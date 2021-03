De los lectores: cartas & e-mails

Demagogia

A la demagogia, definida como “degeneración de la democracia”, ahora es usual calificarla como populismo. Así, al demagogo que “mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos trata de conseguir o mantener el poder” se lo reduce a populista o popularista, alguien con “tendencia o afición a lo popular en formas de vida, arte, literatura, etcétera”. Las frases entrecomilladas son definiciones del diccionario de la RAE. En el caso del actual gobierno argentino, es obvio que no mantiene una forma de vida popular, incluidos familiares, secretarios y hasta jardineros. Tampoco abundan ahora las “concesiones y halagos” a los ciudadanos, concentrados como parecen estar en pleno proceso del “vamos por todo”.

La calificación precisa es difusa en estos días, pero tiende a alejarse de la de democracia, que postula la participación de representantes de todo el pueblo, no como sus admirados colegas de Cuba, Venezuela o Rusia, que gobiernan solo con sus mayorías circunstanciales, anulando a opositores y con " abuso e imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad”, actos con los que la Real Academia Española define a las tiranías.

Juan de Elizalde

juandeelizalde@gmail.com

Educación y futuro

La figura emblemática del Viejo Viscacha es la tragedia ancestral de la Argentina, que perdura en el tiempo y no aprende de sus errores. Nos hunde en la desesperanza y nos aleja de la virtud. Hace años que la Argentina transita niveles de pobreza y falta de inversión productiva. Ya lo decía Ortega y Gasset, “Argentinos, ¡a las cosas!”. Sin educación no tenemos futuro. La virtud es una práctica que se ejercita día a día en el hábito de decidir bien, es una práctica constante, un ejercicio que nos va forjando un hábito. Es deber del Estado garantizar el acceso a los bienes intelectuales, para que los ciudadanos puedan configurar sus valores morales e intelectuales y acceder a la facultad de pensar y decidir cómo vivir y cómo morir.

Nina Romano

DNI 12.290.348

Vacunación

Ante la profusión de denuncias y planteos negativos, quiero destacar la buena atención, profesional y administrativa, del personal que participó en la vacunación en el Luna Park. Fuimos vacunados (mi esposa y yo) sin problemas, en forma eficiente y contando, por nuestra edad (84 y 80 años), con el apoyo necesario ante nuestras limitaciones físicas.

Alejandro Allende Goytia

DNI 6.495.960

Esperanza

Tengo la esperanza de que los días 24 de marzo, en algún momento, la verdad, la memoria y la justicia dejen de ser parte del relato y se conviertan, verdaderamente, en Memoria, Justa Justicia e Historia completa; y que no solo sean, como hasta ahora, un lado falaz de una narración inventada. No nos olvidemos de las 17.380 víctimas del terrorismo. Roguemos y luchemos para que esta esperanza no se convierta en un anhelo ilusorio.

Delfina Alfaro

delfualfaro@hotmail.com

Discapacidad

Soy una de las tantas personas en este país que debe tener su padre en una residencia para personas mayores. Mi padre tiene casi 93 años y cobra su jubilación y pensión mínima, con la cual obviamente solo cubre una parte de sus gastos médicos y de subsistencia.Tuvo dos ACV, es hipertenso y discapacitado, y se encuentra a mi cargo. La sigue peleando para seguir viviendo a pesar de la pandemia. El actual gobierno nacional siempre menciona que uno de sus focos más importantes de gestión es el cuidado de los adultos mayores. ¿Será que se olvidaron de esta consigna o solo fueron promesas de campaña? Desde noviembre de 2019 no actualizaban el nomenclador de discapacidad y solo lo hicieron recién hace dos meses, ¡en un 10%! Mientras los geriátricos aumentaron igual o por encima de la inflación en dicho período, el Ministerio de Salud de la Nación solo aumentó el nomenclador en un 10% en 14 meses. ¡Qué bueno vivir en un país con tan baja inflación!

Escribo esta carta con el convencimiento de que se trata de una omisión involuntaria en el medio de la pandemia y de que mis palabras ayudarán al Ministerio a corregir el error. Sepan que hay hijos, familias y padres que sufren por esta falta de ajuste y ya no pueden más, y confían en la buena fe y promesas de este gobierno.

Eliana Álvarez

DNI 16.455.712

Picadito

El martes pasado, a las 13, me dirigía a mi trabajo. Al llegar a la esquina de Talcahuano y Lavalle dos policías desviaban el tránsito. Grande fue la sorpresa cuando los que viajábamos en un medio público de transporte nos dimos cuenta de que había gente reclamando sobre la vereda frente al Palacio de Justicia, pero, increíblemente, Talcahuano estaba cerrada al tránsito y allí, en el medio de la calle, cuatro muchachos se encontraban jugando a la pelota. Me pregunto, y pregunto a quien corresponda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires: ¿esos servidores públicos estaban desviando el tránsito para que cuatro personas hagan un picadito en el medio de la calle, complicando la vida de quienes necesitábamos llegar a horario a nuestros trabajos o a donde fuere? ¿No serían más necesarios cumpliendo otro tipo de servicio, protegiendo al resto de los ciudadanos?

Cristina Wakim

DNI 5.806.821

Parque cerrado

El gran parque de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se encuentra totalmente cerrado desde hace un año. Ese hermoso parque no solo era utilizado por los estudiantes, sino también por los centenares de vecinos que podíamos disponer allí de aire puro y sol en beneficio de nuestra salud física y mental. Hace un año que estamos limitados a caminar nada más que por sus estrechas y poceadas veredas. Creo que la apertura peatonal del parque no puede causar ningún agravamiento de la pandemia que padecemos y que debería permitirse al menos algunas horas por día.

Juan José Gómez

gomezlamasjuan@yahoo.com.ar

