De los lectores: cartas & e-mails

Código Penal

“El kirchnerismo activa cambios del Código Penal que permiten anular una condena firme”, dice el título de la noticia. Una noticia que causa estupor porque arrasa con la seguridad jurídica inherente al Estado de Derecho. Además, certifica que el único objetivo de la declamada reforma judicial no es otra cosa que la búsqueda desesperada de la impunidad de los funcionarios corruptos. ¿Qué significaría esta reforma? Que ya no existiría más el estatus de cosa juzgada, del non bis in idem y que nadie podría volver a estar tranquilo con el resultado de un proceso penal porque jamás se habría terminado definitivamente. Espero, por el bien de la república, que esta disparatada iniciativa por la impunidad no prospere.

José María Staffa Holtmann

j_sholt@yahoo.com.ar

Es el miedo

Señor gobernador Kicillof, una nueva pregunta: ¿por qué tengo que aplaudirlo cuando, desde Miramar, se atribuye el mérito de que 2.500.000 bonaerenses se hayan anotado para vacunarse. No se confunda, es el miedo al Covid-19 el que se lleva el premio. Por otro lado, después del circo que armaron con las pocas vacunas que llegaron de Rusia, muchas de las cuales se aplicaron a dirigentes políticos –como su caso–, a diputados, concejales y familiares, creo que sería mucho mejor para su futuro político que nos informen la verdad. Países vecinos han podido adquirir millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios y nosotros seguimos discutiendo. Hable con la verdad, que es la única que nos hace libres.

María Mónica Bo

DNI 6.707.918

Consensos

Uno de los grandes ejemplos de los alemanes y de Angela Merkel en particular ha sido poder de alguna manera “reconciliar los opuestos”. En primer lugar, habiendo vivido 35 años tras la Cortina de Hierro, al caer el Muro de Berlín, Merkel participó activamente en la unificación alemana, algo que parecía imposible de lograr. De allí emergió su figura dentro del partido de la Unión Democrática Cristiana (CDU). Llegó al poder en 2005, tras lo cual concretó una alianza con sus grandes contrincantes políticos del Partido Socialdemócrata (SPD). Y no solo lograron un excelente resultado en la gestión con dicha alianza, sino que volvieron a repetirla durante tres de sus cuatro mandatos. En 2015, pese a la oposición del sector más conservador, lograron absorber dentro de la sociedad más de un millón de refugiados que huían de las guerras en Medio Oriente (principalmente de Siria). Estos buenos ejemplos para el mundo de la historia reciente de Alemania y de Merkel deben inspirarnos a los argentinos en que existe la posibilidad de establecer alianzas y acuerdos de gobierno que nos saquen de más de 70 años de decadencia y frustración, aun con aquellos que nos parezca imposible lograrlo. Los únicos límites deben trazarlos la defensa de la república y con ella, de la división de poderes y de la Justicia. Caso contrario será muy difícil llevar a cabo las reformas impositivas, laborales, fiscales y sociales necesarias.

Los partidos políticos que buscan o han buscado imponerse mediante mayorías absolutas en el Congreso y en el dominio de la Justicia ya fracasaron. Sin ampliar los consensos, difícilmente se pueda corregir el rumbo.

Jesús M. Silveyra

DNI 11.045.065

Equipos de trabajo

Cuando en los comienzos de mi actividad profesional tuve que conducir un grupo de unos veinte ingenieros y técnicos para el diseño de una planta industrial, mi superior me advirtió que eligiera con cuidado mis colaboradores, porque por bueno que fuera el conductor, para un resultado exitoso era esencial la capacidad y la cooperación de los miembros del grupo.

Me viene esto a la memoria cuando advierto después de un año de gobierno dos cosas: una conducción lamentable por su dualidad, confusión y contradicciones, y un grupo de colaboradores tan heterogéneo, inepto y desordenado que no permite acumular más que desaciertos en la economía, la salud, la ecología, la seguridad, la Justicia y las relaciones exteriores. La elección de colaboradores no se basó en la calificación para el cargo, lo que se traduce en incapacidad. Cada sector enfoca su tarea, cuando lo hace, con su propia perspectiva o la del sector del Gobierno al que responde. La falta de una conducción unificadora lleva a la improvisación permanente y a conflictos internos que dan un resultado de suma cero.

Sería oportuno considerar la creación de una institución de nivel universitario, multidisciplinaria, apartidaria y con profesores prestigiosos de distintas orientaciones, en la que debieran matricularse quienes tuvieran intención de participar en funciones públicas como requisito para postularse. Quizás así podríamos generar una camada de futuros gobernantes que no sean improvisadores rentados.

Héctor Pastorino

DNI 4.081.837

Tarifas subsidiadas

El subsidio a las tarifas es una medida verdaderamente nociva que el Gobierno lleva adelante sin percibir el daño que genera.

Además del costo que significa para el Estado y la distorsión que crea en los mercados, ya que generalmente se produce un atraso en el valor de las tarifas con la consiguiente desinversión, lo peor es el mensaje que se da a la sociedad, ya que esta pasa a creer que es lo mismo cuidar que no cuidar lo que se consume, perdiéndose un valor tan importante como es la austeridad y el ahorro, indispensables para el crecimiento económico de una sociedad.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Hospital Zerboni

El Hospital Emilio Zerboni, de San Antonio de Areco, es digno del mayor elogio. Por segundo año consecutivo pasé mis vacaciones en San Antonio de Areco y la segunda vez que me presenté allí para una consulta. La atención, desde la oficina de admisión, de sus profesionales (por su calidez) y de todo el personal que me atendió el domingo 7, a las 18, fue excelente. Ojalá que todo permanezca así y que cuidemos al que nos cuida.

Ernestina María Miller

DNI 6.199.441

En la red

Facebook

Femicidio en Rojas: “Ordené que le entregaran un botón antipánico”, dijo el juez

“¡Todo tarde! A ver, de todos los impresentables de la Justicia, policía, Gobierno y demás, ¿cuál de todos se lava más las manos? Todos bla bla bla”- Víctor H. Vallejos

“Un juez de paz no es juez penal”- Leonor Elena Pastrana Higa

“¡Justicia por Úrsula! Me dio mucha pena al escuchar sus desgarradores audios”- Flor Gómez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION