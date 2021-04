De los lectores: cartas & e-mails

Fechas precisas

El gobierno nacional se muestra preocupado por modificar la fecha de las elecciones, supuestamente debido a la segunda ola de Covid-19. Según la experiencia del año pasado, nadie pudo predecir con exactitud cuándo se produciría el famoso pico de contagios. Dijeron que iba a ser en abril, luego en mayo, en junio… terminó siendo en octubre. Me pregunto cómo saben ahora con tanta precisión que agosto será peor que septiembre. Y también me pregunto si no será una trampa para ir posponiendo las elecciones indefinidamente.

Le pido a la oposición que no se deje engañar como siempre. Para muestra, basta un botón.

Constanza Campos

DNI 27.308.755

Fuerzas federales

Las fuerzas federales que controlarán la restricción de circular, ¿serán las mismas que no controlan la soberanía nacional en las inmediaciones de Bariloche o en el Mar Argentino?

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

Testeos

El significado de la palabra “testeo”, según el diccionario, es someter a algo a una prueba. Para el caso de Covid-19 estamos “testeando” a la población. Ahora bien, un testeo con fines epidemiológicos conlleva una muestra que sea representativa de lo que quiero testear. Lo que está haciendo el Gobierno dista mucho de lo que debería ser un testeo o pesquisa. Diariamente se están haciendo pruebas de PCR por hisopado a todas las personas que concurren a los hospitales, sintomáticos, febriles o contacto estrecho de algún allegado positivo para Covid. Se suman grupos de estudiantes que vuelven de viajes de egresados o viajeros que vuelven en avión de países limítrofes como Brasil. Esta metodología no es una prueba representativa de la realidad. Solamente estamos haciendo un cúmulo de análisis que aumentan en función de la cantidad de sintomáticos que van apareciendo, luego de soportar cuatro horas de espera e interminables colas, para que les hagan el análisis. La muestra poblacional a testear debería ser aleatoria, que permita medir la verdadera incidencia y propagación del virus, en plazas, shoppings, mercados, estaciones de trenes o colectivos. Además nos permitirá cuantificar la cantidad de población asintomática “positiva” que deambula libremente. Este último grupo es el más peligroso y sobre el cual debemos aislar y controlar si queremos frenar esta pandemia o epidemia para nuestro país. Hasta que no se llegue a un volumen de testeo tal que los positivos sean del 5% o menos, seguiremos corriendo el problema desde atrás sin posibilidad de frenar su dispersión. Testear en forma ampliada y aislar a los positivos hasta que se negativicen es la única herramienta que tenemos mientras no lleguen las vacunas que inmunicen a la población.

Christian van Gelderen

DNI 12.615.541

Recriminación

En septiembre de 2019, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, le recriminó en plena misa al presidente Macri por la pobreza, que en ese entonces afectaba al 30% de la población. Ahora que la pobreza ha trepado al 50%, no le escuché la misma preocupación.

Ricardo Beati

rbeati@estudiobeati.com.ar

¿Qué esperan?

El martes pasado 6 de abril se realizó una multitudinaria protesta piquetera (se puede ver foto en la página 6 de la nacion) en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social y en el barrio porteño de Mataderos, en la que distintas organizaciones sociales realizaron sus reclamos. ¿Entiende el ministro de esa cartera que toda esa gente contagia y se contagia? ¿Wué esperan hacer para poder contenerlos?

Así, esta enfermedad no va a terminar más.

Alicia Laura Bianchi

CI 5.709.582

Cobardía

En la columna Catalejo, el periodista Hugo Beccacece hace referencia a la época de principios del siglo XX, cuando aún estaba en boga la costumbre de dilucidar las cuestiones de honor entre los varones mediante un duelo, que podía ser a primera sangre o hasta donde se acordara previamente. Sin duda que la abolición de esa costumbre fue una sana decisión, aunque me pregunto si en estos días en que tanto malhablado y mentiroso suele largar impunemente al aire insultos, improperios y calumnias, muchas veces originadas en la obsecuencia y el servilismo a sus líderes políticos, se animarían a hacerlo con la misma tranquilidad y desenfado, de seguir aquella norma de honor aún vigente. No tengo dudas de que la inmensa mayoría de ellos lo pensaría dos veces, ya que esa despreciable obsecuencia siempre va acompañada de la cobardía más extrema.

Carlos Herrero

cherrero45@gmail.com

UBA

Lamentablemente no son muchas las áreas en las que estoy orgulloso de ser argentino. Una de las pocas que me quedan es ser graduado de la Universidad de Buenos Aires. Parafraseando la descripción hecha por otros, manifiesto mi profundo lamento de que una de las facultades que componen nuestra prestigiosa universidad brinde su tribuna a una persona que ha sido condenada por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en todas las instancias hasta llegar a la propia Corte Suprema, a una pena de cinco años y diez meses de prisión.

Mi solicitud es que la UBA reconsidere la medida. Haber culminado mis estudios en esa casa de estudios es una de las pocas razones de orgullo en relación con mi argentinidad que puedo llevar por el mundo. No me la quiten.

Norberto Omar Meneghelli

DNI 11.154.833

En la red

El paro en Aerolíneas Argentinas

Facebook

“Qué raro, tomando de rehenes a los pasajeros, un clásico de Aerolíneas Argentinas”- Emiliano G. De Libano Elorrieta

“Siempre lo mismo, y ahora nos tienen acorralados ya que Latam, que era de primera, se fue del país”- María Rosa Hartkopf

“Siempre contribuyendo con el cuidado y las necesidades de los ciudadanos”- María Susana Loxardo

“Tienen el monopolio en el país…”- Gustavo Daniel

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION