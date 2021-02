De los lectores: cartas & e-mails

Agresión al campo

Los K nuevamente agreden al campo, con amenazas de seguir aumentando las retenciones o de establecer cupos para exportar. ¿No se dan cuenta de que estas agresiones son lo que más popularidad les ha restado? El campo sufre tremendamente desde que las enormes, injustas y disparatadas retenciones le sacan casi toda la ganancia que genera y eso en un año bueno, porque cuando hay sequía o inundación se trabaja a pura pérdida. Espero que la oposición tome en cuenta esto y arme un razonable programa alternativo en su campaña para las próximas elecciones.

José Deym

deymjose@gmail.com

Manejo económico

Luego de las desafortunadas declaraciones del presidente de la Nación, en las que hace responsable de la generación de precios y aumentos a los productores (lo cual representa un desconocimiento micro o macroeconómico absoluto), me pregunto si antes de hablar de economía consulta al ministro del área. Si así lo hiciera y este avala los dichos de Alberto Fernández, hay solo dos posibilidades: o que Guzmán fue un pésimo discípulo de Stiglitz o que la Academia Sueca lamentablemente se equivocó en otorgarle a este el Nobel de Economía.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Oportunidades

“Los argentinos no perdemos la oportunidad de perder la oportunidad”, tituló un artículo publicado ya tiempo atrás en la nacion el querido e inolvidable Germán Sopeña. Transcurridos ya más de 400 días y más allá de pandemias y cuarentenas, el Gobierno no solo deja pasar oportunidades, sino que es peor: directamente las desprecia.

Alejandro Villa Abrille

DNI 12.707.382

Desprotegidos

Nos roban, nos violan, nos matan todos los días en una escalada sin precedente. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni (Rambo), dice: “Si toman una comisaría, voy y los saco a tiros” (un delito), y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, no habla. No gestionan, no saben, no pueden o no quieren resolver este grave problema. Sus únicas expresiones se dirigen a criticar a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que fue la única que intentó combatir el delito, el narcotráfico, y darles un lugar destacado a las fuerzas de seguridad. Ahora... ¿qué protección pueden esperar aquellos ciudadanos que votaron a estos personajes que a principios de la cuarentena, en 2020, lo primero que hicieron fue liberar a ladrones, violadores, asesinos y políticos corruptos que ahora están entre nosotros, con la excusa del Covid-19?

Por favor, mediten a la hora de votar.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Consulado italiano

Como miembro del Movimiento de Italianos Esperando Reconocimiento en el Consulado de Rosario (Miero), integrado por unas 900 personas, considero necesario hacer públicas las inadmisibles demoras en el trámite de reconstrucción de ciudadanía en las que viene incurriendo esa delegación. El consulado no respeta los plazos legales de 730 días previstos en la ley 241/90 y en el decreto del primer ministro 33/2014, cuando sí los cumple el resto de los consulados en el país. En Rosario se pueden observar carpetas con más de cuatro años de retraso. De acuerdo con las estadísticas obtenidas, Rosario ha otorgado 1656 ciudadanías en 2017, reduciéndose a 1438 en 2019. Además, durante 2020, pese a la pandemia, el resto de los consulados en la Argentina han otorgado ciudadanías en un número similar al de 2019, lo que pone en evidencia que el problema es propio de este consulado. Por otro lado, no se han visto avances en la implementación de un sistema online de seguimiento de trámites, ya que se responden los mails esporádicamente, ni en la incorporación de personal para atender las demoradas carpetas de ciudadanía. Solo le pedimos al consulado que cumpla con la ley.

Octavio Risso

DNI 40.140.032

Decreto de 1975

Fueron noticia los 90 años de la expresidenta Isabel Martínez de Perón, con llamado papal incluido. El 5 de febrero se cumplieron 46 años del decreto secreto, firmado por ella y su gabinete, que ordenó a las Fuerzas Armadas y de seguridad “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” (sic). El 9 de febrero de 1975 las fuerzas se desplegaron y el 14 fue el primer combate en Río Pueblo Viejo, donde murió el entonces teniente primero Héctor Cáceres, rescatando un camarada herido por el ERP. Días después, Isabel Perón tomó licencia en el Hotel Llao Llao. Al igual que entonces, la expresidenta disfruta de su retiro mientras que quienes estuvieron en la línea de fuego son encarcelados. La comandante en jefe que dio la orden nunca fue citada a una declaración. Vayan estas líneas como homenaje a los veteranos de guerra.

David San Román

davidsanroman91@gmail.com

Ataque de dogos

Nuevamente nos encontramos con el ataque de un perro de raza dogo, en este caso a una beba de un año que falleció por las heridas recibidas. Indudablemente la tenencia de animales de determinadas razas (las que exhiben mayor tendencia a la agresividad) debe ser reglamentada a nivel nacional por las autoridades competentes. Ante todo, estos animales deben ser adiestrados de manera de que solo ataquen cuando se los ordena la persona responsable de su tenencia, quien debería tener un certificado oficial que lo compruebe. Y los animales tendrían que llevar sin excepción bozales u otros medios de restricción. La responsabilidad de los dueños debe ser claramente establecida por una ley severa. En definitiva, hay que encarar el problema con la seriedad que corresponde.

Eduardo Daniel Teubal

danteubal@gmail.com

En la red

Facebook

Extinción de dominio: quitan bienes a un exintendente mendocino por corrupción

“Muy bien, Mendoza a la vanguardia, leyes de países serios del Primer Mundo”- Liliana Robledo

“¡Al fin! Esperemos que sea a nivel nacional”- Rosa Kamiyama

“Ejemplo. Que el resto actúe igual. ¿Todos millonarios a costa del pueblo? Basta”- Verónica Labriola

“Bueno, por alguien se debe comenzar. Dios quiera que a todos les llegue”-Héctor Ríos

LA NACION