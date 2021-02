De los lectores: cartas & e-mails

Piedra libre

Temerosos tras escuchar del “contador” (o fiscal) el fatídico “punto y coma, el que no está se embroma”, los jugadores (o corruptos en sus escondites) que podrían ser descubiertos y encarcelados en el juego de las escondidas (al que son muy afectos los políticos) recurren a todo tipo de artimañas con tal de no ser enviados a “Berlín” a pagar sus prendas. Desde un simple “pido gancho”, para cambiar las reglas o para intentar cambiar al “contador” para que empiece a contar de nuevo. Rápido para demorar causas, el kirchnerismo no demoró en recurrir al “pido gancho” y poner en vigor los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375 del nuevo Código Procesal Penal, que permite revisar condenas, aun cuando las mismas hubieran sido confirmadas en la Corte Suprema.

O sea: “Piedra libre para todos mis compañeros”.

Ficha limpia

Pocas semanas antes del encuentro programado de los presidentes Bolsonaro y Alberto Fernández, este participará como invitado internacional estrella en un panel de debate del Partido de los Trabajadores de Brasil, titulado “Lawfare: el caso Lula y la recuperación de sus derechos políticos”. Está referido a que el expresidente, a pesar de haber sido favorito en las encuestas, no pudo participar en las elecciones presidenciales de 2018 ya que está inhabilitado por la ley de ficha limpia, que en Brasil impide ser candidato a personas condenadas por la corrupción. Esta participación de Fernández en apoyo de Lula, repudiando la legislación vigente en Brasil, podría generar un nuevo conflicto en la relación con Bolsonaro. Además, con esta definición del Presidente y por los antecedentes penales de muchos dirigentes oficialistas, es difícil imaginar que el oficialismo en la Argentina pudiera apoyar una ley similar, aunque hay una petición en la plataforma change.org, que ya ha logrado 370.000 firmas de adhesión para su aprobación a nivel nacional. Además, hace pocas semanas, la ley de ficha limpia fue proclamada y está vigente en la provincia de Mendoza.

Coraje cívico

La Corporación de Abogados Católicos expresa públicamente su agradecimiento al distinguido vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, doctor Juan Manuel Soria Acuña, por la defensa de los principios de la Constitución Nacional tan rotundamente efectuada en el artículo de opinión en este diario del 10 del actual, titulado “Nulidad constitucional de la ley del aborto”, en el que se denuncia la grave vulneración del derecho a la vida naciente con la reciente sanción de la ley 27.610 de legalización del crimen del aborto, a la que considera con toda razón nula, motivo por el cual –según señala explícitamente– “ninguna vigencia, ni acatamiento, puede merecer una ley sancionada en violación manifiesta de normas expresas de la Constitución”.

Sin duda, la condición de miembro de tan importante tribunal, expuesta públicamente en la nota, le confiere una relevancia especial, y pone a la vez de manifiesto un patriotismo digno de destacar, por lo que también expresamos nuestra admiración por su valentía para exponer la verdadera doctrina constitucional.

Consignas

Siempre dócil a las instrucciones que recibe, Oscar Parrilli se ha constituido en el adalid de un nuevo choque con el campo, al hacer afirmaciones como: los del campo “se llenan los bolsillos de plata y se llevan las divisas afuera”, “pretenden ganar en el mercado interno lo mismo que ganan en el extranjero”, “no se han dado cuenta de que perdieron las elecciones”, “tienen que reconocer que hay otro gobierno… y que tienen que someterse a sus políticas”. Estas frases son otra evidencia de las infantiles simplificaciones y la tremenda pobreza intelectual de nuestra clase dirigente.

Tal vez, en su niñez, Parrilli pudo leer en Niños felices, de María A. Domínguez (1953, segunda presidencia de Perón), libro de lectura para primero superior, lo siguiente: “Justicialismo, ¡qué hermosa palabra! Justicialismo es Justicia y Verdad. Todos iguales por ser argentinos. Todos hermanos; amor por igual por el que labra la tierra, el que estudia y el que trabaja con el hierro o el pan”.

La permanente táctica de fomentar enfrentamientos entre los distintos sectores de la actividad del país... ¿indica que en el peronismo kirchnerista se han cambiado las tradicionales consignas?

Si es así, ¡que lo digan!

Dos mangos

Los “dos mangos” que el sindicalista Hugo Moyano considera que representan los US$436.670, más otros $600.000 que le reclama la Justicia a su hija Karina, alcanzarían para construir tres nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires. Un loable objetivo que permitiría tratar de disminuir el alto nivel de ignorancia y pobreza existente en una parte importante de nuestra sufrida población.

Propaganda por TV

Quisiera que alguien me explicara el porqué de la forma extraña de pasar los avisos y propaganda por TV de algunos periodistas que se ocupan de ello. La velocidad con la que hablan hace que el mensaje sea totalmente incomprensible. ¿Será porque se ahorran segundos y el aviso resulta así más barato? El resultado para la empresa que contrató el aviso seguramente es negativo. ¿De qué sirve entonces?

