.

Vacunación

Mi marido recibió la vacuna en el Centro de Jubilados de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Inmejorable atención, cordialidad, educación y profesionalismo. Entramos a un salón cómodo y bien ventilado, donde fue vacunado, y de allí a otro igualmente confortable, donde esperamos 30 minutos para verificar que la vacuna no había provocado algún problema. En ese tiempo constantemente nos ofrecieron té, café o agua mineral, incluso a mí, que solo fui de acompañante. Todo se hizo en 40 minutos. Así como se transmiten quejas, legítimas por cierto, también merecen destacarse estos excelentes comportamientos.

